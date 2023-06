Se aprueba la comercialización de la carne sintética de pollo en EEUU

Un estadounidense entra a un supermercado. Va a hacer una barbacoa de la que hablará todo el vecindario y necesita comprar unas hamburguesas para los más pequeños. Se dirige a la zona de la carnicería y encuentra rápidamente lo que había venido buscando... así como una propuesta alternativa y novedosa.

Carne de pollo sintética, elaborada en el laboratorio a partir de células madre sin que ningún animal haya tenido que sufrir para ello, lista para cocinar y comer. ¿Una opción arriesgada o futurista?

Por muy lejano que parezca, esta situación se podrá dar en los supermercados de Estados Unidos más pronto que tarde, puesto que los reguladores del país norteamericano aprobaron este miércoles la producción y venta de la carne de pollo sintética, creada entre las cuatro paredes de los laboratorios de cualquiera de los 50 estados.

Aún quedan unos años

Antes de que los usuarios puedan adquirir esta novedad en las tiendas, los paquetes de carne originada a partir de células madre pasarán los controles de inspección federales para la venta de pollo de la mano de compañías californianas como Upside Foods y Good Meat.

Aunque la Administración de Alimentos y Fármacos estadounidense (FDA, en inglés) ya declaró que los productos de las dos compañías son seguros para el consumo, aún pueden pasar unos años para que se puedan comprar en supermercados.

Las empresas de California quieren sacarle provecho. Un filete de pollo tradicional es menos costoso de producir, por lo que, antes de lanzarlo al mercado, buscarán comercializarla a través de acuerdos con restaurantes en los que se coma con varios tenedores.

Según The New York Times, ya hay alrededor de cien compañías dedicadas a la industria cárnica de laboratorio. Más aún, Singapur se colgó la medalla de pionero al permitir la venta de carne sintética antes incluso que el país estadounidense.

Según Future Meats, los precios de este tipo de alimento han pasado de costar más de 10 o 20 veces lo que cuesta un filete tradicional a costar el doble. La carne sintética se impone así como una alternativa cada vez más real.

Una alimentación más 'sostenible'

Ambas empresas han celebrado la decisión estadounidense y han augurado un futuro con una industria alimentaria más sostenible. El director ejecutivo de Eat Just, la empresa colaboradora de Good Meat, afirmó ante las cámaras de la cadena ABC que "en vez de todo ese terreno y ese agua que se usa para alimentar a todos esos animales que después son sacrificados, podemos hacer las cosas de manera distinta".

Las empresas estadounidenses se apoyan en que la carne sintética podría ser una alternativa sostenible

Al respecto, el doctor Mark Post, director del departamento de Fisiología de la Universidad de Maastricht y líder de un proyecto para la producción de carne en laboratorio, confirmó el pasado enero durante una conferencia dichos beneficios.

"Los animales sólo procesan un 15% de los alimentos que ingieren, consumiendo grandes recursos agrícolas, energéticos y agua. Con una simple célula se podrían cultivar toneladas de carne y contribuiría al medio ambiente, ya que no se agotarían los recursos agrícolas y no se generaría tanto metano", señaló Post.

El debate no se abre en si se está consumiendo pollo o no —es carne real—, por lo que no se trata de una alternativa vegana elaborada a base de plantar, sino que la carne es cultivada en tanques de acero a raíz de células animales.