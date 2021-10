El In-Edit regresa a las salas de cine: 10 documentales musicales que no te puedes perder

El Festival Internacional de Cine Documental Musical In-Edit vuelve a las salas de cines a partir del próximo 28 de octubre hasta el 7 de diciembre, después de que la última edición fuese totalmente online debido a la pandemia. Una buena noticia para todos aquellos amantes de la música y el cine, que lo tienen desde hace ya 17 años como uno de sus festivales de referencia. Porque no nos engañemos, no es lo mismo verlo en casa que disfrutar del festival en un cine. Después de todo el In-Edit, como tantos otros festivales, no deja de ser un evento social.

Serán 11 días y más de 50 documentales que incluirán multitud de estilos musicales pero sobre todo de historias "Volvemos para ver, con el culo en un sillón de cine, como se fríe una trompeta. Y para reparar en eso que nunca nos atrevimos a preguntar a nuestra madre. Decidir si deberíamos ir al psicólogo o huir al desierto. Reconocernos en las confesiones más íntimas de personajes estrafalarios. Enfocar la vista sobre artistas a los que creíamos tener calados. Autoexaminar nuestra salud mental. También para pasarlo bien como acto de resistencia. E incluso replantear nuestras acepciones de amistad, vanidad, éxito, fracaso, libertad, compromiso o civilización". Todo una declaración de intenciones durante la presentación del Festival, del portavoz del comité artístico, Toni Querol, que sustituye a Luis Hidalgo, director artístico durante los últimos 17 años.

Desde Público, como ya hicimos el año pasado y el anterior, hemos hecho una selección de 10 documentales que creemos que no os podéis perder:

1. Don’t Go Gentle: A Film About IDLES

Mark Archer | 2020 | Reino Unido | 75 min

Si hay una banda que se haya destapado como una de las revelaciones de los últimos años, esta es sin lugar a dudas Idle. El quinteto de Bristol mezcla el punk con el rock más descarnado y lo acompaña con unas letras que desde un punto de colectivo, nos habla a cada uno y una de nosotros los principales temas de la segunda década del siglo XXI: machismo , ansiedad, el sentimiento colectivo frente al individualismo o la migración como una fuente de diversidad y riqueza. Don’t Go Gentle es un recorrido por los diez años de vida de la banda, sobre el por qué de su formación, la exploración de sus vulnerabilidades -sin tabús- y haciendo caer cualquier tipo de estereotipo sobre ellos en particular y sobre cómo debe comportarse o qué tiene que decir un grupo con una música tan agresiva y llena de energía como la suya. Si los conoces seguro que ya tienes la entrada. Si no los conoces, más vale que te des prisa antes de que se agoten.

2. Crestone

Marnie Ellen Hertzler | 2020 | Estados Unidos | 73 min

Siguiendo el hilo del documental Everybody's Everything sobre el icono del trap Lil Peep, estrenado en la edición del In-Edit 2019 o del mismo documental que inaugura este año el Festival, American Rapstar de Justin Staple, Crestone sigue a su directora, Marnie Ellen Hertzler, durante su visita a un viejo amigo del instituto, ahora conocido como Champloo Sloppy, y a sus compañeros artistas, en el desierto de Colorado. El film nos muestra las vivencias casi extra sensoriales de un colectivo de "SoundCloud rappers" aislado en el desierto para hacer música y plantar marihuana. Una combinación explosiva que hace que la música no sea sólo música y fumar marihuana, no sea sólo fumar. Un lugar perdido en medio del desierto que explora la vida y la música fuera de los márgenes. El documental además, rodado en tan sólo ocho días, cuenta con la banda sonora de Josh 'Deakin' y Brian Weitz de Animal Collective. Todo un viaje visual y musical.

3. Algo Salvaje. La historia de Bambino

Paco Ortiz | 2021 | España | 82 min

Probablemente por historias como estas no faltamos cada año en el In-Edit. Historias poco conocidas por el gran público, que nos descubren mundos musicales a veces muy alejados de lo que solemos escuchar. Algo Salvaje. La historia de Bambino nos abre la puerta a la vida del artista de culto Miguel Vargas, conocido como Bambino. El cantante de Utrera, Sevilla, que redefinió el flamenco, convirtiéndose en el rey de la rumba flamenca. Bambino triunfó en la España de los 60 y 70, rompiendo todos los moldes, no sólo por su nuevo estilo musical y su abrumadora personalidad, sino también por lo que decía en sus letras, que muchas veces no encajaba con lo que se supone que tenía que salir en la televisión. El mismo Camarón de la Isla lo definió como "el artista de los artistas". Está todo dicho.

4. Poly Styrene: I Am A Cliché

Celeste Bell, Paul Sng | 2021 | Reino Unido | 89 min

Fue la primera en hacer ciertas cosas, a veces tiene consecuencias. Y no sólo consecuencias para quien lo hace. También para las personas que la rodean. Poly Styrene: I Am A Cliché no sólo nos habla de la cantante anglosomalí de punk Poly Styrene. También nos habla de la historia de su hija y codirectora del documental Celeste Bell. La cantante de X-Ray Spex se revela, a través de los descubrimientos de su hija, como una mujer negra, obrera, mística y rebelde. De Londres a Nueva York pasando por la India, Bell recorre los pasos de la que fue la primera mujer negra en liderar una banda de punk y que, gracias a su voz y a sus textos sobre identidad, consumismo y distopías, se convirtió en un icono cultural, influenciando a, entre otros, movimientos musicales como las riot grrrl y el afropunk. Canciones como "Identity", fueron un premonición de las guerras culturales del siglo XXI: "La identidad es la crisis que no puedes ver / Identidad, identidad / Cuando te miras al espejo te ves a ti misma". Casi nada.

5. El Canto de la Sibila

Marc Castañé | 2021 | España | 61 min

De nuevo el In-Edit nos permite adentrarnos en un mundo musical, que de otra manera, no conoceríamos. De nuevo el festival nos da una razón más para su existencia. El Canto de la Sibila es un drama litúrgico y canto gregoriano de gran difusión en la edad media en el sur de Europa hasta que en el siglo XVI el Concilio de Trento (1545-1563) lo hizo desaparecer progresivamente. Con este documental, Marc Castañé nos muestra el proceso de recuperación histórica de los textos originales y la música coral del Canto de la Sibila, que desde su recuperación en 2009 en la Catedral de Barcelona, se ha convertido en uno de los actos más populares de las fiestas navideñas de la ciudad. El film, grabado en tan sólo dos días, disfruta de un sonido y unas imágenes espectaculares. Una rara avis dentro el festival.

6. Moby Doc

Rob Gordon Bralver | 2021 | Reino Unido | 92 min

El documental Moby Doc se aleja de lo convencional para explicar la vida y obra del DJ y músico neoyorquino. El filme es una mirada surrealista, existencial e irónica narrada por el propio Moby, donde reflexiona sobre su turbulenta vida personal y su música icónica desde lados punk underground hasta el artista solista actual. Desde el vagabundo que vive y compone música en una fábrica abandonada, pasando por el adicto a las drogas y el alcohol o el hombre que teniendo todo lo que siempre deseó, no es feliz -revelación que tiene una noche en la suite más lujosa del Hotel Vela de Barcelona- hasta el activista vegano por derechos de los animales. 30 años de carrera, reflexiones sobre el poder destructivo del éxito y la manera de renacer de las propias cenizas. No es el documental que esperáis.

7. Narciso Em Férias

Renato Terra, Ricardo Calil | 2020 | Brasil | 84 min

Caetano Veloso, que acaba de publicar nuevo disco, es conocido aquí por su música. Pero el cantautor brasileño también es, aún a día de hoy, un activista político. De este activismo trata Narciso Em Férias. Con un fondo que bien podría ser las paredes del patio de una prisión, con tan sólo una silla y una guitarra, nos cuenta la historia de su encarcelamiento durante dos meses bajo la dictadura militar brasileña. Durante la dictadura, Veloso fue uno de los músicos considerados como 'subversivos'. En el filme, recuerda sus días en la cárcel, las torturas que sufrió, la censura impuesta por los militares, su exilio y la amistad con el también músico y activista Gilberto Gil. Un filme austero, donde la palabra prima por encima de la imagen, pero al mismo tiempo lleno de un color humano y unas curvas dramáticas maravillosas.

8. The Conductor

Bernadette Wegenstein | 2021 | Estados Unidos | 90 min

El machismo está en todas partes. También en la música clásica. Seguramente no nos hemos preguntado nunca por qué todos los directores de orquesta que conocemos son hombres. The Conductor nos habla de todo esto. De cómo una mujer que de pequeña quería ser directora de orquesta y sólo directora de orquesta, tuvo que superar innumerables barreras es un mundo tan masculinizado como el de la música clásica. El film es un retrato de la genial directora de orquesta Marin Alsop, quien pulverizó los techos de cristal de la música clásica a base de talento y tenacidad, llegando a liderar las sinfónicas de Baltimore, Sao Paulo o Viena. Una película sobre el triunfo de la superación sobre la discriminación y la realización de un sueño contra todas las probabilidades.

9. Billie

James Erskine | 2019 | Estados Unidos | 96 min

Billie Holiday, más conocida como Lady Day, fue probablemente la mejor cantante de jazz de la historia. Al mismo tiempo, simbolizó mucho más que todo esto. El documental se basa en las 200 horas de audios que la periodista Linda Kuehl acumuló durante años hablando con amigos y familiares de la cantante. Las cintas revelan el dolor que exorcizaba cuando cantaba, así como su coraje ante el racismo al que se debía enfrentar. Cantar "Strange Fruit" en ese momento, no era como cantarla hoy en día. La explotación y el acoso, no sus demonios interiores, como se dice habitualmente, fueron las razones de la caída en desgracia de la cantante. Mirar el documental es sólo confirmarlo.

10. Laurent Garnier: Off The Record

Gabin Rivoire | 2021 | Bélgica, Reino Unido | 89 min

El DJs de los DJs de la música techno. Así podríamos definir a Laurent Garnier. El documental de Gabin Rivoire, colaborador habitual del francés filmando en su festival Yeah! y que lo ha seguido por todo el planeta entre 2018 y 2019, explora los orígenes y el ascenso de la música techno a través de los ojos de uno de sus pioneros y DJs más importantes. Laurent Garnier: Off The Record, terminado durante los primeros meses de 2020, después de más de dos años de preparación, está narrado desde la perspectiva de su protagonista, y nos muestra el auge de la música techno durante la década de los 90 y cómo pasó de retumbar en rincones clandestinos a hacer vibrar multitudes en los principales clubes de las ciudades más importantes del mundo.