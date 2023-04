La actriz Meryl Streep gana el Premio Princesa de las Artes

La actriz estadounidense Meryl Streep, la intérprete más veces nominada a los Óscar y a los Globo de Oro de la historia, ya puede añadir un nuevo galardón a su interminable nómina: el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2023.

Emblemática y camaleónica como pocas, reconocida también por su compromiso con labores sociales, humanitarias, feministas y ecologistas, la trayectoria cinematográfica de Meryl Streep está plagada de hallazgos e interpretaciones que dejan huella.

Manhattan (1979), Kramer contra Kramer (1979), La decisión de Sophie (1982), La dama de hierro (2011), y más recientemente Don't look up (2021), son algunos de sus hitos interpretativos. Por ello no es casualidad que Meryl Streep cuente con nueve Globos de Oro, además de dos Bafta de la Academia Británica.

Considerada como la gran dama de Hollywood, Streep (1949, Basking Ridge, New Jersey) inició su carrera cinematográfica en los años setenta y ha representado en sus más de sesenta películas algunos de los personajes más recordados de la historia del séptimo arte.

"Activista incansable a favor de la igualdad"

El jurado ha ensalzado "la honestidad y la responsabilidad" de la actriz estadounidense a la hora de elegir sus trabajos "al servicio de narrativas inspiradoras y ejemplarizantes".

El galardón se le ha concedido "por dignificar el arte de la interpretación y conseguir que la ética y la coherencia trasciendan a través de su trabajo, con la virtud de subrayar que los seres humanos, y concretamente las mujeres, deben latir y destacar a partir de su singularidad, de su diferencia".

Los miembros del jurado han querido poner en valor una carrera brillante encadenando interpretaciones en las que da vida a "personajes femeninos ricos y complejos, que invitan a la reflexión y a la formación del espíritu crítico del espectador".

"La honestidad y responsabilidad en la elección de sus trabajos, al servicio de narrativas inspiradoras y ejemplarizantes, traspasan la pantalla y los escenarios con una impecable técnica interpretativa, armada únicamente con su gestualidad, voz y mirada", ha expresado el jurado a través del acta dada a conocer hoy en Oviedo.

El jurado, que también ha reconocido a Streep como "activista incansable a favor de la igualdad", ha destacado que, "con su talento y rigor", la actriz estadounidense, ganadora de tres Premios Óscar y de nueve Globos de Oro, "ha posibilitado que diferentes generaciones disfruten de interpretaciones inolvidables, conquistando el respeto que este gran arte merece".