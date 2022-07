"Al fin tenemos un Día del Cómic, ahora hay que luchar contra la precariedad"

Para autores, editores, libreros y lectores, el día del cómic va del lunes al domingo y de enero a diciembre. Ahora, también lo será con mayúsculas el 17 de marzo, fecha elegida por el Ministerio de Cultura para celebrar el Día del Cómic y del Tebeo, coincidente con el nacimiento de la revista TBO. Quizás resulte un tanto redundante —y del Manga, podría añadirse—, pero así van de la mano Batman, Tintín, Mortadelo y Monkey D. Luffy.

La propuesta partió de Sectorial del Cómic y ha sido aprobada este lunes por el Consejo de Ministros, que respalda así la lucha de la asociación para reconocer y dignificar el sector en España. Miquel Iceta, ministro de Cultura, ha valorado "el peso de su historia", la "importancia" de un sector "pujante" y su labor de divulgación de la lectura, pues "los cómics son a menudo la puerta de entrada a nuevos lectores", explicó en una rueda de prensa.

Autores y guionistas han aplaudido la iniciativa en las redes sociales, aunque algunas voces del gremio consideran que el homenaje a la viñeta no basta. "Es positivo que se le dé visibilidad, pero debería acompañarse de acciones especiales y de ayudas reales al sector", cree Gonzalo Hervás, empleado de la librería madrileña The Comic Co. "Al fin y al cabo, todos los días se celebra algo, por lo que además habría que hacer algo especial".

No deja de ser un paso más adelante, al que habría que sumar el reciente Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural otorgado a Norma, la primera firma del género que lo recibe. "El Gobierno ya está desarrollando políticas que reconocen la labor de los creadores de cómics", aseguró Iceta, cuyo Ministerio reconoce el valor, la diversidad, la creatividad y la calidad del cómic español, "además de mostrar un apoyo efectivo al sector".

Mauro Entrialgo, autor de Herminio Bolaextra o Ángel Sefija, explica que, aunque "en principio puede parecer algo más simbólico que realmente trascendente para las personas que se dedican profesionalmente a las historietas, al final lo simbólico ayuda mucho a normalizar las relaciones de las instituciones y los agentes culturales privados con un sector potente en cuanto a producción, pero históricamente ninguneado fuera de su gueto".

Y normalizar, según él, implica que socialmente se acepte más el medio. "Muchas librerías generalistas tienen ya secciones de cómics, algunos museos han comenzado la edición de pequeñas colecciones de novelas gráficas como complemento a sus exposiciones, algunas instituciones encargan tímidamente carteles o piezas gráficas a autores de historietas y algunos medios de comunicación prestan de vez en cuando algo de atención a nuestra industria y, a veces, incluso a nuestra actividad creativa", enumera el historietista.

Carla Berrocal celebra la noticia, pero cree que las instituciones deben ir más allá de este reconocimiento. "Es significativo e importante, porque al menos tenemos un Día del Cómic y del Tebeo, pero hay que luchar contra la precariedad y trabajar a favor de la igualdad", matiza la ilustradora, quien aboga por mejorar sus condiciones laborales y por "promocionar a las mujeres que hacen tebeos en un gremio muy masculino".

"Te pueden pagar un 10% en concepto de derechos de autor o entre 1.000 y 4.000 euros de adelanto, pero el proceso creativo de un cómic puede alargarse más de un año, por lo que al final ese dinero es anecdótico respecto al esfuerzo que supone y no te da para vivir", razona la autora de El brujo y Doña Concha, quien añade que el Gobierno debería velar por el cumplimiento de la directiva europea sobre los derechos de autor en el mercado único digital, que autoriza a los Estados miembros a establecer limitaciones a la reproducción.

Día del Cómic y del Tebeo

Óscar Valiente, director general de Norma Editorial, aplaudió en Twitter el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros: "¡Por fin! Ya tenemos día oficial para celebrar y reivindicar nuestra pasión". El guionista Fernando Llor comentó que "hoy es un día histórico para el tebeo en España". Y la Sectorial del Cómic aplaudió "una cita anual para reivindicar el papel del cómic en nuestra sociedad" y considera la fecha "una victoria para todo el sector".

Mauro Entrialgo, quien ha alternado las revistas especializadas y humorísticas (Makoki, El Víbora, El Jueves y Mongolia) con la prensa generalista, de actualidad y de tendencias (El País de las Tentaciones, Público y El Salto), considera un acierto la página del calendario escogida. "Como soy muy aficionado al TBO de toda la vida, me parece estupendo que hayan elegido como Día del Cómic la fecha en la que, en 1917, se cree que salió a la venta el primer número", concluye el colaborador de TMEO, cuya cabecera rinde escatológico homenaje a la revista pionera.