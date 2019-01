Celia es Celíaca es la banda formada por Celia Ortega (voz), Liam Coyne (bajo), Simone Folcarelli (batería) y Borja Díez (guitarra) que, después de siete años de andadura, acaban de publicar su segundo largo, Despechos de Autor.

Producido, grabado y mezclado por Jesús Antúnez (Dover, Diavlo) entre julio y noviembre de 2018 y masterizado por Dani Alcover (De Pedro, Corizonas, Ángel Stanich, Sex Museum, etc.) se podría decir que este disco (y por extensión el trabajo de esta banda madrileña en general) es pop-rock en español, con claras influencias de bandas como Marmozets, Mitski, Foo Fighters o Muse.

Despechos de Autor, compuesto por 12 temas, significa un gran salto cualitativo para la banda, tanto con los temas como a nivel producción del disco. Por ahora se conocen dos adelantos: Quiero un Grupo Punky, tema que vio la luz este pasado noviembre, y Portugal, el último single hasta la salida del disco y que la banda lanzó el pasado 11 de enero.

Su cantante, Celia Ortega, se somete a uno de nuestros cuestionarios...

¿Cómo definirías tu música con una sola palabra?

FAUN.

¿Un motivo por el que escucharte en directo?

Porque cuando te lo cuenten, querrás haber venido.

Primer recuerdo musical...

Yo arrancando las cintas de un cassette de Alejandro Sanz.

¿Cuál es el disco que más suena en vuestra furgoneta?

Noventeo: el Tragic Kingdom de No Doubt, el By The Way de Red Hot Chili Peppers y Fever de Kylie Minogue.

Una canción que hayas escuchado y te haya dado vergüenza ajena...

La canción de Carglass.

La primera canción que compuse iba sobre...

Una amiga a la que no hacía caso un chico.

Y la última sobre...

La resiliencia como la ciencia que te ayuda a asumir que todo lo que viene es una mierda y ya.

Si no me conocen, recomendaría que escucharan de mi discografía la canción...

Una nación.

¿Cuál es tu acorde preferido? Desarrolla la respuesta si lo consideras oportuno...

Todos menos los "menores", a los que siempre he llamado los tristes.

Filia, rareza o fetiche instrumental

Que el técnico de sonido llegue a tiempo.

Objetivo realizable...

Un doble disco colaborando con Mocedades: metal de autor.

Sueño inalcanzable...

Contratar a Dave Grohl (Foo Fighters) para que me plante unos geranios en mi balcón.

La definición más absurda que han hecho de ti...

"Suenan a todos los grupos con vocalista femenina que cantan en castellano de la historia de España".

La que deberían haber hecho...

"Son una banda de rock que va a alterar la forma de gobierno de nuestro Estado con lo majos que son".

La anécdota o experiencia que contarás a tus nietos

La historia del fan que bailaba con abanicos en nuestro concierto en el Cadillac.

Un grupo español olvidado digno de ser reivindicado

Aerolíneas Federales.

Acaba la frase:



Del mundo de la música cambiaría...

Todo lo que no es música.

Los políticos son...

Todo lo rockstar que no podemos ser nosotros porque no tenemos dinero.

El mejor momento que he vivido en la música fue...

Cuando tocamos en el pedazo de escenario en la Puerta del Sol a la luz del luminoso de Tio Pepe.

De pequeño quería ser...

Jefa.