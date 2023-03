Antonio Resines dirigirá su primera película de ficción, 'La obra (León)'

El actor Antonio Resines dirigirá el próximo año su primera película de ficción, La obra (León), junto con su compañera Ana Pérez-Lorente, autora del guion. Resines también será el intérprete principal del filme.

"Se llama La obra y no es sobre el Opus Dei, y entre paréntesis León, es que no sabíamos si La obra estaba registrada ya o no. Es la historia de un actor al que le empiezan a ir mal las cosas, que soy yo".

En el reparto, con él –"el burro delante para que no se espante"- estarán Ana Belén, María Barranco, Loles León, Carlos Areces, Santiago Segura, el Gran Wyoming, Jorge Sanz… "Es comedia, efectivamente. Es una historia de amor".

La pareja ya codirigió una película documental, Historias de nuestro cine, con música de Emilio Aragón, y en la que Antonio Resines narraba el pasado y presente del cine español, con testimonios de directores, intérpretes y productores, además de con imágenes de títulos clave de nuestra filmografía.

Antes de La obra (León), Antonio Resines protagonizará una nueva serie, Serrines, que lleva el lema, Madera de actor, donde interpreta también a un actor con éxito, "que ahora lo que quiere es prestigio". El director es Jaime Botella.

Antes de que el público vea estos trabajos, el intérprete estrenará la segunda temporada de Sentimos las molestias, que protagoniza junto a su amigo Miguel Rellán, y las películas De Caperucita a loba, de Chus Gutiérrez; En temporada baja, de David Marqués; Matusalén, de David Galán Galindo y El hotel de los líos, de Ana Murugarren.