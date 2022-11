¿Qué es el metaverso y cuándo llegará a nuestras vidas?

Seguro que últimamente has escuchado hablar a menudo del metaverso, pero, ¿sabes lo que es? En este vídeo de CiberAcademy, el cibervoluntario Eduardo García te cuenta qué es el metaverso y qué podremos hacer en este universo paralelo.

¿Qué es el metaverso?

El metaverso es un mundo virtual al que nos conectaremos utilizando un dispositivo en el que puedes proyectar un gemelo virtual de ti mismo, y que consigue que nos sumerjamos y podamos interactuar con otros usuarios y actuar como si realmente estuviéramos dentro de él.

Es lo más parecido a teletransportarse a un mundo totalmente nuevo desde tu casa, conocer a gente de todas partes del planeta y realizar todo tipo de actividades mediante gafas de realidad virtual y otros complementos.

La clave del metaverso es que pueda ser totalmente inmersivo, o al menos mucho más de lo que es la actual realidad virtual. Tendremos unas gafas parecidas a las actuales de realidad virtual, y también sensores que registren nuestros movimientos físicos para que nuestro gemelo virtual haga exactamente lo mismo que nosotros.

¿Qué podremos hacer dentro del metaverso?

Imagina vivir un concierto como si estuvieras a un metro de distancia del escenario, pero sin salir de casa; probarte la ropa sin ir a la tienda; o trabajar en una oficina virtual de la misma forma que en la oficina física. El metaverso promete cambiar la forma en la que interactuamos, pero no solo en actividades de ocio, sino también a nivel profesional.

¿Cuándo será real el metaverso?

Los mundos virtuales no son nada nuevo, y existen una gran cantidad de ellos, sobre todo en el sector de los videojuegos. Puedes crear un avatar y adentrarte en un mundo virtual y vivir diferentes aventuras a través del ordenador u otros dispositivos de realidad virtual.

Sin embargo, el metaverso no busca ser un mundo de fantasía, sino una especie de realidad paralela en la que podremos hacer las mismas cosas que hacemos hoy en día fuera de casa, pero sin movernos de la habitación.

Actualmente, el metaverso es sólo un concepto que está empezando a construirse y en el que ya están trabajando muchas empresas de tecnología e innovación. La empresa Meta, antes conocida como Facebook, anuncia fuertes inversiones para convertirla en real, y otras como Microsoft y Apple también apuestan por una realidad mixta, que permitirá interactuar con objetos reales dentro de un mundo virtual, pero también interactuar con elementos virtuales en la realidad. Aun así, todavía falta ver si otras empresas se unen en el esfuerzo para crear las tecnologías que lo hagan posible.

Porque todavía no tenemos las tecnologías que pueden hacer realidad ese concepto. No tenemos dispositivos de realidad virtual que realmente nos hagan movernos como si estuviéramos dentro de ese universo de forma realista. También falta toda la infraestructura en términos de diseño. Es un universo que se quiere crear, pero todavía no tiene regiones, calles, ni nada, únicamente algunas habitaciones virtuales que están usándose para las primeras pruebas.

Durante los próximos años iremos viendo cómo van lanzándose nuevos dispositivos que busquen conectarnos con esta nueva realidad virtual. La idea es que en el futuro sean muy completos y de precios asequibles, pero hasta que eso sea real, posiblemente todavía no permitan grandes interacciones y sean bastante caros. Todavía estamos lejos de poder conectarnos todos a un metaverso en el que interactuar.



Este artículo es fruto de la colaboración entre la Fundación Cibervoluntarios.org y Público con el ánimo de reducir la brecha digital en la sociedad española con ejemplos concretos y prácticos.