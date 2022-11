Todo lo que debes saber sobre los Grammy Latinos 2022: hora, canales, nominados...

Álbum del año

Los álbums mejor posicionados para hacerse con este premio son: Los Aguilera de Christina Aguilera, Pa'lla Voy de Marc Anthony, Un Verano Sin Ti de Bad Bunny, Tinta Y Tiempo de Jorge Drexler, Motomami (Digital Album) de Rosalía, Sanz de Alejandro Sanz o Dharma de Sebastian Yatra.

Canción del año

Camilo está nominado en este premio por participar en dos canciones: Baloncito Viejo en el que colaboran Jorge Luis Chacín, Andrés Leal, Martín Velilla & Carlos Vives; e Índigo, un tema que tiene con Édgar Barrera. Rauw Alejandro opta al premio con su canción Agua donde colaboran doce artistas. Tocarte de Jorge Drexler, Pablo Drexler, Víctor Martínez & C. Tangana, es otra de las opciones para canción del año.

Mejor interpretación de Reggaeton

Los artistas que optan a este premio son Rauw Alejandro por Desesperados, Anitta por Envolver, Bad Bunny por Yonaguni, Bizarrap & Nicky Jam por Nicky Jam: Bzrp Music Sessions, Vol. 41, y Tainy, Bad Bunny & Julieta Venegas por Lo Siento Bb:/.

Mejor vídeo musical versión corta

Los vídeos en versión corta nominados para hacerse con este galardón son: Mia de Cami, This Is Not America de Residente Featuring Ibeyi, A Carta Cabal de Guitarricadelafuente, Hentai (Official Video) de Rosalía, Nadie de Sin Bandera y Tocarte de Jorge Drexler Featuring C. Tangana.