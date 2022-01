El PP dice que los datos del paro están "dopados" por la creación de empleo público

Los buenos datos de empleo notificados por los ministerios de Inclusión y de Trabajo no han sido bien recibidos por el Partido Popular. Su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que estamos ante unos datos "dopados" por la creación de puestos de trabajo en el sector público.

"Si analizamos las cifras y vemos cuánto es el empleo público que se ha generado y cuánto el privado, pues podemos ver cómo van dopadas, por decirlo de alguna manera, de gasto público estructural que al final se va a consolidar y al que tendremos que hacer frente en el futuro", ha afirmado Gamarra en una entrevista en Onda Cero.

La portavoz ha añadido que conviene hacer frente con "realismo" al "tono triunfalista" en el que, según ella, prevé instalar el Gobierno "en las próximas horas". Gamarra ha querido subrayar también las predicciones de organismos internacionales según las cuales, ha añadido, España será el país "con más paro" de Europa.

Pese a todo, Gamarra no ha podido evitar constatar unos datos que hablan de una drástica reducción del paro: "No son malos datos, pero no es para estar satisfechos porque hay algunas cuestiones detrás de los mismos que hay que analizar", ha matizado. La portavoz ha señalado que, a su juicio, el descenso de paro corresponde a la recuperación tras una situación de "paralización absoluta" a causa de la pandemia.

Ciudadanos saca pecho

La formación naranja ha optado por apropiarse de los buenos datos de empleo. Con un rotundo tuit en el que se podría leer: "Las políticas liberales de Ciudadanos siguen dando frutos en nuestra tierra", la cuenta de Twitter de Ciudadanos Andalucía ha tenido a bien felicitarse por las cifras de empleo registradas en el último año.

Para el Gobierno la recuperación "es un hecho"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado este martes los datos de paro registrado "vuelven a reflejar el avance de la recuperación en España".

"El paro baja y ya encadena 10 meses consecutivos de descensos, algo que no había sucedido en toda la serie histórica", ha señalado el líder del Ejecutivo en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha puesto de relieve en una entrevista en RNE que se trata de la mayor cifra de ocupados de la historia y que, asimismo, otra cifra récord es que es el "décimo mes consecutivo bajando el paro". En este sentido, ha añadido que estos datos significan que tenemos "unos datos mejores de antes de empezar la pandemia". "140.000 parados menos, familias que ahora pueden tener un proyecto de vida", ha apuntado.

"Los datos que hemos conocido en estos momentos son magníficos, demuestran que la recuperación es un hecho, que ya estamos en plena recuperación y que, además, el crecimiento no solo es sólido, sino que va a muy buen ritmo", ha asegurado el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en una entrevista en RNE.