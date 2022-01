Trabajo destaca la reducción del paro, pero pone tarea a la reforma laboral: "Hay que dejar atrás la temporalidad"

Los datos del paro y de la afiliación a la Seguridad del pasado mes de diciembre son para el Ministerio de Trabajo "una magnífica noticia". La bajada del desempleo encadena ya 10 meses consecutivos, afecta a todos los territorios y sectores y tiene efectos muy positivos en colectivos tradicionalmente vulnerables, como las mujeres y los menores de 25 años.

Con todo, el mercado de trabajo español sigue arrastrando una anomalía que afecta a la creación del empleo, una temporalidad que, según ha explicado el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, es difícil de eliminar porque en España "tiene raíces y tintes culturales".

En los datos, dados a conocer este martes, se aprecia una reducción de la temporalidad, una rebaja que Pérez Rey ha calificado de "buena" si se pone "en perspectiva" y se compara con cifras anteriores, pero que sigue sin ser aceptable para el Gobierno. En este sentido, el secretario de Estado ha mostrado su confianza en la recién aprobada reforma laboral para tratar de dejar atrás la temporalidad y reforzar la contratación estable.

"Desde que se hizo la reforma del PP hasta ahora se han llevado a cabo hasta 190 millones de contratos; casi 170 tuvieron carácter temporal, el 90%. La esperanza es que esto tenga que dar un vuelco con la reforma que ha entrado en vigor hace unos días. El bloque más crucial intenta corregir esta tendencia, que tiene tintes culturales, pero ahora tenemos herramientas para hacerlo, para reducir el número de contratos y la exposición a la temporalidad", ha explicado el secretario de Estado.

En esta línea ha recordado una de las medidas principales contenida en la reforma: la drástica simplificación contractual que, entre otras modalidades, elimina los contratos de obra y servicio, una de las principales entradas al fraude laboral en materia de temporalidad.

"La eliminación del contrato de obra y servicio busca dar estabilidad en el empleo, bajar el número de contratos que se firman y transferir a los trabajadores que estén ahí a contratos estables. Era un contrato excesivamente prolongado (hasta cuatro años) que daba cobertura a veces a actividades permanentes", ha dicho.

Pérez Rey ha defendido que ya incluso antes de la aprobación de la reforma laboral se ha apreciado un descenso de la temporalidad que achaca a la labor de la Inspección de Trabajo en la detección de situaciones laborales irregulares. Esta tendencia hacia la contratación estable, ha advertido, debería pronunciarse gracias a las medidas pactadas en el seno del diálogo social (el decreto, que ya está en vigor, da a las empresas un plazo de tres meses para que adopten los nuevos límites a la temporalidad aprobados).

"En el decreto hay un compromiso de verificar si las medidas van a ser o no eficaces; un compromiso de que si no se logra un decrecimiento de la temporalidad, se estudiarán nuevas medidas. No nos podemos permitir más esta exposición a la temporalidad", ha insistido Pérez Rey.