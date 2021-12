La escritora Joan Didion fallece a los 87 años

La escritora y periodista estadounidense Joan Didion ha fallecido este jueves a la edad de 87 años. El deceso se ha producido en su domicilio de Nueva York debido a unas complicaciones derivadas del Parkinson que padecía, según informa su editorial.



Didion está considerada una de las grandes escritoras de su tiempo. Su obra comprende ensayos, memorias, guiones y novelas. Se dio a conocer como una de las precursoras del llamado "nuevo periodismo", género en el que literatura y periodismo se entremezclan.

Con el rigor del periodismo y el estilo de una narradora nata, Didion aplicó su particular bisturí sobre la cultura hippie de su California natal, una mirada poco amable que publicó en 1968 bajo el título Slouching Toward Bethlehem y que le convertiría en un referente del periodismo en su país.

En nuestro país su obra más conocida es El año del pensamiento mágico (Literatura Random House), un libro en el que Didion se adentra en el duelo que hubo de afrontar tras la muerta de su marido John Gregory Dunne.



Nacida en Sacramento (Estados Unidos) en 1934, se formó en la Universidad de Berkeley e inició su trayectoria profesional en Vogue, revista en la que llegó a ser editora y crítica de cine. A lo largo de su carrera mantuvo una fructífera colaboración con The New York Review of Books, cabecera especializada en la crítica literaria.