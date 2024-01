El actor Sergio Peris-Mencheta anuncia que padece cáncer: "Sé que en esta partida yo no decido del todo"

El actor, productor, director y presentador de 48 años, Sergio Peris-Mencheta, ha anunciado este lunes que padece cáncer. Lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram, donde ha publicado varias fotografías con algunos de sus seres queridos y ha escrito que está recibiendo quimioterapia y a la espera de recibir un trasplante de médula.

"Estoy como sólo saben los que han vivido una situación similar a la mía. Me siento más vulnerable, aterrorizado y pequeñito que nunca, y valorando desde hace ya unos meses cada uno de mis pasos sobre la tierra. Sé que en esta partida yo no decido del todo", ha comunicado a través de la red social.

De esta forma, el actor ha recordado algunos de los buenos momentos de su vida y mostrado agradecimiento por todas las personas que le rodean y las oportunidades que la vida le ha brindado y por las que, asegura, "siempre me he sentido un poco culpable".

Peris-Mencheta participó en la serie Al salir de clase, que le ayudó a comenzar una carrera con oportunidades en el mundo de la actuación. Tuvo como compañeros a Alejo Sauras, Elsa Pataky o Leticia Dolera, que también saltaron a la fama después de grabar esta serie.

"He ganado y presentado concursos, he trabajado con los más grandes del teatro, interpretado personajes maravillosos, he dirigido, he creado, he contado las historias que necesitaba contar a bordo de mi Barco Pirata", ha escrito el actor en Instagram, refiriéndose con este último a la su productora teatral, Barco Pirata.

También ha participado en películas del cine internacional, como en Resident Evil: Afterlife, Rambo: Last Blood o la serie Snowfall. Ahora, sin embargo, se encuentra en un momento complicado y explica que "toca confiar y dejarse llevar".

El actor ha recibido miles de comentarios de apoyo en Instagram, algunos de fans que le desean una pronta recuperación y otros de compañeros del gremio, que también esperan que todo vaya lo mejor posible. Ha sido este el caso de su excompañero de rodaje Alejo Sauras, de Silvia Abril, Pedro Alonso o Rozalén, entre otros.