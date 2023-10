Ariox: "A los artistas que cantan en castellano o inglés no se les ha cuestionado cómo usan la lengua"

Ariadna Casas (Cardedeu, 2000), más conocida como Ariox, es cantante y compositora. En 2020 debutó con el EP Venir fins aquí y, tras este éxito, no paró: en 2022 lanzó el álbum Mama, l'amor em fa mal de cap . Conversamos con ella en uno de los despachos del Palau Robert , en el marco del ciclo de entrevistas "En català, molt per llegir, molt per escoltar, molt per gaudir", una iniciativa realizada por Público con la colaboración de la Generalitat de Catalunya.

¿Cómo empezó tu aventura en la industria musical?

Durante el confinamiento. Ariox es un proyecto que salió de esos días encerrada en mi habitación. Es un proyecto muy puro, íntimo, que sale de un escritorio, con luz cálida, intensidad y nostalgia.



Has dicho que Ariox es un proyecto, que no eres tú sola.

Sí, cuando empiezas siempre hay la oportunidad de ayudarte de otras manos. Me gusta mirar Ariox como un proyecto de la gente que me acompaña, artistas, la discográfica Loop Records, mi familia, amigos y la banda.

¿Cómo cambian las dinámicas de trabajo de un proyecto que empieza en un escritorio y un primer EP autoeditado, 'Venir fins aquí', a trabajar con una discográfica?

Al principio hacía música porque me apetecía y porque tenía ganas de explicar lo que sentía. Desde el momento en que me senté en aquel escritorio, continúo pensando que no me he levantado. A pesar de que esté en una discográfica y que trabaje con Aleix, de Loop Recuerds, sigo siendo la misma persona con ganas de expresar lo que siento.

¿Por qué Ariox? ¿De dónde viene?

Ariox viene de Ari. Lo de "ox" es porque en el instituto me decían Aurio, después Ario, hacían muchos juegos de palabras. Un día me quise cambiar el nombre del Instagram y no me dejó. Vi que nadie tenía Ariox y lo cogí. Ahora nadie me llama Ari, Ariox se me hace más natural.

He escuchado decir que te gusta mucho escribir. ¿Qué tipos de textos escribías?

Siempre me ha gustado mucho la novela de costumbres, tradicional, de guerra. Pienso mucho en Mercè Rodoreda o en Carlos Ruiz Safón. Me gustan los textos descriptivos, los detalles.

Hablas de referentes literarios. ¿En quién te reflejas a nivel musical?

Empecé con dos referentes muy claros. La número 1 es Clairo, una chica que hace indie pop, y después Pau Vallvé. A partir de aquí, una vez vas avanzando, salen más.



¿Desde un principio decidiste escribir en catalán?

Desde que nací hablo en catalán. También leo mucho, veo pelis o series. Siempre me ha gustado hacerlo en catalán, no por nada en concreto. Tiene encanto. Cuando haces un proyecto, miras por la belleza y también por defender la lengua.



¿Has sentido presión o comentarios de componer en castellano o en inglés para llegar más lejos?

Sí, cada dos por tres lo escuchas. Tanto si eres un artista que canta en catalán o en irlandés, las lenguas minoritarias siempre acaban teniendo más foco. Si haces música en catalán, lo tienes que escribir bien. Cada cual defiende la lengua como quiere y como puede con los recursos que tiene. Yo siempre he estado muy cómoda, así que lo seguiré haciendo.

Se ha criticado a esta nueva hornada de artistas de la generación Z porque dicen que no utilizan un catalán puro. Quizás es más importante la difusión que la perfección.

Exacto. A los artistas que hacen canciones en castellano o inglés no se les ha cuestionado en ningún momento cómo usan la lengua.

Las letras de tus canciones son delicadas y tiernas. Abres la puerta a tu intimidad, pero a la vez son temas universales. ¿Crees que esto te acerca al público?

Si tuviera que hacer un mapa conceptual de mi proyecto, lo que más me gusta es llegar al público con mis letras. Hay artistas que destacan por su voz o por la parte más musical, pero Ariox está consiguiendo que llegue el mensaje.



Tus letras también transmiten nostalgia. ¿Qué te inspira?

Mis vivencias personales. Soy yo intentando abrirme. Si te gusta bien y, si no, también.

¿Cómo llevas la exposición?

Bien. Es lo que soy, aquí lo dejo.

He leído que haces bedroom pop. ¿Qué quiere decir exactamente?

No lo sé. Te ponen la etiqueta. Es guay porque estoy dentro, pero todos los artistas que engloba no se parecen entre ellos. Se me definió como beedrom pop porque era pop, pero más soft. Yo tampoco lo había escuchado nunca.

¿Te sientes identificada?

Sí, pero un artista crece hacia la dirección que en aquel momento está sintiendo. Yo lo que traeré ahora será diferente.

Hay una discusión alrededor de la música urbana. Hay gente que se siente cómoda y hay que no. ¿Qué piensas?

Cada proyecto es diferente y no puedes poner a todo el mundo en un mismo saco. De los proyectos que hay ahora mismo, estoy segura que ninguno se parece al otro.

¿Cómo vives la nueva red de artistas que se ha creado?

Me gusta. Tuve la oportunidad de vivirlo desde el primer momento. Uno de los grandes cambios fue durante el confinamiento. Veo de una manera mucho chula el giro que ha dado la industria musical catalana.

Y no solo hay red en el ámbito profesional, sino también en el personal. A raíz de esto, ¿sientes que no hay competitividad?

Totalmente. No veo que ningún proyecto se esté comiendo al del otro. Años atrás había rivalidades entre grupos. Ahora cada cual sigue su camino. Aunque que te des la mano, tienes tu dirección, ganas y objetivos.

¿Cómo llevas los 'likes', comparticiones, escuchas…?

A la hora de hacer conciertos ha sido mucho chulo. Tengo mis seguidores y la radio también ha sido top. A mí me gustan muchísimo las redes. Los likes, seguidores y escuchas van fluyendo.

Una de las personas con quienes más has colaborado es Galgo Lento, también de Loop Recuerds. De hecho, compartís el disco 'Mama, l'amor em dona mal de cap'. ¿Cómo empezasteis a trabajar juntos?

Por nuestra discográfica. Nos entendíamos y cuando producimos un single de verano gustó muchísimo. Entonces decidimos sacar un disco y fue mucho chulo juntar el arte de los dos.

¿Por qué haceis referencia a la "mama"?

Cada cual tendrá una figura de referencia, pero para nosotros fue la mama. Me abro de golpe y te enseño lo que soy: el amor me da dolor de cabeza.

¿Más colaboraciones en mente?

En el nuevo álbum habrá nuevas colaboraciones…

¿Nos haces un resumen del disco? Colaboraciones y formato. Has mencionado que te planteas nuevos ritmos y sonoridades.

Esto seguro. Avanzamos hacia lugares diferentes y nos nutrimos. Es chulo movernos. Muchos artistas no se centran en un solo género. Ariox irá hacia un sonido más electrónico, pero no dejo atrás el escritorio. Habrá colaboraciones con otras mujeres del panorama.

Las mujeres habéis venido a reclamar espacios en festivales y a romper el estereotipo de música más "lenta".

Exacto. Un claro ejemplo es Julieta. Una figura femenina sobre el escenario se puede comer el público. Ariox va hacia una dirección, pero la esencia seguirá allí.

*Aquí pots llegir l'entrevista a Ariox en català.