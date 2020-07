Este 2020 está siendo un año atípico y complicado en muchos sentidos. El ámbito de las series, como cualquier otro, también se ha visto afectado por la crisis del coronavirus. Las modificaciones en el calendario han estado presentes retrasándose algunos rodajes y estrenos como el esperado de Patria (HBO), previsto inicialmente para mayo y trasladado ahora a septiembre. Aún así, material de calidad nunca falta. Como siempre, no están todas las que son ni son todas las que están porque, como dicen en El Ministerio del Tiempo, "el tiempo es el que es" y verlas todas es imposible.

‘Star Trek: Picard’ (enero)

Escrita por Akiva Goldsman y James Duff sobre la historia de Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Michael Chabon y Kirsten Beyer basada en los personajes de Roddenberry, lo que logró Star Trek: Picard fue crear un familia de personajes tan diversa, rica y entrañable como para que, a su fin, quedasen ganas de saber mucho más de ellos y seguir disfrutando de sus viajes por el espacio en pos de la justicia y de la defensa de esos valores inherentes a la saga. La serie de CBS All Access que en España emitió Amazon Prime Video semanalmente resultó ser una de aventuras galácticas que reivindicaba el valor de las viejas glorias, con Picard (Patrick Stewart) a la cabeza, y las segundas oportunidades para quienes se equivocan personificadas en el resto de su tripulación: Raffi (Michelle Hurd), la doctora Jurati (Alison Pill) y el capitán Ríos (Santiago Cabrera). Y, además de todo, puede verse sin saber nada del universo trekkie y disfrutarla al 100%. La segunda temporada ya ha sido confirmada.

Dónde se puede ver: Amazon Prime Video



‘El visitante’ (enero)

Adaptaciones de novelas de Stephen King tanto en formato película como de serie las hay mejores y peores. Cocinada a fuego lento, la de Richard Price es de las primeras. Cuesta un poco entrar en su ambientación y su ritmo, pero una vez se logra, atrapa. El caso que presenta es el de un niño de 11 años hallado muerto en un parque de paso para los vecinos de un pueblo tranquilo que pronto ven en el personaje al que interpreta Jason Bateman al culpable. ¿Cómo no hacerlo si le vieron? Pero, ¿cómo puede haber sido él si el día a la hora a la que se cometió el crimen hay pruebas de que no estuvo ahí? Descubrir la respuesta al misterio le corresponde al detective Anderson (Ben Mendelsohn), al que no le queda más remedio que contar con la poco ortodoxa detective privada Holly Gibney (Cynthia Erivo).

Dónde se puede ver: HBO

‘Better Call Saul’. T5 (febrero)

Uno de los debates seriéfilos recurrentes que revive cada vez que se estrena o termina una temporada de Better Call Saul es si este spin-off nacido de la mítica Breaking Bad es mejor que la serie madre. Tras la emisión de la quinta temporada no debería haber dudas al responder a esta cuestión. Vince Gilligan y Peter Gould han conseguido en este tiempo coger a uno de los personajes más despreciables de la original –y había unos cuantos– y convertirlo en alguien al que entender, querer y, hasta esta tanda de episodios, incluso justificar. La transformación de Jimmy McGill (Bob Odenkirk) en Saul Goodman se produjo oficialmente este año, pero la verdadera protagonista de la serie de AMC este 2020 ha sido Kim Wexler (Rhea Seehorn). La serie podría haberse llamado Better Call Kim y no pasar nada.

Dónde se puede ver: Movistar+



‘Vamos Juan’ (marzo)

Primero fue Vota Juan y después vino Vamos Juan, segunda temporada de la serie creada por Diego San José y Juan Cavestany que ha convertido a su personaje, Juan Carrasco, en uno de los mejores/peores políticos de la ficción televisiva. Interpretado por Javier Cámara, en su regreso a la pantalla el guión lo recogió dos años después de su salida de la política por la puerta de atrás impartiendo clase de biología en un instituto donde sus alumnos no solo no lo respetan como profesor y persona, sino que hay alguno que incluso lo acosa. Un personaje anclado en el patetismo y en el ‘quiero y no puedo’ que ha calado hondo. Esta segunda temporada, aún mejor que la primera, tiró del rencor como combustible.



Dónde se puede ver: Movistar+, SKY



‘Westworld’ (marzo)

Aunque hubo quien se bajó de Westworld en la segunda temporada y las críticas en torno a la tercera han sido desiguales, a la serie de Lisa Joy y Christopher Nolan hay que reconocerle su capacidad para arriesgar, ofrecer cosas muy distintas y contar con algunas de las mejores evoluciones de personajes de los últimos años. Incluso aunque Dolores (Evan Rachel Wood) se haya convertido en esta tercera entrega en una suerte de ‘terminator’ omnipresente –para algunos ahí está su valor– y Bernard (Jeffrey Wright ) –uno de los más ricos– no se haya lucido mucho en esta ocasión. Solo por momentos como la sesión de terapia de grupo de varias versiones del Hombre de Negro (Ed Harris/Jimmi Simpson), el capítulo de la pastilla con Caleb (Aaron Paul) haciendo un viaje por todos los géneros posibles y los guiños y referencias al universo Westworld y, de pasada, al de Juego de Tronos, solo por eso, ya mereció la pena el viaje.

Dónde se puede ver: HBO



‘The Mandalorian’ (marzo)

Era uno de los títulos más esperados por los seriéfilos españoles –independientemente de sí se es o no fan de Star Wars, pero especialmente si se pertenece al primer grupo– y, aunque tardó en llegar, no decepcionó cuando lo hizo. The Mandalorian es una historia clásica del universo de La guerra de las galaxia con todo lo que debe tener, incluidas escenas de taberna. Pero lo mejor de todo es ese tono de western polvoriento protagonizado por un Pedro Pascal que no se quita el casco y un Baby Joda que hizo las delicias de los fans de los memes contado a ritmo de aventuras gracias a la varita mágica de Jon Favreau. Con capítulos de duración muy diversa y resultado variado, algunos son un auténtico deleite visual y puro entretenimiento.

Dónde se puede ver: Disney+



‘La línea invisible’ (abril)

En su segunda serie para Movistar+ tras El día de mañana, Mariano Barroso viajó a los años sesenta, al País Vasco, para sumergirse y mostrar cómo fueron los inicios de ETA antes de convertirse en la banda terrorista que sembró el miedo durante décadas, antes de cruzar la línea de no retorno y matar. La intención conseguida de esta serie, explicada por quien está detrás, era contar "la historia de antes de la pesadilla, justo lo que precede a la pesadilla". En los papeles protagonistas, Enric Auquer y Álex Monner como los hermanos Etxebarrieta, José Antonio y Txabi, y Antonio de la Torre en la piel de Melitón Manzanas.

Dónde se puede ver: Movistar+



‘Upload’ (abril)

Upload está ambientada en un futuro donde la tecnología ha evolucionado hasta tal punto de que el ser humano puede vivir eternamente subiendo su consciencia a la nube . / AMAZON PRIME VIDEO

Ha sido una de las sorpresas más agradables que ha dejado de momento este 2020. Lo que parecía una comedia romántica más resultó ser mucho más que eso. Ambientada en un futuro donde la tecnología ha evolucionado hasta tal punto de que el ser humano puede vivir eternamente subiendo su consciencia a la nube, los coches son autónomos y la comida se imprime, Nathan y Nora se conocen tras la muerte de este. Y debajo del tono de comedia romántica y el envoltorio de ciencia ficción, una crítica al capitalismo y un thriller. Upload tiene muchas cosas buenas y una de ellas es la química entre Andy Allo y Robbie Amell. Abril fue un gran mes para Greg Daniels, creador de este título para Amazon Prime Video y de Space Force, con Steve Carell, para Netflix.

Dónde se puede ver: Amazon Prime Video



‘Mrs. America’ (abril)

La de Mrs. America es una de las series de las que más se ha hablado en los primeros seis meses del año y de la que más nombres de posibles nominadas a los grandes premios se han escuchado. Por encima de todos, el de Cate Blanchett, que se mete en la piel de un personaje difícil de entender, de acercar al espectador y, para más complicación, real. Ella es Phyllis Schlafly, activista contra el feminismo y la lucha de la mujer por alcanzar la igualdad que se opuso con una voz decidida y que se escuchó a la aprobación de la Enmienda de Igualdad de Derechos (ERA). Frente a ella, las feministas de la Segunda Ola capitaneadas, entre otras, por la periodista Gloria Steinem (Rose Byrne). De la rivalidad entre feministas y amas de casa conservadoras de EEUU que protagonizaron ambos grupos en los años setenta se alimenta la alabada serie creada por Dahvi Waller para FX y Hulu.

Dónde se puede ver: HBO



‘La unidad’ (mayo)

"La unidad" puede presumir de contener en sus seis capítulos algunas de las mejores escenas de la producción española seriéfila reciente. / MOVISTAR+

Aún faltan seis meses para que acabe el año y muchas series por estrenarse, pero La unidad puede presumir de contener en sus seis capítulos algunas de las mejores escenas de la producción española seriéfila reciente. Quien la haya visto, sabrá cuáles son. El resto lo descubrirá cuando se deje atrapar por el ritmo vibrante de la serie creada por Dani de la Torre y Alberto Marini en la que, tras dos años de documentación y entrevistas con los agentes reales, construyeron una historia de acción y personajes de largo recorrido en la que Nathalie Poza, Michel Noher, Marian Álvarez, Luis Zahera, Raúl Fernández de Pablo, Fariba Sheikhan y Carlos Blanco, entre otros, dan vida a una grupo de policías especializado en antiterrorismo que sigue hasta las últimas consecuencias cada pista para evitar un atentado que vengue el hecho de haber descabezado su organización.

Dónde se puede ver: Movistar+



‘El Ministerio del Tiempo’ (mayo)

Aunque esta fue, como ya avisaron en la presentación previa al estreno, la temporada con más ciencia ficción de todas Anacronópete mediante, El Ministerio del Tiempo ha seguido siendo fiel a sí misma y siendo, al mismo tiempo, muchas series en una. Juega con los géneros, reparte protagonismo entre sus personajes y regala al espectador momentos y frases inolvidables al tiempo que educa y rinde homenaje a esos ‘olvidados’ de los libros de historia. Grades momentos dejó muchos esta cuarta y no se sabe si última –nunca se sabe con la serie de los Hermanos Olivares–tanda de episodios. Cada ministérico tendrá los suyos, pero el capítulo dedicado a Emilio Herrera, la despedida de Julián y Amelia y Velázquez bailando en el Museo del Prado tienen un hueco especial.

Dónde se puede ver: RTVE, HBO



‘Mira lo que has hecho’ (junio)

Mira lo que has hecho. / MOVISTAR+

Mañana jueves se emiten los dos últimos episodios de Mira lo que has hecho, la serie de Berto Romero escrita en colaboración con Rafel Barceló y Enric Pardo sobre ser padres, ser hijos y madurar en el camino que, a lo largo de tres temporadas, ha desbordado cualquier tipo de expectativa que se pudiese tener sobre ella. Como decía Berto Romero en su conversación con Público con motivo del estreno de este final para la familia televisiva formada por él mismo y por Eva Ugarte, que una historia sea "una comedia de planteamiento muy sencillo, no implica que sea simple". Mira lo que has hecho ha sido capaz de tratar temas tan diversos y complejos como el referéndum o la demencia senil. Por eso es un buen ejemplo de ello.

Dónde se puede ver: Movistar+