Ayuso y Milei: cómo los "frikis del verano" se convirtieron en gobernantes

Un mes después de liarla parda en un acto organizado por Vox, donde insultó a la mujer de Pedro Sánchez y provocó una crisis diplomática, Javier Milei regresó a España de la mano de Isabel Díaz Ayuso para recoger la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. De nuevo, en el discurso de entrega cargó contra el presidente del Gobierno y espetó: "No dejen que el socialismo les arruine la vida".

El encuentro entre ambos mandatarios espoleó a Valeria Alonso y Vito Sanz, quienes se imaginaron una relación imposible cegada por el neoliberalismo. Tan imposible no sería cuando sí fue posible que un candidato como Javier Milei alcanzase la Presidencia de Argentina, pero esa es otra historia. Como dijo el actor Norman Briski: "Nos están afanando la ficción. En la Casa Rosada está la ficción".

Si Milei le robaba la ficción a los actores, ahora los actores se disponían a hurtarle la realidad a Milei. Valeria Alonso y Vito Sanz le comentaron su idea a Carolina Román, quien aceptó dirigir la obra Isa & Javi, producida por el Teatro del Barrio de Madrid, donde se representa hasta el 7 de diciembre. Un espectáculo descacharrante y pasado de vueltas donde la actriz encarna a Milei y el actor, miembro de Club Caníbal, a Ayuso.

En el texto de la obra —escrito por los intérpretes, por la directora y por Óscar Martínez— no se cita ni a uno ni a otra: apenas, como reza el título, Isa y Javi. "Como tampoco se nombra a Hitler en El gran dictador, de Charles Chaplin. El arte nos permite reflejar una realidad desde muchos puntos y, en este caso, hemos elegido la sátira y el sainete", explica Carolina Román. "Me parece una propuesta arriesgada, pero es el momento de poner preguntas sobre la mesa".

Valeria Alonso y Vito Sanz, en la obra 'Isa & Javi'. — Teatro del Barrio

"¿Qué está pasando en el mundo entero para que la juventud apoye los movimientos de derecha y ultraderecha? ¿Acaso lo ven como una rebeldía contra el establishment?". Carolina Román deja claro que la obra, más que ofrecer respuestas, plantea preguntas. "Durante el proceso de documentación, tuve que volver a leer las noticias para entender lo que decían, porque era increíble: ambos trascienden la ficción".

La medalla concedida por Ayuso a Milei es la excusa para hablar sobre el auge del populismo y la ultraderecha, así como de los liderazgos mesiánicos.

La condecoración premia los vínculos entre dos regiones y una labor institucional. Sin embargo, en el acto organizado por Vox, Milei arremetió a lo bestia contra el socialismo, que según él esconde "la envidia, el odio y el resentimiento". También cargó contra Pedro Sánchez de una manera deliberada, se saltó a la torera el protocolo durante su visita a España, donde no se vio con los reyes, y provocó una crisis diplomática y la retirada de embajadores.

Después de toda esa declaración de intenciones, la Comunidad de Madrid le concedió una medalla a iniciativa personal de Ayuso, lo que me parece desmesurado.

¿Cómo se explica su ascenso?

Ambos levantan pasiones, pero yo me pregunto: ¿cómo se puede ser un adepto de Ayuso pasando por alto a los 7.291 mayores que murieron en las residencias de Madrid? ¿Dónde está el quiebre entre ideología y realidad?

Milei es un tipo increíblemente excéntrico y volado que pasó de friki a presidente. Como dijo la presentadora Moria Casán, un friki que rompe reglas. Ayuso y él son dos personajes muy polémicos que escapan al perfil de político que nos hubiéramos esperado para presidir una institución.

Sin embargo, Milei fue elegido en un sistema democrático donde lo que ocurría antes no podía seguir ocurriendo [el kirchnerismo]. Lejos de un voto de castigo, fue un voto de confianza: "A lo mejor un loco puede cambiar esto". Los argentinos no votaron en blanco, sino que saltaron al vacío. Pensaban que no podíamos estar peor, pero parece que sí…

Carolina Román, coautora y directora de la obra teatral 'Isa & Javi'. — Gemma Comas

En la obra se repasan algunas de sus frases. Para no destriparla, basten las supuestas conversaciones de Milei con su perro muerto o la "libertad" y las cañas de Ayuso. Algunas anécdotas, más que increíbles, son inverosímiles.

Desde luego. Milei es demasiado temerario como para darle una medalla. La ultraderecha empezó como la canción friki del verano y ahora están en las instituciones. Incluso aparecen más personajes ultras, como Alvise y Se Acabó la Fiesta. En Argentina pensábamos que no podíamos estar peor y la vida nos ha puesto a Milei enfrente, redoblando la apuesta. No solo estamos peor, sino que hemos caído a un nivel que no nos podíamos imaginar.

Antes se mostraba sorprendida por el apoyo de los jóvenes…

La izquierda está tan disgregada que pierde fuerza y cuesta mucho que se una. Sin embargo, la derecha siempre va en bloque. A base de repetir el mantra de la "libertad", parece una realidad incuestionable, cuando es una mentira convertida en verdad. Ahora bien, ¿somos nosotros los dueños de la verdad y quienes los han votado están equivocados? Tenemos que preguntarnos qué nos ha llevado a dar este salto al vacío.

Para construir este relato, entendieron que el mejor registro era el satírico, ¿no?

A veces alivia reírse de lo que no tiene gracia, porque el público puede descargar. Sin embargo, de repente te planteas: "¿De qué coño nos estamos riendo?".