Eduardo Galeano cumpliría 81 años: las mejores frases que nos dejó el escritor uruguayo

El 3 de septiembre de 1940, nació en Montevideo el escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano, quien es considerado como una de las mentes críticas más influyentes de la izquierda en Latinoamérica.

En sus obras, Galeano demuestra su compromiso con la realidad de los pueblos latinoamericanos e indaga en las raíces y en los mecanismos politico-sociales de Hispanoamérica.

En su libro Las Venas Abiertas de América Latina, el escritor uruguayo culpó de la pobreza, el subdesarrollo y el sufrimiento de su tierra al saqueo económico e histórico que realizaron países como España o Estados Unidos. Una vez dijo: "Nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros".

Este autor, que murió en abril de 2015, ha dejado a lo largo de su vida algunas frases que pasarán a la posteridad.

Algunas de la mejores frases de Galeano

.- "Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos".

.- "No hay guerra agresiva que no diga ser guerra defensiva. Hitler invadió Polonia para evitar que Polonia invadiera Alemania. Bush invadió Irak para evitar que Irak invadiera el mundo".

.- "La caridad es humillante, porque se ejerce verticalmente y desde arriba; la solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo".

.- "Cuando se van a tomar decisiones que afectan a más de una generación, que de alguna manera pueden hipotecar el destino de tus hijos o el de los hijos de tus hijos, eso tiene que ser plebiscitado. No puede ser decidido por un gobierno y chao".

.- "Países en desarrollo es el nombre con que los expertos designan a los países arrollados por el desarrollo ajeno".

.- "La Casa Blanca será la casa de Obama pronto, pero esa Casa Blanca fue construida por 'esclavos negros'. Y me gustaría y espero que él nunca lo olvide".

.- "El poder es como un violín. Se toma con la izquierda y se toca con la derecha".

.-"La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar".

.- "Al Norte y al Sur, al Este y al Oeste, el hombre serrucha, con delirante entusiasmo, la rama donde está sentado".

.- "Con el dinero ocurre al revés que con las personas: cuanto más libre, peor".

.- "El mundo es una gran paradoja que gira en el universo. A este paso, de aquí a poco los propietarios del planeta prohibirán el hambre y la sed, para que no falten el pan ni el agua".

.- "No sólo Estados Unidos, sino algunos países europeos han sembrado dictaduras por todo el mundo. Y se sienten como si fueran capaces de enseñar lo que es democracia".

.- "‎Quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo: unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen, y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen".

.- "Yo no viajo por llegar, viajo por ir".

.- "En su vida, un hombre puede cambiar de mujer, de partido político o de religión, pero no puede cambiar de equipo de fútbol".