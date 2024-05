Scarlett Johansson denuncia que ChatGPT se apropie de su voz sin su consentimiento



"Me sorprendió, me enfureció y me pareció increíble que el Sr. Altman persiguiera una voz que sonaba tan extrañamente parecida a la mía, que mis amigos más cercanos y los medios de comunicación no podían notar la diferencia", ha señalado.