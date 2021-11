"El graffiti es una de las pocas herramientas que tienes si no tienes casi nada. E incluso si no se te ocurre ninguna imagen para solucionar la pobreza mundial, puedes hacer sonreír a alguien mientras hace pipí", escribió Banksy en su libro Banging your head against a brick wall en el 2001. Este artista, del que todavía no se conoce su identidad -sólo que es británico-, es uno de los máximos exponentes del arte callejero, y curiosamente, pese a criticar duramente el capitalismo sus obras se venden por miles, incluso millones de euros.

Con sus pintadas en la calle el británico ha denunciado por medio mundo el consumismo, la globalización, la pobreza, la guerra y el poder. Su arte es directo y huye de complicaciones, lo que cuenta es enviar el mensaje y despertar reflexiones. A menudo utiliza elementos o figuras universales comprensibles para todos, como por ejemplo, las ratas. De hecho, tiene una de ellas icónica, la que pintó en un edificio en Los Ángeles que lleva por título Out of Bed Rat, y que ahora se puede visitar en Barcelona en la muestra BANKSY. The Art of Protest. La exposición es una producción de la promotora de eventos Sold Out y se puede visitar en el Disseny Hub Barcelona después de pagar una entrada que cuesta 16 euros y medio. Ahora bien, la rata más célebre de Banksy, junto con Pissing Guard otra de las piezas icónicas y originales de la muestra, pueden disfrutarse gratuitamente en el vestíbulo para acceder a la exposición. (La afición de Banksy por las ratas se explica por la admiración que tiene el británico por Blek le Rat, uno de los pioneros del arte callejero).

BANKSY. The Art of Protest reúne más de 70 obras originales de Banksy, procedentes de colecciones privadas de todo el mundo, y si bien no se trata de una exposición autorizada por el artista, el montaje recrea el estudio de Banksy, y expone piezas en varios formatos (fotografías, grabados, serigrafías, audiovisuales…), el recorrido distribuido por ejes temáticos culmina con una experiencia en realidad virtual. De las fotografías presentes en el montaje destacan las cedidas en exclusiva por Steve Lazarides, amigo, fotógrafo personal y primer agente de Banksy, quien después de más de 10 años trabajando con el artista, reunió un archivo fotográfico que permite seguir la evolución de la carrera de Banksy en todo el mundo.

Los trabajos presentes en la muestra recogen lo más granado de su iconografía, nutrida de personalidades como la Reina de Inglaterra, Lenin, John Travolta, Mickey Mouse, el payaso de Mc Donald's o incluso el propio Jesucristo. Representando estas figuras fuera de su contexto habitual, Banksy transmite su mensaje, a veces con más humor, otras con peor mala leche pero también con ternura, como hizo en una de sus obras más populares, Niña con globos. Quien es Banky sigue siendo un misterio, en palabras de Alexander Nachkebiya, comisario de la exposición: "Banksy ha adquirido la categoría de fenómeno y es uno de los artistas más brillantes e importantes de nuestro tiempo. Su trabajo es un desafío al sistema, una protesta, una marca extremadamente bien construida, un misterio, una desobediencia a la ley… Queremos que cada visitante de esta exposición pueda resolver por sí mismo quién es realmente Banksy: ¿un genio o un gamberro?, ¿un artista o un empresario?, ¿un provocador o un rebelde?”.