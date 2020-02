La multinacional sueca Ericsson se ha convertido en la tercera gran empresa que renuncia a participar en el Mobile World Congress (MWC) por el coronavirus. El certamen, que se celebrará del 24 al 27 de este mes de febrero, tampoco contará con LG y Asus, que confirmaron hace un par de días su ausencia con el mismo argumento. En un comunicado, Ericsson explica que es una medida que toma por precaución, con la voluntad de garantizar la salud y la seguridad de sus empleados y minimizar el impacto que pueda tener el coronavirus en sus operaciones.

Ericsson detalla que ha tomado la decisión tras una "extensa evaluación interna de los riesgos" y añade que aprecia que la GSMA, la entidad que organiza el MWC, ha hecho "todo lo posible" para controlar el riesgo. Con todo, recalca que, al ser uno de los expositores más grandes, tiene miles de visitantes cada día y, por tanto, aunque el riesgo sea bajo "no puede garantizar la salud y la seguridad de sus empleados y visitante" durante el certamen.

El pasado miércoles, después de que LG y Asus anunciaran que no estarían en el MWC, el Ministerio de Sanidad, que encabeza el dirigente del PSC Salvador Illa, descartó alguna restricción de movimientos durante el congreso: "No procede tomar ninguna medida como ésta. Si no, ya la habríamos tomado. Si hiciera falta restringir algún movimiento de ciudadanos o de mercancías con algún país o alguna región de un país, lo haríamos ", dijo el ministro. Según él, el sistema público de salud en España está "preparado para atender esta situación" y los mecanismos de coordinación, tanto con las autonomías como con otros países europeos, "están dando resultados".

Ericsson withdraws from MWC Barcelona 2020 https://t.co/rujlbTGdLk — Ericsson Press (@Ericssonpress) February 7, 2020

Por su parte, GSMA sí recomienda "diversas medidas" para ayudar a "mitigar la propagación del virus" durante el evento, tales como el incremento de tareas de limpieza y desinfección, un refuerzo del apoyo médico o poner a disposición de los asistentes material de higienización y desinfección. Además, GSMA también instalará recomendaciones sobre higiene, tales como un cambio de micrófonos para las personas que intervienen y no darse las manos entre los asistentes.

Este anuncio de Ericsson se suma al de LG , empresa que el miércoles anunció que no acudiría el MWC porque "anteponía la seguridad y la salud de sus empleados, socios y clientes". "Esta decisión elimina por completo el riesgo de exponer a los trabajadores de LG al virus en viajes internacionales, actividad que se ha convertido mucho más restrictiva a LG a medida que el virus continúa propagándose".

El consejero de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, hizo un llamamiento a la calma tras el anuncio de LG: "Quiero enviar un mensaje de tranquilidad y no alarmismo ante lo que es el evento tecnológico más importante del mundo y que se celebra en Barcelona".