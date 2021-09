Expertos avisan de que la quinta ola da "los últimos coletazos" pero advierten que la inmunidad de grupo será insuficiente

Expertos en salud pública apuntaron este lunes en el quinto programa #VacúnaTE que la quinta ola de la Covid-19 en España está dando "los últimos coletazos" pero alertaron de que la vacunación es "necesaria" pero "no suficiente" para proteger a la población, por lo que piden reforzar otras medidas que eviten contagios, incluso de quienes se han vacunado.

En esa línea se pronunciaron el adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal y vicepresidente de la Sociedad de Medicina de Urgencias de Madrid, César Carballo; y el exsecretario de Sanidad Pepe Martínez Olmos durante el quinto programa #Vacúnate, que Servimedia y Maldita.es realizan contra la desinformación sobre las vacunas de la Covid-19 con el apoyo de Google Digital News Initiative.

Carballo reconoció que, con los datos actuales de evolución de la pandemia (con una incidencia acumulada que ronda en España los 150 casos por cada 100.000 habitantes) se puede decir que la quinta ola "está dando los últimos coletazos".

"Estamos claramente en descenso", remarcó, pero llamó a la prudencia para ver qué ocurrirá después de que se haya "abierto la mano" en la relajación de medidas ante la vuelta a los colegios y a los trabajos de forma presencial.

"Que la variante sea más infecciosa es lo peor que nos puede pasar. No nos esperábamos esta quinta ola con la incidencia que ha tenido a nivel de hospitalizaciones y muertos", reconoció, en referencia a los alrededor de 6.000 fallecidos que ha sumado este rebrote del coronavirus en verano.

Escape inmunitario

Durante el programa #VacúnaTE, Pepe Martínez Olmos señaló que la variante Delta "tiene un escape inmunitario". "El impacto ha sido muy grande porque nos ha sorprendido que ha afectado a gente con vacunación", agregó, aunque estar vacunado ha frenado su virulencia. De hecho, en esta quinta ola, "el número de muertos ha sido impactante, pero ha sido ocho veces menor que en la ola anterior por la vacunación".

Martínez Olmos recordó que desde que arrancó la pandemia se han contagiado en España 1,3 millones de personas y añadió que podría aumentar porque el objetivo de la inmunidad de rebaño no va a tener el efecto previsto inicialmente.

"Hay que decir que no hay inmunidad de rebaño posible con este coronavirus o va a ser muy difícil. En primer lugar, porque tenemos una vacuna que no es esterilizante. Por lo tanto, las personas que se vacunan no tienen la seguridad de no contagiarse ni de no contagiar.

Para que haya inmunidad de rebaño tiene que haber un número muy alto de personas vacunadas y una posibilidad muy pequeña de contagiar entre vacunados y no vacunados", dijo, a pesar de que España esté consiguiendo "porcentajes muy importantes de vacunación" que alcanzan ya al 74% de la población. "Hay que desterrar la inmunidad de rebaño como objetivo. El objetivo tiene que ser conseguir el máximo de cobertura inmunitaria", dijo.

Control de casos

Para proteger a la población frente a la Covid-19, Carballo aseguró en Servimedia que la vacunación es "condición necesaria pero no suficiente". "No nos hemos enfrentado aún a variantes que claramente consiguen disminuir la eficacia de un modo muy importante de las vacunas en términos de severidad, aunque sí esta variante ha disminuido la eficacia en torno a infección", avanzó.

Además recuerda que la variante Delta se originó en la India a principios de diciembre, "antes de que llegasen las vacunas", y que sólo tardó "seis u ocho semanas en recorrer el globo".

"A partir de ahora las variantes probablemente tengan un golpe todavía más alto en la protección de las vacunas. Y con eso tenemos que luchar, y la única manera, con prevención y control de casos, que hasta ahora las hemos dejado a un lado y hemos puesto todas las manzanas en el cesto de la vacunación", zanjó.