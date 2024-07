Quién es quién en la aclamada serie de superhéroes punk y fascista de Prime Video

Aunque sus imágenes promocionales remiten sobre todo a Los Siete, superhéroes estadounidenses cuya misión es ¿proteger el mundo?, el título de esta exitosa serie de Prime Video, The Boys, alude en realidad a sus némesis, unos vengadores desastrados que pretenden desenmascarar a los salvadores con poderes sobrehumanos y a sus empleadores, en nómina de la malévola empresa Vought International.

Billy Butcher, el Carnicero (Karl Urban), es el jefe de una panda bienintencionada pero calamitosa integrada por Frenchie (Tomer Capone), Kimiko (Karen Fukuhara), Leche Materna (Laz Alonso) y Hughie (Jack Quaid). Un líder resentido y cegado por su sed de venganza que, al igual que su archienemigo Patriota (Antony Starr), también esconde sus verdaderas y no tan nobles intenciones.

No resultará difícil alinearse con los buenos, tanto por el desequilibrio en la lucha como por la ponzoña ideológica de Los Siete, cuya imagen de cara a la galería oculta un maquiavélico plan de una despiadada gran corporación para… Mejor no destripar el argumento, por si ustedes todavía no han visto las tres primeras temporadas de The Boys, una controvertida serie muy punk con ramalazos fascistas que denuncia el ultraliberalismo, las fake news y el narcisismo digital.

Imagen promocional de la serie 'The Boys', de Prime Video. — Prime Video

Estrenada ya la cuarta temporada, cuyos nuevos episodios se emiten cada jueves, hasta el 18 de julio —aquí explicamos, aunque el aniversario del golpe del 36 sea una mera coincidencia, por qué la serie, más que fascista, es una sátira del fascismo—, repasamos a los principales personajes de Los Siete, capitaneados por Mr. Edgar (Giancarlo Esposito), el CEO de Vought International, cuya cara les sonará si han visto The Mandalorian, Better Call Saul o Breaking Bad.

Patriota

El actor Antony Starr se mete en la piel —y bajo la capa— de este remedo de Superman. En apariencia, Patriota es quien manda, aunque luego nos daremos cuenta, como sucede en la vida real, de que los que detentan verdaderamente el poder no son las personas ni los políticos —o sus gobiernos—, sino las grandes corporaciones. De mirada penetrante, está dispuesto a todo para seguir siendo el rey de los superhéroes, pese a que su talón de Aquiles es una fragilidad ridícula originada en su infancia. Sin duda, el personaje nos empuja a desconfiar de los más patriotas, dentro y fuera de la pantalla.

Starlight

Interpretado por Erin Moriarty, el personaje de la ingenua, beata y electrizante Starlight sirve para explicar el funcionamiento del tinglado superheroico: ciudadanos con superpoderes se presentan a castings para ser los elegidos, es decir, uno de Los Siete. Un sueño que puede convertirse en una pesadilla, pues se verán subyugados por Vought International, que ejerce como una suerte de agencia de management que explota sus derechos. O sea, los superhéroes son un producto y los terrícolas, consumidores compulsivos de todo tipo de merchandising derivado de sus acciones.

Patriota y Starlight, dos de los protagonistas de la serie 'The Boys'. — Prime Video

A-Train

El que mucho corre pronto para, como bien saben los ciclistas de la operación Puerto. A-Train (Jessie T. Usher) es la persona más rápida del mundo, pero los superhéroes también son falibles, por lo que no dudará en recurrir al dopaje, concretamente al Compuesto V, para que no empeore su rendimiento. De lo contrario, será expulsado de Los Siete —una crítica a la fama efímera y a quienes se enriquecen con las marionetas del mercado, del mismo modo que los tejemanejes de la madre de Starlight remiten a los concursos de belleza para niñas en Estados Unidos— y sus dueños buscarán un recambio.

Reina Maeve

La actriz Dominique McElligott interpreta a la fortísima Reina Maeve, consciente de las injusticias que llevan a cabo los teóricos paladines de la nobleza y la integridad, pero sometida a sus dictados. Es el empoderado modelo a seguir de las jóvenes de su país, aunque todo en ella son apariencias. O, si algún día creyó en algo, ha terminado convirtiéndose en una cínica. Su personaje, de algún modo, habla de aflicciones contemporáneas como el estrés postraumático o el síndrome del trabajador quemado, al tiempo que presenta a una lesbiana que —tras mantener una relación con Patriota— evita salir del armario para no verse perjudicada laboralmente.

Reina Maeve y Patriota, superhéroes atípicos de la serie 'The Boys'. — Prime Video

Black Noir, The Deep, Translúcido y Stormfront

The Boys ha sido acusada de reaccionaria, casposa y filofascista, así como de atentar contra la cultura woke. Sin embargo, es una serie que se ríe de sí misma y que podría encarnar todo lo contrario. Por ejemplo, el acuático The Deep (Kevin Moskowitz) plantea el problema de la identidad y el trastorno dismórfico corporal, además de la existencia de depredadores sexuales bajo una apariencia magnánima, en ocasiones protegidos por instituciones y empresas para no ver afectadas su imagen o su caja.

En las primeras temporadas, también figuran otros superhéroes como el misterioso ninja Black Noir (Nathan Mitchell) o el pervertido Translúcido (Alex Hassell), quien aprovecha su invisibilidad para espiar a las mujeres. A medida que avanza la serie, otros personajes van entrando en escena, pero mejor omitir quiénes acompañarán a los protagonistas en la cuarta temporada de The Boys para no desvelar el destino de Los Siete. Sin embargo, no deberíamos olvidarnos de la supremacista Stormfront (Aya Cash), en este caso literalmente una nazi de tomo y lomo, de ahí que hiciese buenas migas con el autoritario Patriota.