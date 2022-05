Diez citas imprescindibles del Barcelona Poesía

Desde que Josep Pedrals y Maria Callís han tomado las riendas del festival BCN Poesía se han propuesto esparcir la poesía por toda la ciudad y abrir el género a todo tipo de formatos y de voces. Un propósito que este año se traduce con una edición que dobla el número de actividades respecto a la anterior, ofreciendo desde este miércoles, día 11, hasta el siguiente, día 18, una programación con más de 54 actividades, y más de 130 participantes nacionales e internacionales, entre poetas, músicos y creadores.

Entre los convocados se encuentran: Alice Oswald, Narcís Comadira, Toti Soler, Pol López, Eva Baltasar, Osías Stutman, Mary Annn Newman, Enric Casasses, Tomomi Adachi, Dolors Miguel, Albert Roig, Marcel·lí Antúnez, Anne-Goaitske Breteler , Pep Tosar, La Ludwig Band, Las víctimas civiles, Núria Martínez-Vernis, Kim Moore, Susanna Rafart, Laia Noguera, Joan Josep Camacho Grau, Xavi Grimau, Irena Visa o Tura Sanglas.

"Después de dos ediciones pasadas por agua, este año ya sin restricciones podemos hacer cosas para atrapar paseantes, como no es necesario un control férreo de quien entra y quien sale por eso la idea de decir, volvemos a esparcir la poesía por todas partes, por eso también hemos programado cosas que pasen y que no vuelvan a pasar nunca más, por eso con Maria hemos puesto historias de improvisaciones, jams de escritura, slams de traducción... todo un juego de cosas que pasarán y ya está", explica el poeta y comisario del Barcelona Poesía, Josep Pedrals.

La palabra dicha es efímera sí, pero a veces hay versos que se injertan después de ser escuchados y nutren el espíritu

Por todo ello, el Barcelona Poesía se ha consolidado como un festival multidisciplinar que presenta varios formatos como recitales, danza, ilustración, vídeo, conciertos, sesiones jam de escritura poética, slam de poesía oral, o mesas redondas. Y para colmo, en muchas ocasiones las actividades contarán con la participación directa del público. "En la programación hay muchas ideas que habíamos tenido con Maria, y dijimos, ya que tenemos un presupuesto mínimamente decente proponemos cosas a la gente, y hemos conseguido ofrecer algunos estrenos y shows que quizás no se repetirán, como el de Dolors Miquel", añade Pedrals. Entre las singularidades del festival, habrá la posibilidad de escuchar a Xavier Grimau, que quizá hace quince años que no recita.

Para esparcir la poesía por toda la ciudad se han implicado 20 equipamientos, desde la Virreina (donde se hará el pregón), la Fundació Tàpies, El Molino, el Ateneu Barcelonès, el MNAC, la Sala Beckett, el TNC , el CCCB, la Casa Elizalde, la Fundación Felícia Fuster, o las bibliotecas Bon Pastor, Francesca Bonnemaison, Mercè Rodoreda y Sant-Gervasi-Joan Maragall, el Parque Pla de Fornells, por citar algunos. La palabra dicha es efímera sí, pero a veces hay versos que se injertan después de ser escuchados y nutren el espíritu, así que vale la piensa consultar la programación del festival, remover, elegir y, porque no, dejarse sorprender.

Homenaje a Pau Riba

El festival arranca con un homenaje a la figura de Pau Riba, con un pregón inaugural en el balcón del Palacio de la Virreina, a cargo de Núria Martínez-Vernis y De Mortimers, el grupo que acompañó al artista. Después del pregón habrá un pasacalle que irá recorriendo las calles, desde La Rambla hasta el Pati de la Misericòrdia, donde tendrá lugar la primera actuación del festival.

Pitarra y el Molino

La edición de este año quiere recuperar el espíritu cabaretero de El Molino, por eso es el escenario elegido para hacer el espectáculo poético-teatral Serafins, sobre Serafí Pitarra.

Reivindicación de la contracultura catalana

Otro de los objetivos del festival es reivindicar la contracultura catalana, movimiento que empujó fuerte a nuestro territorio y que marcó una generación, pero del que no se habla mucho. Por eso, Guim Valls y Enric Casasses leerán a Jordi Pope, una de las voces fundamentales de la contracultura poética de los años ochenta, convertido en un nombre de referencia para la poesía de carácter más experimental, junto a nombres como el de Jaume Cisterna o el mismo Casasses.

Recordando a Guillem Viladot

Sobre el poeta visual Guillem Viladot se ha preparado la acción poética Como verás hay cosas muy buenas como es natural viniendo de mí, inspirado en los materiales recogidos en Lo Pardal, la casa de Agramunt donde vivió el poeta. El espectáculo, propuesto por las artistas multidisciplinares Irene Visa y Anna Dot, consistirá en un escenario en el que se van a pulir guijarros entre las personas asistentes mientras se recuperan fragmentos del libro Temps d'estrena, en el que el escritor narra recuerdos de su infancia en Agramunt.

Poesía y arte

La artista Tura Sanglas ha montado un proyecto expositivo multidisciplinar (escultura, pintura, dibujo, instalación) inspirado en Baudelaire y titulado Sales de una garganta negra o bajadas de los astros, que se podrá ver del 20 de abril al 20 de mayo en el Centro Cultural La Casa Elizalde. A partir de este montaje, Sebastià Jovani y Roger Fortea han ideado un ensayo performativo sobre la belleza, el transformismo y la caducidad. Lo presentarán el lunes 16 de mayo a las 19 h en La Casa Elizalde.

Tàpies. Melancolía

Las poetas, Rosa Font y Susanna Rafart, harán de ciceronas de la exposición Tàpies. Melancolía, a través de una lectura que ayudará a entender la muestra artística, bajo la temática de la muerte, la vejez o el paso del tiempo.

Año Ferrater

En la conmemoración del Año Ferrater, Barcelona Poesía ha programado el espectáculo Quiero sobornar a la juventud, un monólogo interpretado por Pol López con dramaturgia de Andreu Gomila, a partir de textos del propio Ferrater, una de las figuras clave de la literatura catalana del siglo XX. La propuesta permite acercarse a la figura de Ferrater, lo que pensaba de él, de la poesía, de su obra y de su país. Además, el espectáculo tiene el aliciente añadido de celebrarse en una de las aulas de la Universitat de Barcelona donde el propio Ferrater impartió su célebre Curso de literatura catalana contemporánea. La representación será el lunes 16 a las 17h y las 19h.

Kim Moore

Barcelona Poesía ha entrado a formar parte de la red europea de festivales de poesía Versopolis, que brinda la oportunidad a los poetas de mostrar su obra en otros lugares. Este año estará en Barcelona la poeta inglesa Kim Moore, que con su último libro, All the Men I never married, repasa con furia, dolor y nostalgia la mirada femenina a este mundo tan masculinizado. Como acompañamiento, contará con la música de Manu Sabaté.

'El club de nada de nada' y la salud mental

Fruto del interés por evidenciar la necesidad de tratar la gestión de la salud mental en serio, el Barcelona Poesía, el CCCB (en el marco de la exposición Francesc Tosquelles. Como una máquina de coser en un campo de trigo), L' Otro Festival - Internacional de Artes Escénicas y Salud Mental y la Fundación Els Tres Turons se han aliado para proponer El club de nada de nada, un espectáculo en el que, bajo la dirección y la guía de Berta Giraut, los actores y actrices de la compañía Teatro de Pacotilla (personas con problemas de salud mental), exploran el lenguaje poético, la música, el teatro y el cabaret.

Slam de traducción poética

El festival ofrecerá dos sesiones de slam de traducción poética. Esto significa que dos poetas traducirán un mismo poema frente a sus autores y al público, y discutirán entre ellos sobre las soluciones por las que han optado. Los traductores recibirán el poema para traducir dos días antes de su actuación. En la primera sesión participarán la poeta irlandesa Alibhe Darcy y la poeta rusa Vera Pavlova, y sus traductores Xenia Dyakonova, Arnau Barios, Miquel Àngel Llauger y Dolors Udina. En la segunda sesión participarán las poetas Kim Moore y, de nuevo, Vera Pavlova, con los traductores Marta Pera, Jordi Fité, Laia Malo y Miquel Cabal Guarro.