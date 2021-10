Iñaki Gabilondo, 'Eso que tú me das' y la Televisión Canaria, entre los Premios Ondas 2021

Con una trayectoria de 67 ediciones, celebradas anualmente desde su fundación en 1954, los Premios Ondas han celebrado una nueva edición en la cual se han repartido 28 premios a los mejores trabajos de radio, televisión, publicidad y música, tanto del ámbito nacional como internacional.



A los galardones de este año, que son un observatorio del talento del sector audiovisual, se han presentado 550 candidaturas procedentes de 17 países de todo el mundo, según ha dicho el secretario general de los Premios Ondas, Jaume Serra, encargado además de anunciar los ganadores.

Roberto Leal, Ángeles Afuera, Álvaro Morte y Aitana también han sido premiados

Los Premios Ondas 2021 han reconocido al periodista Iñaki Gabilondo con un Ondas especial, y también han recibido un Ondas el programa 'Crims' (Catalunya Ràdio) dirigido por Carles Porta. También ha sido galardonado el documental 'Eso que tú me das' de Jordi Évole junto a Pau Donés (Atresmedia) y los cantantes Aitana y Pablo López (ex aequo), así como los actores Vicky Luengo y Álvaro Morte.

Por su larga trayectoria, ha sido premiada con un Ondas la periodista Ángeles Afuera, así como su cobertura de la erupción volcánica en La Palma a la Televisión Canaria y a la Cadena SER Canarias, cuyos profesionales "han informado con prontitud y brillantez".

Televisión, podcast y series

En el resto del apartado de televisión destacan el Ondas a Roberto Real por Pasapalabra; al contenido del canal online de RTVE enfocado a menores de 30 años, Play Z; así como la cobertura de la Euro 2000 por parte de Mediaset.

En el apartado de podcast o programa de emisión digital el jurado ha elegido al 'Deforme Semanal Ideal Total' presentado por Lucía Lijtmaer e Isabel Calderón y también 'Estirando El Chicle', presentado por Victoria Martín y Carolina Iglesias.

En el apartado de series, tanto de comedia como de drama, han sido premiados 'Vamos Juan', de HBO; 'Maricón Perdido', de TNT y 'Antidisturbios', de Movistar +.

Música y publicidad

En la categoría de música, los Ondas han premiado la trayectoria de Mikel Erentxun, y han reconocido como fenómeno del año 'ex aequo' a Aitana y Pablo López.

Los Premios Ondas Nacional de publicidad han reconocido 'ex aequo' 'Subidón de verano' de la agencia Sra. Rushmore para la Once y 'El viaje que no voy a hacer' de Shackleton para Renfe como mejor campaña de radio, y Contrapunto BBDO como mejor agencia de radio.

Apartado internacional

Finalmente, en el apartado internacional, los Ondas han premiado a 'La Foresta dei Violini', de Faïdos Sonore de Francia y Radiotelevisione svizzera di lingua italiana SRG SSR de Suiza, como mejor programa de radio.

En televisión, ha ganado 'Nongin Set Cheongin Hana' (Korean Broadcasting System), con mención especial del jurado a 'Asesinato del presidente de Haití', de Caracol Televisión.