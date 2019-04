Con el final de Juego de tronos a seis semanas de consumarse es legítimo que muchos, en especial los actores protagonistas de la serie, se pregunten si hay futuro fuera de un fenómeno como este. Sobre todo después de ver cómo le ha ido al reparto de la otra serie reciente que podría ser el único espejo en el que mirarse en este sentido. Las aventuras seriéfilas de los habitantes de Poniente acabarán unos días antes de que se cumplan nueve años de aquel final de Perdidos que algunos aún no han superado. Casi una década después, ¿qué ha sido de sus protagonistas? Aquella, creada por J. J. Abrams, también fue una serie fenómeno que despertó infinidad de teorías (más y menos locas) y con millones de personas enganchadas en todo el mundo.

Solo la serie creada por David Benioff y DB Weiss ha conseguido repetir lo que en su día fue Lost. Sin embargo, salvo alguna que otra excepción puntual (Evangeline Lilly ha firmado por Marvel y eso siempre es un cheque interesante), sus protagonistas no lograron mantenerse en la cresta de la ola. Puede que con los actores de Juego de tronos no pase lo mismo. Después de todo, son muchos los que han salido a lo largo de las siete temporadas anteriores y han encontrado su hueco. A algunos, incluso, les va mejor fuera que dentro. Estos son un ejemplo de los más queridos y odiados que murieron en la lucha por los Siete Reinos y tuvieron que buscarse el pan fuera tras su fallecimiento.

Nota: Este texto contiene spoilers de las siete primeras temporadas.

Michelle Fairley (Catelyn Stark)

Catelyn Stark, la matriarca del clan, falleció en aquella masacre que fue La boda roja, uno de los capítulos más traumáticos para quienes no estaban avisados por haber leído las novelas. Fue en el episodio 9 de la tercera temporada, emitida en 2013.

¿Qué ha hecho desde entonces? Michelle Fairley ya era alguien antes dentro de la actuación, no era una desconocida como otros de sus compañeros de rodaje y desde que dejó de ser la madre de los Stark y se descartó que su personaje volviese en la forma en la que lo hacía en los libros, se la ha visto en series como Suits, el regreso de 24, Resurrection, Rebellion, Fortitude y La princesa blanca. Tiene pendiente de estreno The Feed y en espera la miniserie Gangs of London.

Iwan Rheon (Ramsay Bolton)

Ramsay Bolton siempre fue uno de los personajes más crueles, sádicos y odiados de la serie y para él los guionistas tenían preparada una muerte horrible a mano de sus propios perros -esos que usaba para torturar a otros- que le sobrevino después de una paliza de Jon Snow como venganza a lo que le hizo a Sansa. Fue ella misma quien soltó a los animales en su celda, tras varios días sin comer, en el capítulo 9 de la sexta temporada.

¿Qué ha hecho desde entonces? Iwan Rheon venía de haber hecho antes Misfits, una serie de culto británica con muy buenas críticas. Tras dejar Juego de tronos no ha tenido mucho tiempo para otros trabajos, pero lo cierto es que caer en la infame Inhumans fue todo un patinazo. También se le vio en Rivera.



Sibel Kekilli (Shae)

El personaje de Shae sirvió para demostrar que dentro de todo ese sarcasmo y visión oscura del mundo de Tyrion había un romántico. Muy en el fondo, pero un romántico. Por eso por lo que echó a Shae de su lado. Estaba enamorado de ella y fue la forma que se le ocurrió de alejarla y ponerla a salvo. Sin embargo, su historia acabó en traición con el menor de los Lannister estrangulándola con sus propias manos en el episodio 4 de la cuarta temporada.

¿Qué ha hecho desde entonces? Venía del cine y desde que dejó Juego de tronos en 2014 ha participado en series como El lugar del crimen y Bullet.



Rose Leslie (Ygritte)

La historia de Ygritte y Jon que comenzó en aquel acuífero subterráneo estaba condenada a acabar mal y así lo hizo. Con ella apuntándole con un arco en el asalto del capítulo 9 de la cuarta temporada y el aprendiz Olly clavándole una flecha en el pecho en un renuncio de esta.

¿Qué ha hecho desde entonces? Actualmente es parte del reparto de The Godd Fight.



Jack Gleeson (Joffrey Baratheon)

Otro personaje odiado de Juego de tronos que acabó mal. Eso sí, su caso fue más dramático que el de Ramsay y mucho menos desagradable de ver. Lo suyo fue por envenenamiento el día de su boda. Lo llamaron la boda púrpura (la roja fue mucho peor en cuanto a bajas y ya estaba cogido) y tuvo lugar en el capítulo 2 de la cuarta temporada, cuya trama estuvo marcada por este asesinato.

¿Qué ha hecho desde entonces? Jack Gleeson fue el niño aquel que se encontró el hombre murciélago en una escalera de incendios en Batman Begins y al que le regalaba un bat-artilugio para que sus amigos creyesen que lo había visto. Al que no se le ha vuelto a ver tras dejar Juego de tronos en 2014 es Gleeson, quien decidió aparcar la actuación para centrarse en sus estudios universitarios.



Sean Bean (Eddard 'Ned' Stark)

La muerte que lo desencadenó todo y la más impactante por el hecho de que quienes no estaban familiarizados por la costumbre de George R. R. Martin de matar a sus personajes principales sufrieron un verdadero shock al ver al supuesto protagonista de la serie decapitado en el capítulo 9 de la primera temporada.

¿Qué ha hecho desde entonces? Sean Bean podrá hacer muchas cosas, podrá morir muchas veces en la pantalla (es algo a lo que acostumbra y, al contrario de otros actores, lo hace de manera muy convincente), pero Bean siempre será Boromir (El señor de los anillos) y Ned Stark en el imaginario de los aficionados al género fantástico. Tras perder la cabeza en Juego de tronos se le ha visto en The Frankenstein Chronicles, The Oath, ha participado en la segunda temporada de Los Medici y su última aventura está siendo la disparatada Toque de queda.



Jason Momoa (Khal Drogo)

Khal Drogo murió en brazos de Daenerys dejándola totalmente traumatizada después del esfuerzo que había hecho sacrificando a su hijo para salvarle. La culpa fue de un duelo que ganó en el episodio 10 de la primera temporada pero del que salió herido por un daga envenenada.

¿Qué ha hecho desde entonces? Momoa, como Bean, fue uno de los primeros en salir del reparto pero no le ha cundido tanto como a su compañero. Protagonizó la serie Frontera y hace poco dio el pelotazo al entrar a formar parte del club DC convirtiéndose en Aquaman.



Pedro Pascal (Oberyn Martell)

Recordar la muerte de Oberyn Martell es una de las cosas más desagradables que se puede hacer hablando de Juego de tronos. Olvidar cómo La Montaña le aplastaba el cráneo en el episodio 8 de la cuarta temporada es imposible. Luchaba por Tyrion, acusado de haber envenenado a Joffrey, y cuando creía que había acabado con su oponente…

¿Qué ha hecho desde entonces? A Pedro Pascal es a uno de los actores que mejor le ha ido tras su muerte en Juego de tronos. Es cierto que su papel en la serie de Poniente no era de los principales, pero sí lo ha sido el del agente Javi Peña en Narcos. Llegó a hacer una temporada más que el supuesto protagonista, ha hecho varias películas como la reciente Triple frontera y es el cabeza de cartel de una de las series más esperadas de la nueva plataforma de Disney: The Mandalorian.



Finn Jones (Loras Tyrell)

Loras Tyrell fue uno más de los personajes que cayeron por culpa de la venganza de Cersei cuando hizo arder hasta los cimiento el Gran Septo de Baelor en el episodio 10 de la sexta temporada. Fue su venganza por la humillación sufrida con el paseo de la vergüenza y en ella arrastró a unos cuantos. Entre ellos a Loras y sus rizos.

¿Qué ha hecho desde entonces? No ha tenido muy buenas críticas su serie, de hecho es de las peor valoradas por la crítica de las producciones Marvel/Netflix, pero durante tres tandas de episodios (las dos de Iron Fist y la de The Defenders) se convirtió en Danny Rand. Precisamente dando vida a este personaje de cómic coincidió con otra ex de Juego de tronos, Jessica Henwick. La diferencia es que ella aún estaba vida y en pleno rodaje de Iron Fist la llamaron para darle la noticia de la muerte de su Serpiente de Arena.



Richard Madden (Robb Stark)

La Boda Roja fue su condena. Allí murió el primogénito de los Stark, en las nupcias más sangrientas que se recuerdan y en uno de los capítulos más potentes de Juego de tronos. Falleció junto a su esposa, su madre y un buen puñado de quienes les seguían entonces. Una auténtica masacre.

¿Qué ha hecho desde entonces? No le ha ido nada mal a Richard Madden fuera de Juego de tronos, quizá hasta se podría decir que le vino bien que matasen a su personaje. De haber seguido vivo no podría haber sido Cosimo en Los Medici y, sobre todo, es muy probable que hubiese tenido que decir que no a convertirse en David Budd en Bodyguard. Un papel por el que se ha llevado un Globo de Oro.



Natalie Dormer (Margaery Tyrell)

Margaery Tyrell era un buen personaje. Hay muchos buenos personajes femeninos en Juego de tronos. El suyo era el de una mujer inteligente, bien aleccionada por su abuela, que sabía de intrigas y de cómo confabular para conseguir sus metas. El problema es que Cersei es mucha Cersei y enfrentarse a ella no trae nada bueno. Margaery fue otra de las víctimas del fuego valyrio en el episodio 10 de la sexta temporada.

¿Qué ha hecho desde entonces? Dormer salió de la serie en 2016 y tras su marcha ha protagonizado la inquietante El misterio de Hanging Rock, hará lo propio en la secuela de Penny Dreadful y tiene pendiente también la serie de Netflix The Dark Crystal: Age of Resistance, en la que presta su voz.