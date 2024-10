Carmen Boza se baja de los escenarios para priorizar su salud mental frente al "ruido" de las redes sociales y la industria

"De todas las cosas que he publicado en redes sociales a lo largo de mi carrera, esta es la más complicada. Por eso lo diré sin rodeos: He decidido retirarme de los escenarios", ha anunciado este lunes la cantante gaditana Carmen Boza.

La artista ha decidido poner fin a su carrera a los 37 años para cuidar de su salud mental, frente al "ruido" de las redes sociales y una industria musical que se ha convertido "en un entramado sumamente complejo y completamente atravesado por el capital".

"El espacio para la autenticidad, la artesanía e incluso la música en sí misma, tristemente, es cada vez más pequeño y a menudo quedan relegadas a un segundo plano o sencillamente se diluyen en esa vasta etiqueta: 'el contenido'", ha valorado en su comunicado.

La cantante ha decidido que no puede seguir en una rueda que cada vez exprime más a los artistas y requiere de una producción constante ante el miedo de caer en el olvido. "Sumarle a crear música la obligación de producir 'contenido' para simplemente existir entre tanto ruido se ha convertido en una odisea que, lejos de estimularme y/o motivarme, me deprime, me angustia y me ha alejado de la música, que una vez fue el centro de todo esto", ha explicado Boza.

"Mi bienestar, mi creatividad y mi propia salud mental merecen ser priorizadas", ha señalado tras agradecer los años de apoyo a "todas las personas que, a lo largo y ancho del tiempo y el espacio", la han acompañado "de una u otra forma".

Con motivo de este anuncio, la artista ha cancelado el concierto que tenía previsto este jueves en Logroño y ha anunciado que en los próximos días se pronunciará "sobre las fechas que quedan por delante de la gira Encore".

"Cuidaos y cuidad de vuestra paz, buscadla y seguidla. Gracias por todo, hasta aquí ha llegado el Encore, hasta aquí pude alargar el bis", ha concluido en el comunicado publicado en sus redes sociales.