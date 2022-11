Sabina prescindirá de Pancho Varona en su nueva gira tras 40 años juntos

Joaquín Sabina no trabajará con Pancho Varona en su próxima gira Contra todo pronóstico, que empezará en 2023. El guitarrista lo ha acompañado en 40 tours, ha compuesto junto a Sabina un centenar de canciones y le ha producido 15 de sus discos.



Varona lo ha confirmado con un mensaje en redes sociales, en el que hace un juego de palabras con el nombre de la gira, para anunciar su ausencia en los escenarios: "Joaquín Sabina ha decidido, contra todo pronóstico, no contar conmigo en su próxima gira". También ha agradecido a su compañero todo lo que le ha dado profesionalmente.



En una entrevista a Público, Varona recuerda cómo fueron sus inicios con Sabina: "Le tuve idealizado porque me encantaba su música, pero nos hicimos amigos muy pronto, y mi ídolo empezó a ser mi amigo, aunque no le desidealicé nunca. Le admiraba muchísimo porque era mi maestro, me enseñó a leer, a escribir, a escuchar música, a traducir a Dylan, a viajar, a qué destacar de cada país... Mi amigo era mi ídolo y maestro y viajamos por todo el mundo."

El guitarrista Borja Montenegro ―que ha acompañado a artistas como Ana Belén, Víctor Manuel, Ainhoa Arteta, Manolo Tena o Lolita Flores― ha publicado en redes sociales que participará en el nuevo tour de Sabina. "Feliz de gritar a los cuatro vientos que contra todo pronóstico estaré, guitarra en mano, al lado de Joaquín Sabina en su próxima gira", escribió Montenegro.