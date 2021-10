'El último duelo'. Una violación histórica, un duelo a muerte

"Señora, si le decís a alguna persona lo que ha sucedido aquí, quedaréis deshonrada. Si vuestro marido se entera de ello, puede incluso que os mate". No hablaba en vano Jacques Le Gris cuando le decía estas palabras a Marguerite de Carrouges, a quien había violado. En el siglo XIV en Francia, una mujer violada, si se atrevía a confesarlo, podía morir a manos de un marido furioso que la acusara de infidelidad, promiscuidad y desobediencia. Ahora, 600 años después, el cineasta Ridley Scott ha decidido rescatar el nombre de esta mujer que se atrevió a denunciar a su violador.

Inspirada en los hechos reales ocurridos en Francia en 1386 y en las exhaustivas investigaciones realizadas durante diez años por Eric Jager, la película El último duelo repara el nombre de aquella mujer, a quien cronistas históricos y miembros del clero de los siglos posteriores enterraron bajo acusaciones de falsedad y malicia. Pero, como bien aclara un diálogo de esta película, en aquella época "lo justo no existe, solo existe el poder de los hombres".

Matt Damon Ridley Scott Jodie Comer Ben Affleck y. — Festival de Venecia

Delito contra la propiedad

Matt Damon y Ben Affleck, acompañados por Nicole Holfcener son los guionistas de la película, inspirada en el libro de Jager, The Las Duel: A True Story of Crime, Scandal, and Trial by Combat in Medieval France, publicado en España por Ático de los Libros, y donde el autor deja bien claro que el duelo a muerte –el último permitido en Francia- que lidiaron el marido de la víctima, Jean de Carrouges, y el violador, Jacques Le Gris, solo estuvo provocado por el orgullo de los hombres, nunca por el dolor causado a la mujer.

Tristemente, esta historia resuena todavía en nuestros días, donde se sigue despreciando la palabra de una mujer. Es verdad que hace seis siglos, aquella brutal agresión no se consideraba delito penal, terriblemente era juzgada como un delito contra la propiedad. Ridley Scott, sobre la historia construida por los guionistas, cuenta esta historia desde los tres puntos de vista de los implicados y con ello revela una oscura verdad que pervive hoy, la de que el testimonio de un hombre vale más que el de una mujer y la de que ésta sigue siendo utilizada como ‘arma de guerra’ en cualquier conflicto.

Una voz diferente

Matt Damon, Adam Driver y Jodie Comer son los protagonistas de la película, donde el primero junto a Ben Affleck, que interpreta el papel de un nobel aburrido, soberbio y poderoso, tuvieron la idea de invitar a Nicole Holfcener a unirse a ello en la escritura del guion. "La razón por la que formé parte del grupo es porque Matt Damon y Ben Affleck no son mujeres. No es que no pudieran escribir papeles de mujeres fantásticas. De hecho, muchos hombres lo hacen, pero creo que yo podía aportar la perspectiva de una mujer, y también una visión y una voz diferentes", escribe la guionista en las notas de producción de la película.

Adam Drive y Matt Damon en la secuencia del duelo. — Disney

Con algunas escenas de batalla magníficamente rodadas, imágenes de la miseria de París y de una Normandía devastada por la Guerra de los Cien Años, una descripción detallada del recorrido que había que hacer para llegar a un juicio, el juicio mismo y, por supuesto, el famoso duelo que hoy aún se sigue festejando entre aficionados a la esgrima en la región, la película recorre una época negra de la historia, donde las mujeres, en palabras de Holfcener, "no tenían derechos, ni control, ni poder y las trataban como a un pedazo de carne, incluso sus maridos".

Violación con un arma de guerra

La turbulenta Edad Media queda retratada en la película, que desvela una pavorosa realidad. "Descubrimos que en la sociedad actual todavía quedan vestigios de muchos aspectos del patriarcado formal y codificado de la Europa occidental del siglo XIV y en algunos casos casi sin cambios", dice Ben Affleck, quien explica que con esta historia quisieron profundizar en la forma en que la sociedad condiciona, dramáticamente a veces, la forma en que se percibe la verdad.

Jodie Comer protagonista de la película. — Disney

Jean de Carrouges y Jacques Le Gris nacieron en medio de la Guerra de los Cien Años. "Solo conocían un mundo increíblemente violento, en el que era habitual violar y saquear, que eran, y siguen siendo, armas de guerra, pero así era el mundo en el que vivían estos hombres –aclara Matt Damon-. Al leer el libro, sentí que la única historia que valía la pena contar era la de ella; su increíble valentía bajo esa presión tan terrible, la forma en la que la interrogaron, la avergonzaron... Pero ella nunca cedió y se atrevió decir la verdad sobre lo que le había sucedido".