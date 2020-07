Agosto de 2019. Selva de Irati. Un grupo de cinco jóvenes desaparece cuando hacía el Camino de Santiago y dos semanas después sus móviles, junto a otros objetos personales, aparecen enterrados en el bosque. Las grabaciones de los teléfonos ayudan al espectador a reconstruir qué les ocurrió. Así arranca Caminantes, primera serie de ficción original de Orange, producida junto a 100 Balas (THE MEDIAPRO STUDIO). Creada por José Antonio Pérez Ledo y dirigida por Koldo Serra, aúna las convenciones del género de terror y la narrativa propia de los móviles y las redes sociales con un resultado aterrador, en el buen sentido.

José Antonio Pérez Ledo (@mimesacojea) explica en su conversación con Público que Caminantes surge de la unión de dos ideas que le rondaban en la cabeza. Por un lado, "quería contar algo en el lenguaje de los móviles. No tanto rodarlo con móviles, que fue una idea que aportó Koldo luego, sino contar con ese lenguaje. Es decir, mezclar horizontal y vertical, meter filtros de tipo Snapchat, marchas atrás tipo boomerang, fotos fijas...". Por otro, narrar "una historia de terror ambientada en el Camino de Santiago, que era algo que no se había hecho en el audiovisual y no entendía por qué, porque me parecía muy obvio". Hace un año y medio o dos ambas ideas "confluyeron" y así surgió un proyecto al que se sumó Koldo Serra para dirigirlo.

Fue cuando este cineasta apasionado del género de terror que ha dirigido capítulos de dos series de tanta proyección internacional como La casa de papel y El Ministerio del Tiempo cuando se decidió no solo usar el lenguaje de los móviles, sino rodar con ellos. Como explica el director, películas basadas en la premisa del metraje encontrado hay muchas, pero lo que a él le tentaba, para marcar cierta diferencia con el resto, era poder "añadir una capa más". En este caso, continúa el director, "el hecho de que los protagonistas no fueran documentalistas que van con sus cámaras profesionales, sino algo más cotidiano como cinco chicos usando sus teléfonos móviles como los usamos nosotros cualquier día diario, me parecía que era una forma de poder aportar algo al subgénero de material encontrado y utilizarlo a favor de la narrativa".

"El espectador asume mejor que los protagonistas de esta historia lo graben todo por la edad que tienen. Casi no te lo cuestionas" explica su creador

Esos jóvenes están interpretados por Daniel Ibáñez, Alexandra Pino, Carlos Suárez, Songa Park y Lucas Miramón. Cada uno cumple una función en el grupo y tiene una personalidad bien definida que determina la manera en la que se enfrentan a la pesadilla que les toca vivir y a la violencia que sufren. Sobre la edad de los personajes, su creador explica que "en el proyecto original se hablaba de la generación exhibicionista. Esas palabras estaban escritas en la biblia de la serie y yo creo que el espectador asume mejor que los protagonistas de esta historia lo graben todo por la edad que tienen. Casi no te lo cuestionas". Sin embargo, tanto él como el director coinciden a la hora de señalar que sí, que "los jóvenes lo retransmiten todo, lo graban todo, está claro, pero", como puntualiza Koldo Serra, "la mayoría de los casos que ha habido de acoso o cosas que han rulado por ahí que no debían rular resulta que son de gente más mayor".

Lo cómico en momentos "ultradramáticos" y el gore

Jugar con el lenguaje de las redes sociales es una constante en Caminantes a la hora de generar aún más desazón e incomodidad en el espectador. Pérez Ledo confiesa que una de las primeras escenas que tenía en mente era la de "una persona que había sufrido mucha violencia física a la que se le abría la boca y vomitada un arcoíris, que es un filtro habitual". Eso está en la serie y, como otras en la misma línea, tiene un fin muy claro y una razón de ser que Koldo Serra resume como "coger estos filtros y ponerlos en un lugar y un momento que sea ultradramático para generar sensaciones chungas en el espectador". Lo logra y, de paso, añade un plus de humillación a las víctimas que da una idea del nivel de degradación moral de los culpables de tanto sufrimiento.

Dicho esto, que nadie espere una serie en la que el gore campe a sus anchas porque no es lo que va a encontrar. Hay sangre, pero en su justa y necesaria medida. En su explicación sobre el porqué, el director pone como ejemplo un clásico del terror como es La matanza de Texas (Tobe Hooper, 1974). "Todo el mundo la recuerda como una película ultraviolenta y sangrienta y no hay sangre apenas en la película. Eso es mérito de Tobe Hooper y también es posible que fruto de la situación de que no tenían pasta, pero lo que importa e interesa en esa película es la atmósfera", analiza. Y precisamente eso, crear una atmósfera particular, tensa y terrorífica es lo hace Caminantes.

Ahí es donde resulta de vital importancia lo que se escucha y lo que no. Un apartado que se ha trabajado encaminándolo a provocar "inquietud" y en el que se conjugan dos aspectos: "El punto de vista, porque en las historias de material encontrado tú eres los ojos del protagonista y oyes un ruido y la cámara se gira como lo harías tú, con lo cual es mucho más inmersiva la experiencia. Y, por otro lado, ese sonido que lo hemos trabajado como si fuera una película y sin música porque en este subgénero no existe la posibilidad de meter música para manipular al espectador".

"Cuando veo terror, lo que me gusta es pasarlo mal, pero lo justo", explica Pérez Ledo

Al final, concluye el director, "el insinuar en lugar de enseñar ayuda a generar esa sensación de angustia en el espectador". Para Pérez Ledo esta es la "explicación intelectual" a por qué no hay exceso de sangre y gore. La que él ofrece es mucho más práctica y personal: "Cuando veo terror, lo que me gusta es pasarlo mal, pero lo justo. Antes, cuando has preguntado por qué hay tan poca sangre, Koldo te ha dado una amplísima explicación intelectual. Yo te doy una mucho más corta: me mareo. Entonces, cuando la cosa se iba a complicar, cortaba y decía 'fin de la secuencia'. Porque luego quiero poder ver la serie sin marearme".

Sobre si se han reprimido a la hora de mostrar o han dejado fuera alguna escena por considerarla demasiado violenta, ambos coinciden en señalar la libertad que les han dado en todo momento desde Orange TV. Hasta el punto de que una de las escenas más 'fuertes' no estaba en el proyecto original y cuando Pérez Ledo decidió incluirla, preguntó primero y la respuesta fue carta blanca. "Si algo no se ha enseñado, es porque no nos ha apetecido hacerlo. No ha habido ningún tipo de cortapisas y creo que por eso la serie es como es de descarnada y por eso hay tan poca esperanza en la serie. Pero que nadie espere algo ultragore", sentencia Koldo Serra.

Rodada con móviles, pero a nivel profesional

Caminantes está rodada con móviles de última generación, pero también con Betacam para dar más autenticidad a esa parte de la historia que transcurre a finales de los noventa que implica un confinamiento y la comparecencia regular del Ministro de Sanidad de turno para dar explicaciones. "Yo, ingenuamente, ni establecí conexión. Tardé en establecer la conexión de que en Caminantes no es que haya un virus, es que hay un confinamiento, la gente no puede salir de casa... Para quien la vea hoy por primera vez todo o muchas cosas van a encajar aterradoramente" apunta su creador.

Esas coincidencias con la situación actual no dejan de ser una anécdota. No lo es la forma de rodar la historia, que demuestra el enorme potencial de este tipo de lenguaje narrativo y cómo han sabido explotarlo. Aunque, como explica Koldo Serra, el público puede asociar 'grabación con el móvil' a calidad baja porque cuando se suben los vídeos a redes sociales estos se comprimen, él y su equipo tuvieron incluso que "rebajar la calidad en muchos momentos porque una vez que nos metimos en postproducción a trabajar la serie resulta que la calidad era tan sumamente buena, los colores eran tan alucinantes..." que "la gente no iba a creerse que esto está grabado con móvil". Para evitar esa posible duda tuvo que pedirle al director de fotografía que rebajase la calidad del material rodado.

Imagen de 'Caminantes'.

Todo esto responde a una decisión artística, la de no usar cámaras profesionales, que, por otra parte, no ha impedido que se haya trabajado como en una producción grande con un equipo de 70 personas, una iluminación de 360 grados, un director que debía correr pegado al personaje que en cada escena llevaba el móvil... En este sentido, el 'making of' da una idea del nivel de producción, de las dificultades técnicas a las que tuvieron que enfrentarse durante el rodaje y de la exigencia física que supuso para todos, no solo los actores.

Caminantes pertenece a la escuela del género de terror clásico con una narrativa moderna que demuestra que España, como dice Koldo Serra, es "un país tradicionalmente de terror" donde se ruedan buenas historias que se exportan y son muy valoradas fuera. Viendo esta serie se pasa mal, muy mal, como cabe esperar de una buena historia de género. Y, además, como avanza su creador, ofrece "muchas cosas de fondo que no se ven en el primer visionado".

Los dos primeros episodios se emiten en Orange TV esta noche y a partir del sábado se podrá ver la serie completa, con sus ocho episodios de unos 20 minutos de duración.