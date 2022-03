El tuit viral que muestra el disparatado historial de búsqueda en Youtube en el ordenador de una universidad

Por Tremending

Que alguien vea su historial de búsqueda puede ser la pesadilla de muchas personas. Aunque en este caso no hay cosas extrañas, las últimas búsquedas de este ordenador de la Universidad Complutense son bastante variopintas.

Una usuaria ha querido compartir el historial de Youtube de uno de los equipos de su facultad y es la prueba de que alguna clase puede resultar muy aburrida. Principalmente hay vídeos de fútbol y música, aunque hay una búsqueda en concreto que puede tener una gran historia detrás.

historial del buscador de youtube del ordenador de un aula pic.twitter.com/ezW9SYUOwT — zoe (@zoentropia_) March 16, 2022

Uno de los usuarios que accedió al ordenador estaba muy interesado en recuperar su cuenta de Tinder, clave en la vida universitaria. Muchas preguntas al respecto, porque ganarse un baneo de la red social para encontrar gente y lo que surja, no es precisamente fácil. Un aplauso para esa persona que no se rinde en la búsqueda del amor.

Sobre el historial de búsquedas de fútbol no hay muchas sorpresas. Son vídeos que pueden salvar del hastío en alguna clase que se pone muy densa. Mucho interés en los jugadores técnicos. El gol olímpico de Fekir contra el Sevilla es un golazo para ver en bucle y James Ward-Prowse es de los mejores, si no el mejor, lanzador de faltas del mundo actualmente. Que tire la primera piedra si alguno no se ha visto un "Goles del Bicho: mejores skills Cristiano Ronaldo 2011/12" en alguna que otra clase, cuando jugaba con la solapa del cuello levantada, de locos.

También hay espacio para la música, mucho interés en las folclóricas y los clásicos. Estrellita Castro, Isabel Pantoja y 'Soy minero', hitos de la música contemporánea.

Y que no se diga que la chavalada no va a estudiar, una de las búsquedas es de ASMR para concentrarse estudiando, muy popular entre la juventud estos días.

Las reacciones al tuit no tardaron en llegar, algunos compartieron otros casos similares y otros analizaron el historial de esta usuaria, que tiene mucha tela que cortar.

