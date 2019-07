El caluroso adiós a Eduardo Gómez de sus compañeros de profesión 

El actor Eduardo Gómez conocido por sus papeles en series como La que se avecina o Aquí no hay quien viva, ha fallecido a los 68 años de edad. Comenzó su carrera en la década de los noventa con pequeños papeles en series de televisión y como figurante en películas de cine, trabajos que compaginaba como vendedor, camarero o dependiente.

En la serie que le catapultó a la fama hacía el papel de Mariano, padre del portero de una finca de vecinos, interpretado por Fernando Tejero, a quien le complicaba la vida con sus trapicheos. El actor ha publicado en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje de despedida.

"Compañero, me dejas sin palabras, aún sin dar crédito, pero me dejas también con recuerdos maravillosos de muchas risas y mucho cariño, amigo querido. Buen viaje, compañero. Gracias por todo DEP. Qué tristeza", ha escrito el actor que fue su hijo en la ficción.

El actor que también actuó en la misma serie, Nacho Guerreros, ha publicado en su perfil de Instagram una de las escenas que protagonizaron juntos, la que ha acompañado de un texto de despedida: "Hasta siempre Eduardo Gómez. Guardo de ti un recuerdo precioso y esta gran secuencia de AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA. Gracias!".

Santiago Segura se ha acordado de los rasgos de la personalidad de Gómez: "Un tipo divertido, peculiar, sencillo y humano...", ha señalado.

Nos ha dejado mi amigo Eduardo Gómez, a los 68 años, un tipo divertido, peculiar, sencillo y humano... y los que le apreciábamos y le queríamos nos sentimos un poco más tristes y desconcertados esta mañana de Julio. DEP pic.twitter.com/bkKIbwvKZ6 — Santiago Segura (@SSantiagosegura) July 28, 2019

Mientas que Lidia San José, muy emotiva, ha escrito: "Siempre me has hecho reír. Hasta hoy, que me haces llorar".

En estos casi 20 años que han pasado desde que nos conocemos, siempre me has hecho reír. Hasta hoy, que me haces llorar.

Vuela alto y llena de risas el lugar al que vayas, amigo. DEP Eduardo Gómez 🖤 pic.twitter.com/0jj1nzOATt — Lidia San José (@Lidia_San_Jose) July 28, 2019

"Todavía no me lo creo", ha señalado su también compañera de reparto Cristina Castaño.