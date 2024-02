El Consejo de Informativos de RTVE censura el "tono adulador" de Inés Hernand con Pedro Sánchez en los Goya

"El Consejo de Informativos de Medios Interactivos de RTVE quiere hacer constar su rechazo con el tono y el contenido de la emisión de la alfombra roja de los Premios Goya en RTVE Play por parte de una colaboradora externa". Así de contundente ha sido el comunicado del órgano de la radiotelevisión pública con la cobertura de la gala que el pasado sábado realizó la presentadora y cómica Inés Hernand.

El Consejo asegura que pedirá explicaciones por esta retransmisión alternativa vía streaming en la plataforma, que habitualmente intenta aportar una visión más desenfadada de diversos acontecimientos para enfocarlos a un espectador juvenil.

En la gala de los premios del cine español, Hernand le preguntó a Pedro Sánchez su opinión sobre la gran ganadora de la noche, La sociedad de la nieve, dirigida por Juan Antonio Bayona, que se hizo con 12 galardones, incluyendo mejor película y mejor dirección. "No me ha gustado, me ha encantado", aseguró el presidente. A lo que Hernand respondió con un "te queremos, eres un referente, presi".

El órgano deontológico interno de RTVE ha censurado esta actitud. "Por mucho que se quiera dar un tono desenfadado, alternativo y pensado para un público juvenil, creemos que cualquier contenido que lleve la marca de RTVE debe cumplir con los estándares de calidad y neutralidad recogidos en el libro de estilo de RTVE y dentro del marco del Estatuto de la Información, concretamente sus artículos 8 y 9, que bien conocen los profesionales de la Corporación y al que se deben", apunta el comunicado.

También critica "otras intervenciones más que discutibles durante toda la emisión", entre las que refieren "eructo, quejas, palabras malsonantes sin contexto", aunque pone especial énfasis en el comentario a Pedro Sánchez, que "no tiene cabida en la radio televisión pública, que es la de todos", expresa.

La presentadora ya ha sido objeto de polémica anteriormente. En concreto, el pasado julio, RTVE eliminó de su web el programa especial Gen Playz XL sobre el Orgullo LGTBI+ también por motivos de falta de neutralidad. "Tengo que decir que los buenos siempre ganan. Aunque la violencia sea estructural, no tengo ninguna duda de la victoria de un gobierno progresista en las próximas elecciones generales", aseguró Hernand al término del coloquio.

La propia Hernand ha respondido a través de X al comunicado del Consejo de Informativos asegurando que su función es entretener y, en ese sentido, está "orgullosa" de hacerlo.

A pesar de las críticas, la presentadora ha recibido también el apoyo de compañeros de profesión y del mundo de la cultura.