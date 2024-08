María Gámez, tras 15 meses de calvario judicial y dimitir de la Guardia Civil, pide regeneración democrática en la Justicia

Quince meses después de que María Gámez dimitiera como directora general de la Guardia Civil pide justicia, regeneración democrática y que nunca vuelvan a ocurrir cosas como esta en la Justicia tras quedar archivado el caso contra su pareja.

Ni es la primera víctima de una mala decisión judicial ni será la última. Pero en el día en que Pedro Sánchez se acoge a su derecho a no declarar en Moncloa y ante el juez Peinado, la ex directora general de la Benemérita hace una profunda reflexión en la que destaca que "es lamentable que no parezca posible nada más que hacer que contemplar este escenario, atónitos, frente a todo lo que está pasando. También parece que va a seguir ocurriendo, si nada ni nadie lo impide".

Gámez explica en su cuenta de Facebook que el 22 de marzo de 2023 presentó su dimisión como directora general de la Guardia Civil tras conocer que su marido había sido imputado en una causa judicial. Según explica, "a pesar de confiar plenamente en la rectitud de su comportamiento y en su inocencia, y a pesar también de que la causa no guardaba relación alguna con mi actividad ni con mis responsabilidades políticas, tomé aquella decisión para no perjudicar a mi familia ni a la propia institución de la Guardia Civil, y también con ello al Gobierno de España".

En su mensaje, María Gámez destaca el daño que todo esto ha conllevado en el plano personal, familiar, reputacional y profesional: "A mi marido y a mí, y a nuestros hijos, no tendrá jamás reparación posible".

Imputación anulada y archivada

Esa imputación, ahora anulada y archivada, obligó a Gámez a dimitir y abandonar su trayectoria política de la que dice sentirse "muy orgullosa". A pesar de todo lo que ha pasado, mantiene que "era mi deber dimitir de mi cargo y hacerlo en ese momento y forma. Me entristece profundamente que el ejercicio de la política, y lamentablemente más cuando la ejerce una mujer, y teniendo en cuenta que lo ejercía como primera mujer en el cargo en la historia de la Guardia Civil, tenga que conllevar tan elevado coste a partir de la imputación de un familiar, ahora anulada".

La ex directora general de la Guardia Civil asegura que "por desgracia esta información que cierra por fin este penoso episodio, no tiene ni tendrá la relevancia ni el espacio en los medios de comunicación que tuvieron las noticias que se publicaron a raíz de la imputación que nunca debió producirse".

Gámez: "Quienes despreciaron por completo la presunción de inocencia ni rectificarán ni se desdirán jamás"

Además, también Gámez y su entorno temen de antemano que "quienes difundieron informaciones falsas y quienes despreciaron por completo la presunción de inocencia que merece cualquier persona, ni rectificarán ni se desdirán jamás".

A su juicio, "lamentablemente hemos conocido otros casos parecidos en los que la falta de profesionalidad y la mala fe se han cebado con personas que siempre han querido ejercer la política honestamente."

En su escrito en redes, María Gámez destaca que para la calidad democrática de un país, y "para que nadie tema que el ejercicio de la política pueda acabar con experiencias tan injustas como la que mi familia ha padecido, y la que han soportado otros responsables políticos, sería deseable que todos hiciéramos una seria reflexión colectiva a este respecto, y exploremos cómo evitarlo. Nos va la democracia en ello", finaliza.