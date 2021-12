El PP se abstendrá en la votación de la Ley de Igualdad que propone Vox en Madrid, por lo que no saldrá adelante

El voto del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid respecto a la Ley de Igualdad de Vox, que propone la derogación de las Leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid, será de abstención, con lo que no saldrá adelante.

Así lo ha avanzado el portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano: "No podemos votar a favor de una iniciativa que creemos que tiene muchas deficiencias técnicas y que, además, creemos que no es la herramienta para poder modificar determinadas leyes. Lo que tenemos que hacer es trabajar con seriedad y rigor y desde luego no vamos a hacerle el juego a la izquierda dándole nuestro voto, que lo que pretende es adueñarse de banderas que no le pertenecen".

La propuesta de Vox no solo propone derogar las leyes LGTBI, sino acabar con toda una propuesta sobre Igualdad que se ha venido desarrollando en los últimos años. El texto presentado por la formación ultraderechista no hace mención en sus casi 32 folios a la palabra mujer, ni mención a la discriminación que sufren las mujeres en la sociedad y que ha creado todo un cuerpo normativo a nivel estatal (ley de Igualdad de 2007 y contra la violencia de género de 2004), y autonómico.

Tras el anuncio de abstención, el portavoz 'popular' ha insistido en que lo que tienen que hacer es "trabajar con convicción, serenidad y rigor". Lo que han hecho desde el grupo parlamentario es "abrir un diálogo" con Vox para "reformar aquellos aspectos puntuales de estas leyes que son mejorables". "En ningún caso vamos a votar a favor de su derogación", ha lanzado.

El debate está presente en Madrid desde el pasado mes de septiembre. En el primer pleno de la Asamblea tras la vuelta del verano, la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, preguntó a Ayuso: "¿Están dispuestos a modificar las leyes vigentes en la Comunidad de Madrid que no respeten la presunción de inocencia?".

Posteriormente, Monasterio, que hacía alusión directa a las leyes LGTBI y de violencia de género, añadió: "¿Y si son inocentes señora Ayuso, va a ser coherente y derogar estas leyes o va a hacer como el alcalde 'Calmeida', que hace exactamente lo contrario?". La presidenta de la Comunidad de Madrid planteó entonces modificar las leyes LGTBI y de violencia de género de la región, tal y como pide la ultraderecha.

Concentraciones en protesta

Multitud de colectivos LGTBI han convocado este miércoles una concentración a las 19.30 en Sol (y en otros puntos de España) con el fin de denunciar el retroceso que suponen la propuesta de ley de Vox.

Más de 25 entidades de Madrid o estatales con sedes en Madrid visibilizarán la lucha LGTBI en un frente unido bajo el lema 'Ni un paso atrás', plataforma que –tal y como denuncian en su manifiesto– busca "plantar cara a quienes nos quieren volver a meter a los armarios".