Blon: "Los propios 'freestylers' tenemos que dar ejemplo para que el rap deje de ser un mundo hostil para las mujeres"

No te describes como un rapero, sino como un escritor.



Sí. El freestyle se me da bastante guay, pero creo que mi fuerte es la escritura; tanto la poesía como la composición de temas. Siempre he estado muy ligado a la palabra, desde muy pequeño, lo que ha hecho que la improvisación se me dé bien, pero más que el ritmo y la musicalidad, me describiría como un escritor.



¿Cómo influye el lugar donde te criaste en tus letras? En la canción 'La Cosa Nostra' dices: "Empecé en los bajos fondos de una urbe angosta".



Bueno, al final creo que como a cualquier artista, ¿no? Porque tu entorno, tu vida, tu infancia, tu adolescencia... todo eso es lo que te forja y lo que te forma como persona. Y es lo que hace que a día de hoy el tipo de pensamiento que tengo a la hora de plasmarlo en el papel venga de las vivencias. "Uno no puede engañar al folio", siempre digo eso. Tus vivencias y tu historia es lo que luego te va a hacer inspirarte más o menos, y obviamente todo mi entorno ha influido mucho en lo que soy hoy en día.



¿Cuándo nace el rap en ti? ¿Cómo descubres que te quieres dedicar a esto?



Bueno, que me quiero dedicar viene casi sin darme cuenta. Pero que descubro el rap pues... a mí siempre me había gustado la poesía, y un día mi hermano estaba escuchando una canción de Nach duchándose, y yo lo escuché desde el pasillo de casa y le dije: "¿Oye, qué estabas escuchando?". Fue entonces cuando él me dijo que se trataba de Nach y me empezó a regalar discos de él.



A partir de ahí ya empecé a meterme en la cultura, a bucear un poco por Internet, a conocer a gente por foros y tal. Luego ya pues me presenté a la Red Bull, fui por primera vez en 2007, y a partir de ahí pues todo fue ya para arriba. Empecé a grabar mis primeros temas en mi casa con un micrófono que me compraron mis padres, venían amigos que también les gustaba el rap... que no era como es ahora claro, de esto hace ya 15 años.

¿Cuántos años tenías cuando dijiste "qué es esto"?



Pues 15 más o menos. Y tengo 31 ahora, o sea que 16 años hace ya. Luego el rap sí que pegó un boom, empezó a crecer mucho, pero en aquellos tiempos era impensable que te pudieras dedicar a esto. Igual había cuatro en España que se dedicaban profesionalmente... Pero bueno, vi que al final era algo donde la palabra está muy presente, y como a mí siempre me había gustado la poesía y se me daba bien escribirla, pues encontré mi sitio. Poco a poco fui moviéndome bastante, y vi que a la gente le gustaba lo que hacía.

Ha sido una carrera de muchos años donde me he intentado mantener, pero ha sido difícil, porque yo nunca pensaba que podría vivir de esto. Si me lo hubieras preguntado de adolescente, te habría dicho que era un hobby, algo que me gustaba, pero yo estudiaba, tenía mi trabajo también luego de más mayor. Con el tiempo llegó un punto en el que vi de golpe que había convertido mi hobby en mi profesión.

¿Qué otras cosas estudiaste antes de darte cuenta de que el rap se te habría paso?



Yo siempre había querido ser periodista deportivo cuando era adolescente. Luego me quería meter en la carrera de Periodismo cuando acabé bachillerato, pero no me daba la nota porque siempre he sido bastante mal estudiante.

Me metí a Filología, porque me dije: "Bueno, algo relacionado con la literatura, con la lengua y tal, que me gusta". Pero tampoco tenía yo la edad para hacer esa carrera, no sabía lo que sé ahora, ni había leído lo que he leído ahora... Así que la dejé a medias. Me quise cambiar de carrera, y me pasé a Historia del Arte, y lo mismo, tampoco era lo mío, no era mi sitio, no me acababa de convencer. Entonces lo dejé y ya me puse a trabajar con mi padre en una fábrica que tiene él, un taller de hierros.

Luego llegó el rap y poco a poco empecé a convertirme en profesional de esta disciplina, y hace unos años, cuando ya vivía del rap hice un grado superior de Marketing y Publicidad, para poder aprender todo lo relacionado con el mercado, porque al final, y sé que suena un poco raro decirlo, soy un producto de la industria, así que quiero saber cómo colocarme y quiero saber sobre marketing. Hice el grado superior, que sí que lo acabé, pero más que para dedicarme a ello para saber gestionar mi carrera.

¿Cómo te inspiras para tus letras? ¿Cuáles son tus referencias?



Bueno, sobre todo con lo que veo y siento. Tanto con cosas de mi pasado como con cosas de mi presente, y con deseos que tengo para el futuro. Siendo yo mismo. Sí que obviamente puedo tirar desde una obra como de un cuadro, un libro, una película, una canción... me inspiro de todo lo que veo, todo lo que vivo, y todo lo que mi día a día me pone por delante. En cosas rutinarias, como salir a comprar el pan, igual ahí se me ocurre algo y me lo apunto en el bloc de notas y luego de ahí saco una idea. O sea, la inspiración creo que no la puedes forzar. No puedo ponerme aquí en blanco a escribir, sino que de golpe estás en el sitio menos pensado, se te enciende la bombilla y quieres escribir algo sobre ello.

Llevas más de diez años en esta industria, ¿ha cambiado tu forma de hacer rap?



Sí, claro. Mi forma de hacer rap y de escribir en general ha cambiado, pero porque maduras como persona, y tus intereses no son los mismos hace 15 años que ahora. Vas evolucionando, tus pensamientos evolucionan, cambian, te inspiran otras cosas que igual antes no y viceversa. Cosas que antes te interesaban pues ahora no. Creo que la madurez artística va ligada a la madurez personal, y por lo tanto no escribiré algo hoy que se parezca a lo que pueda escribir de aquí a diez años. Por supuesto que no.

¿Sientes que tu discurso ha cambiado por ser más visible o por ser un producto, tal y como has dicho?



No. No, porque yo no me considero que soy un producto, no quiero vender mi arte como un producto, ni busco posicionarlo como tal, creo que soy más producto a nivel "mi figura", como cualquier artista al final. Hay que reconocer que tú estás dentro de un mercado, quieres evolucionar con ese mercado, atacar diferentes nichos.

El público me ha llegado por lo que he hecho, no intentando que me llegara ese público. Quiero decir, si yo ahora mismo utilizo la fórmula que se utiliza para triunfar, seguramente triunfe, pero va a ser algo muy cortoplacista, por lo que creo que es mejor ser un producto que pueda evolucionar durante mucho tiempo aunque tengas un público menor, pero poder mantenerlo, ¿sabes? Digamos que si yo de aquí a 15 años sigo haciendo temas poéticos a piano pues seguiré teniendo mi público. Creo que obviamente los gustos evolucionan, pero es más importante, bajo mi punto de vista, mantener al público que ya tienes, cuando dispones de una base de público amplia, que intentar captar otros adeptos mediante otras fórmulas que puede ser que luego te perjudiquen.

En tus libros y canciones hablas de 'bullying', ¿está basado en experiencias propias? ¿Has recibido mucho odio?



Bueno, cuando eres una persona mediática pues obviamente hay voces para todo, y sobre todo en redes sociales, donde existe un anonimato y gente escondiéndose detrás de un falso nombre y una falsa foto, pues sí. Pero cuando hay tanta gente que te conoce no puede llover a gusto de todos y sabes que van a haber críticas.

En los libros intento denunciar temas sociales y problemáticas, y el bullying es algo que creo que hay que denunciar, sobre todo nosotros que somos gente que estamos tan cerca de personas jóvenes, personas que igual están viviéndolo en sus carnes o que son ellos mismos los autores materiales de ese abuso. Creo que tenemos que dar ese mensaje, y mensajes positivos para una sociedad donde a día de hoy creo que falta educación en muchos aspectos, y si nosotros somos referentes y voces que pueden escuchar, al final qué menos que poder usar la palabra como el arma que es.

¿Crees que todas las figuras públicas que tengan conciencia social deben formar parte de estas luchas?



Creo que sí, claro. Porque a fin de cuentas somos referentes, somos espejos en los que se miran muchos adolescentes, entonces creo que realmente eso es ser un influencer, que puedas dar ese ejemplo y denunciar las cosas que están mal, es importante poder dar voz a problemas que a lo mejor mucha gente se los calla o no encuentran ayuda o apoyo. Y tú al final indirectamente los estás ayudando, porque aunque no te conozcan personalmente, ni tú a ellos, al final estás dando ese mensaje, y ellos lo pueden contar mucho más fácilmente.

Entonces, ¿te consideras 'influencer'?



Sí. Creo que un artista en general lo es porque puede influenciar en muchas cosas. No creo que seas influencer por tener muchos seguidores, porque al final puedes ser una figura... a lo mejor atractiva y que la gente te siga por ello, pero creo que sí que puedes influenciar siendo artista, porque tu mensaje es el que cala realmente. A ti te pueden seguir por mil cosas, pero al final lo que van a escuchar es tu voz y lo que van a leer son tus palabras, y eso es lo que realmente puede llegar a influenciar, sí.

Otro de los temas que abordas en tus escritos es la violencia de género. ¿Crees que el mundo del rap es un mundo hostil para las mujeres?



Creo que los propios artistas, los propios freestylers en este caso, en las batallas tenemos que ser los que den ese ejemplo y los que reciban con los brazos abiertos obviamente a mujeres. Hay muchísimo talento. Sí que es verdad que en sus inicios el rap era un mundo muy machista, y un mundo en el que obviamente muchas mujeres no querían entrar, quizá por los mensajes que se daban, y se entiende perfectamente. Pero creo que ahora, entre todos, estamos cambiando un poco eso con figuras como Marithea o Sara Socas, que son referentes mundiales ya del mundo del freestyle y el rap, y creo que es indispensable tener ese tipo de figuras porque también es un poco esa lucha desde dentro lo que hace que mucha gente abra los ojos, y que nosotros mismos podamos abrir diferentes horizontes.

¿Has visto realmente ese cambio dentro de las batallas? Yo he visto batallas de gallos muy actuales en las que se siguen usando las típicas frases...



Sí, pero porque en una batalla al final te pueden salir cosas... También hay muchas rimas homófobas, racistas, las hay, porque al final en una batalla no hay filtros. Otra cosa sería una canción y tal que la preparas, la escribes y le das mil vueltas, pero en un freestyle te pueden salir mil cosas. Pero sí que ha habido una evolución, obviamente; tú ves una batalla de hace diez años de un chico contra una chica y ahí sí que hay cosas súper rancias y cosas que ahora ya no tienen lugar. Pero no es que no se hagan ese tipo de rimas por nada, sino porque obviamente hemos evolucionado y al final es un tema que nos concierne a todos, y que en muchos casos apoyamos a la persona que tenemos a nuestro lado en lugar de intentar destruir con tópicos que están ya muy manidos, y realmente que no tienen cabida en la sociedad.

¿Has visto una evolución en ti mismo y en tus letras respecto a esto?



Sí, claro. Tengo letras de mi primera maqueta en las que hay frases súper machistas y tal, pero es lo que te digo, también era un chavalín y no tenía una visión tan amplia de las cosas, ni una educación como tengo ahora... Te vas dando cuenta de que meas fuera del tiesto, pero con el paso de los años aprendes.

Has dicho que en el feminismo sí que estamos avanzando como sociedad, pero que en otros puntos no, ¿por ejemplo?



Es que estamos avanzando en algunas partes de la sociedad, en otras hay un retroceso claro. Se está formando como una falsa guerra y creo que hay mucha gente todavía anclada al pasado, muchísima. Muchísima gente que sigue viendo temas que son normales, cosas que no deberían ser debate, como por ejemplo el tema de la homosexualidad, y todavía sigue habiendo gente anclada al pasado. Y es del rollo, bueno, a ti que más te da de quién se enamore cada uno. Yo creo que el amor es libre y que a estas alturas del siglo... no sé.

Ahí no veo un retroceso, sino un estancamiento claro, porque creo principalmente que el respeto tiene que ser lo que nos mueva como sociedad, respetar al prójimo sea como sea, y que si las personas son felices tú no tienes que entrometerte en eso, ni en de quién se enamoran, ni cómo viven, ni nada, porque al final mientras no le hagas daño a nadie y no destruyas... Noto que ahí sí que hay un estancamiento en la sociedad, muy grande además.

También mucho con el tema de los prejuicios, del racismo... hay mucha gente que está anclada en hace 100 años, pero es que el problema no es ese, el problema es que hay gente joven que tiene esos pensamientos todavía cavernícolas y prehistóricos, y ahí creo que hay mucho trabajo por hacer.

Has usado el término "falsa guerra". ¿A qué te refieres?



Falsa guerra o guerra real. Simplemente que la gente quiere medírsela en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, en el tema político pasa mucho, si a lo mejor el partido al que tú eres más afín hace algo mal, en lugar de reconocer que ese partido está haciendo algo mal, lo primero que haces es tirar mierda del partido contrario, de que también hizo algo mal hace cinco años. Creo que se está convirtiendo en una guerra absurda donde nadie sale victorioso, y donde al final nos tiran a la población donde quieren que estemos.

Dentro del rap, ¿crees que este mensaje de acabar con los prejuicios está generalizado? ¿O es un sector al que le cuesta llegar ahí?



Bueno, eso siempre ha sido así en el mundo del rap. Al final el rap es una música y un mensaje combativo y todavía seguimos con eso. Creo que es uno de los mensajes más claros que se da siempre, la lucha por la igualdad, la lucha por buscar un sentido común a todo lo que hacemos y eso sigue siendo así a día de hoy y lo seguirá siendo. El rap cuando se creó ya era así, y siempre va a ser así, siempre.

Acabas de ganar la Batalla Redbull Nacional, después de esto, ¿sientes que has tocado techo, o todavía te ves con más metas?



Me veo con más metas, claro. Siento que esto es una recompensa, pero todavía queda mucho camino por recorrer y sé el nivel que tengo, sé lo que puedo dar de mí, y hasta que mi mente me diga "ya está, hasta aquí", pues quiero seguir demostrando que soy uno de los pilares del freestyle en España.

Respecto a los libros, ¿veremos el cuarto?



Sí, me gustaría sacar alguno más de poesía, o tipo ensayo o algo así. Y luego hacer una novela en el futuro, es lo que más me gustaría, una novela policíaca que es el género que más me gusta. Es el género que más consumo, desde siempre.

¿Y qué expectativas tienes respecto a la Batalla Final Internacional en México?



Disfrutar la experiencia, como bien te he dicho, creo que es una recompensa ya tantos años, no voy a ir con la presión que llevo en las nacionales, porque sería un poco absurdo por mi parte, disfrutar con mis compañeros, hacerlo por mi yo del pasado, que tanto ha soñado por ese momento, que tanto ha luchado por llegar ahí, y vivirlo como algo que voy a recordar toda la vida.