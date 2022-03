Tras el aluvión de buenos estrenos y regresos sobresalientes del mes de marzo, a abril le ha tocado ser un mes quizá menos atractivo a nivel de expectativas. Aún así, llegan títulos interesantes para los seriéfilos que busquen series de esas de saborear a pequeños sorbos y grandes dramas. Caben destacar dos regresos que siempre son una buena noticia. Por un lado, el de Better Call Saul con su última temporada y Bob Odenkirk habiendo dejado ya atrás a Jimmy para convertirse en el picapleitos de delincuentes que tan bien conocen quienes vieron Breaking Bad. Por otro, David Simon, creador de The Wire, que regresa a Baltimore con La ciudad es nuestra.



‘El internado: Las Cumbres’ (1 de abril, Amazon Prime Video)

La segunda temporada de El internado: Las Cumbres abre el mes de abril en Amazon Prime Video con muchas preguntas por resolver en esta nueva entrega que promete ser aún más oscura y, sobre todo, más dura para sus protagonistas. Porque si la disciplina impuesta por la directora ya era estricta, el motín vivido en capítulos anteriores no hará otra cosa que recrudecer sus métodos medievales de educación. Sin embargo, Amaia, Paul, Paz, Eric y Julio no son fáciles de doblegar y harán lo posible para rescatar a su amigo Manuel. Y, de paso, resolver los misterios planteados, que son muchos, en la producción de The Mediapro Studio y Buendía Estudios.

Cinco más : los estrenos de Un lobo como yo (Amazon Prime Video), In My Skin (Filmin), Alef (AXN Now) y El último autobús (Netflix) y la segunda temporada de Van Der Valk (COSMO).



‘Sentimos las molestias’ (8 de abril, Movistar Plus+)

Los creadores de Vergüenza, Juan Cavestany y Álvaro Fernández-Armero, tienen nueva serie. En Sentimos las molestias reúnen ante la cámara a dos clásicos de la televisión española como son Antonio Resines y Miguel Rellán. El primero da vida a Rafael Müller, un director de orquesta muy bien posicionado que no está dispuesto a jubilarse y dejar paso a las nuevas generaciones. Por su parte, Rellán es Rafael Jiménez, antigua leyenda del rock empeñado en seguir en la brecha, aunque sus compañeros de grupo estén más por cuidar a los nietos y disfrutar la jubilación que por volver a las giras y los discos. Una serie sobre dos hombres de edad avanzada que no quieren ni reconocer ni asumir la edad que tienen.

Cuatro más : los estrenos de Tokyo Vice (HBO Max) y Líneas eróticas (Netflix), la quinta temporada de Élite (Netlix) y la cuarta de Madres. Amor y Vida (Amazon Prime Video).

‘Roar’ (15 de abril, Apple TV+)

Roar es una antología compuesta de ocho episodios cortos protagonizados por mujeres que, de una manera u otra, sufren el machismo del sistema y son invisibilizadas. Creada por Carly Mensch y Liz Flahive basándose en el libro de Cecelia Ahern, tiene entre sus protagonistas a Nicole Kidman y Merritt Wever, entre otras muchas. Al ser capítulos independientes y no relacionados entre sí, cada uno apuesta por un estilo y un género diferentes puestos al servicio de la historia que quiere contar y el mensaje que quiere enviar. Lo que sí comparten, más allá del feminismo que irradian todos ellos, es un punto de realismo mágico que promete ser, cuanto menos, peculiar.

Cuatro más : los estrenos de Los herederos de la tierra (Netflix), Outer Range (Amazon Prime Video), Agatha Christie: ¿Por qué no le preguntan a Evans? (Movistar Plus+) y Anatomía de un escándalo (Netflix).

‘Heridas’ (17 de abril, Atresplayer Premium)

Basada en la turca Madre (a su vez basada en una serie japonesa del mismo nombre), Heridas cuenta la historia de dos mujeres y una niña con Adriana Ugarte, María León y Cosette Silguero como protagonistas. Ambientada en Andalucía, sigue la relación de Manuela y Alba. La primera, una joven bióloga centrada en el estudio del ecosistema de los humedales. La segunda, una niña con una madre con un horario laboral incompatible con la conciliación. Ambas se cruzan y ahí es donde Manuela empieza a replantearse su vida y su pasado.

‘Better Call Saul’ (19 de abril, Movistar Plus+)

El viaje de Jimmy McGill, convertido ya en Saul Goodman, llega a su fin con una sexta temporada que, previsiblemente, cerrará el círculo abierto con Breaking Bad. Toca decir adiós a un spin-off que ha superado a su serie madre gracias a un personaje tan carismático como al que da vida Bob Odenkirk. A él y a otros como el de Kim (Rhea Seehorn), atrapada en su propia crisis existencial, con un camino tan lleno de obstáculos y giros como el de su compañero y que bien se merecería una serie para ella sola. ¿Qué les depararán los guiones de Vince Gilligan y Peter Gould? Solo ellos lo saben.

‘The Dropout: auge y caída de Elizabeth Holmes’ (20 de abril, Disney+)

Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos, irrumpió en el mundo de la tecnología sanitaria para revolucionarlo con solo 19 años. Aparentemente, lo logró. Al menos consiguió millones de dólares. Hasta que comenzaron las investigaciones, las acusaciones de fraude y condenas. Llegaron a apodarla como "la nueva Steve Jobs", pero su burbuja se pinchó. The Dropout: auge y caída de Elizabeth Holmes cuenta la historia de su ascenso meteórico y caída precipitada con Amanda Seyfried como protagonista.

‘Gaslit’ (24 de abril, Starzplay)

Gaslit cuenta esas historias menos conocidas de un caso tan famoso y explorado ya antes por la ficción como el del Watergate. La intención de esta miniserie es otorgar su parte de protagonismo a esas otras personas que participaron en aquel momento histórico y que fueron ignoradas, con especial atención a Martha Mitchell. Ella fue la primera persona en destapar el escándalo. Mujer del fiscal general, fue convertida en el centro de una campaña de desprestigio por parte de la Casa Blanca. Le da vida Julia Roberts. Su marido está interpretado por Sean Penn y en el reparto también figura Dan Stevens.

‘La ciudad es nuestra’ (26 de abril, HBO Max)

Tras La conjura contra América y The Deuce, David Simon, acompañado en la creación y producción por George Pelecanos, regresa a Baltimore. La ciudad es nuestra tiene como protagonista a la Fuerza Especial de Rastreo de Armas del Departamento de Policía de Baltimore y se centrará, en parte y como ocurría en The Wire, en la corrupción, las drogas y la policía. Basada en el libro de Justin Fenton, periodista de The Baltimore Sun, se trata de una miniserie de seis episodios con Jon Bernthal, Wunmi Mosaku, Jamie Hector, McKinley Belcher III, Darrell Britt-Gibson, Josh Charles, Dagmara Domińczyk, Rob Brown, Don Harvey, David Corenswet, Larry Mitchell, Ian Duff, Delaney Williams y Lucas Van Engen en el reparto.

‘The First Lady’ (28 de abril, Movistar Plus+)

Serie de Showtime de diez episodios creada por Aaron Cooley y dirigida por Susanne Bier. Viola Davis, Michelle Pfeiffer y Gillian Anderson son las protagonistas en los papeles de Michelle Obama, Betty Ford y Eleanor Roosevelt, respectivamente. La producción se centrará en contar la historia de estas tres inquilinas de la Casa Blanca durante los mandatos de sus maridos, a los que dan vida O-T Fagbenle, Aaron Eckhart y Kiefer Sutherland.