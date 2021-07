El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha señalado que la campaña contra el consumo de carne del ministro de Consumo, Alberto Garzón, "es tan errónea como la del azúcar mata" porque en esa cuestión "sobran dogmatismos" además de considerar "injusto" que se señale con el dedo al sector cárnico.

En un entrevista en Ser Catalunya, Planas ha dicho que los políticos tienen que dar soluciones "y no entrar en polémicas que no van a ningún lugar".

Planas, que ha asegurado que no quiere entrar en polémicas y que no conocía las intenciones de Garzón, ha destacado que los ganaderos "merecen un respeto" por un trabajo "honesto" que hacen para toda la sociedad y la economía y que son conscientes de que se ha de evolucionar en dirección a la sostenibididad, "pero con ellos, no contra ellos".

También ha apostado por una dieta variada, como la mediterránea, donde caben muchos productos, como la leche, el pescado, los productos cárnicos o el aceite de oliva, y ha añadido que "cualquiera de los componentes de la dieta mediterránea consumido en exceso no es positivo".

¿Planas lo sabía?

Por su parte, el ministro de Consumo ha asegurado que su compañero de Gobierno y ministro de Agricultura conocía la campaña en favor de limitar el consumo de carne, aunque admite no haber hablado con él ultimamente.

"Específicamente no he hablado con el estos en días, pero si en anteriores ocasiones, los ministerios están en coordinacion continuamente y, de hecho, hoy tienen una reunión y saben cuál es la línea de trabajo y ahí me quedo", ha explicado el titular de Consumo en una entrevista en TVE.

Previamente, Garzón había asegurado en la entrevista que existía comunicación plena con el ministerio de Agricultura y que Planas era conocedor de la campaña, aunque posteriormente se ha remitido a la estrategia 'España 2050', donde "aparecía esta línea estratégica de que había que reducir el consumo de carne".

Garzón ha precisado que "los ministerios están formados por diferentes gabinetes y equipos" y ha garantizado que "si ha habido algún defecto de comunicación se resolverá", aunque ha asegurado no estar preocupado por ello.

El titular de Consumo ha insitido en defender la campaña para moderar el consumo de carne y ha reconocido que era consciente de la reacción "visceral" que iba a producir entre los grandes productores. "No estamos diciendo a la gente que no haya que comer carne, sino que hay que ajustarlo a las recomendaciones sanitarias, porque implica riesgos para la salud que se puede traducir en menor esperanza de vida", ha explicado Garzón.