El primer video de YouTube cumple 17 años: de unos elefantes poco trascendentes a lo que es hoy la plataforma

El 23 de abril de 2005, a las 20.27 horas, uno de los tres creadores de YouTube publicó el primer video en la plataforma. Se trata de un archivo de 18 segundos titulado Me at the zoo (Yo en el zoológico) que hoy tiene más de 227 millones de reproducciones. 17 años después de ese primer video, en 2022, se suben a YouTube 500 horas de video por minuto.

Quien aparece en ese primer video es Jawed Karim, uno de los fundadores de YouTube, durante un paseo en el Zoológico de San Diego, en California. "Bueno, estamos delante de unos elefantes. Lo mejor es que tienen unas grandes, grandes, grandes trompas. Y no hay mucho más que decir", dice a la cámara en un video tipo selfie y de baja calidad.

Aunque Karim fue la primera persona del mundo en subir y protagonizar un video de YouTube, terminó siendo el que menor cantidad de acciones recibió luego de que la plataforma creada en febrero de 2005 se vendiera a Google por 1.650 millones de dólares poco después, en octubre de 2006.

Los dos accionistas mayoritarios al momento de la venta fueron sus socios: Steve Chen y Chad Hurley. Esto se debe a que Karim había dicho que no le tenía mucha fe al crecimiento de YouTube y, dos meses antes de subir ese video, había acordado con sus socios que actuaría únicamente como consejero en cuestiones técnicas.

Actualmente, el video que publicó Karim acumula más de 227.806.603 visualizaciones, 11 millones de "me gusta" y 11.115.205 comentarios. En tanto, su cuenta de YouTube, que contiene únicamente ese video, alcanza casi tres millones de suscriptores.

Las dos versiones sobre la creación de YouTube

Hay dos versiones sobre cómo se creó YouTube. Mientras Karim dice que él fue el autor de la idea, sus socios aseguraron en varias entrevistas que Karim ni siquiera estuvo con ellos cuando se les ocurrió crear la plataforma.

La versión de Karim dice que él creó una web para ayudar a las personas a subir videos de subastas online y, cuando se dio cuenta que los usuarios subían imágenes de sus actividades cotidianas, decidió crear un sitio exclusivo para ello, idea que terminó concretando con ayuda de Chen y Hurley.

Sin embargo, la versión de sus socios es completamente distinta. Ellos relatan que se grabaron durante una cena y, como no tenían forma de compartir los videos con sus amigos, surgió la necesidad de crear YouTube, y luego hicieron parte a Karim de esta idea.

Más allá de cuál es la historia verdadera, lo cierto es que en febrero de 2005 los tres socios concretaron la creación de YouTube. Durante los primeros dos meses, hasta el 23 de abril de ese año, la plataforma no tuvo ningún video.

Años después, el fenómeno YouTube

17 años después, YouTube está presente en 100 países y disponible en 80 idiomas diferentes.

Hoy la plataforma no solo permite subir contenidos, sino que ofrece a los creadores la posibilidad de acceder a una monetización por los videos publicados.

Además, el año pasado se habilitó una función que permite a estos creadores editar los videos online desde una herramienta disponible en la misma plataforma.

"Los creadores de YouTube son el corazón y el alma de la plataforma, y queremos que siempre puedan cumplir sus objetivos creativos más ambiciosos", dijo el director de Producto de YouTube, Neal Mohan.

Otra de las funciones que se incorporó en los últimos años fue la de las transmisiones en vivo, que se triplicaron entre enero del 2020 y diciembre del 2021, según un informe publicado en febrero en el blog de YouTube.

Además, en 2022 se espera la presentación de la transmisión en vivo colaborativa, que permitirá a los creadores transmitir en vivo de manera conjunta y así crear mas interacciones con la audiencia