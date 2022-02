ARCO se inaugura con una cirugía de cierre de vagina como obra más controvertida

La feria ARCO de arte contemporáneo ha abierto sus puertas en su edición aniversario bautizada como 40 (+1) debido a la suspensión por la covid en 2021. Vuelve con 185 galerías de una treintena de países, con bastantes obras políticas y alguna polémica.



Entre las obras que se presentan destaca la presentada por la Galería Gingsberg de la peruana Wynnie Mendoza. Con su propuesta "Cerrar para abrir" la artista la operación a la que se sometió para cerrar su vagina.

"Nunca sentí esa idea de ser una mujer o un hombre, estoy en un espacio intermedio buscando mi propia sexualidad —ha explicado a EFE—. Nunca me he sentido identificada con mi vagina, ni siento ninguna conexión con ella, no tengo sexo a través de ella, tampoco quiero ser madre", ha dicho.

Mendoza acudió a un cirujano especializado en vaginoplastias a mujeres que han sufrido desgarros producto del parto para cerrar tres cuartos de su cavidad vaginal. "Tengo un hueco para menstruar y dejar salir fluidos", explica.

La obra presenta un vídeo explícito de la operación y un cuadro de grandes dimensiones en el que la artista explica "todo lo que está detrás" del procedimiento al que se ha sometido. En la imagen, se la ve rodeada de otras mujeres que la sujeta, abordando temas como la violencia o el amor.

Según aseguró Mendoza, la operación sirvió para darle más seguridad y reconciliarse consigo misma. "Esta operación puede parecer ahora insólita, pero creo que puede ser parte del futuro. Siempre he querido tocar el futuro con mi obra", señaló la artista.



Mendoza es una de las mujeres que participa en la feria, criticada durante mucho tiempo por la escasa presencia femenina entre las galerías que muestran sus obras. Ante esta situación, ARCO dedicó los Proyectos de Artista exclusivamente a mujeres, algo que ha mantenido esta edición.

Entre las obras presentadas, también destaca el contenido político. El artista Eugenio Merino, conocido por su Franco metido en una nevera, presenta en esta nueva edición una colección de postales de la estatua de Colón recortadas para que parezca que se derrumban.

Riiko Sakkinennen, artista finlandés afincado en España, presentó una imagen de Pedro Sánchez rodeado de nombres de líderes comunistas y un dibujo del rey emérito acompañado por el lema "Sale. He was king now only fugitivo". (En rebajas, era un rey pero ahora solo un fugitivo). El finlandés ya era conocido por otras obras dedicadas a Franco y Felipe VI.