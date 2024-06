Laura Zurriaga: "En la cocina se me ha machacado por el solo hecho de ser mujer, hay bastante machismo"

¿Cuando decides dedicarte a la cocina?

Es una cosa que salió cuando estaba haciendo la carrera de química. Dejé de hacer la carrera porque me estaba estresando. Y en casa me dijeron: "haz la comida, si no tienes que estar estudiando". Y haciendo la comida fue cuando pensé: estoy muy bien en la cocina, me gusta mucho la química, pero esto me transmite paz. Y fue cuando decidí ir hacia aquí.

Cuál era el objetivo, ¿cocinar en algún restaurante o dar clases?



Lo único que quizás he tenido claro siempre es que me quería dedicar a la docencia. Yo quería ser profesora de química y como dejo la química y empiezo a estudiar cocina, mi idea es estar unos años cocinando en restaurantes para aprender lo máximo posible pero para acabar finalmente siendo profesora. Realmente el camino que yo buscaba era aquel, la docencia.

¿Cuando empieza tu relación con las redes?



"Cuando trabajas en restaurante no tienes demasiado tiempo"

Empiezo más o menos al mismo tiempo que con la docencia. En el momento en el que ya consigo dedicarme profesionalmente a ser profesora de cocina es cuando también tengo un poquito más de tiempo. Cuando trabajas en restaurante no tienes demasiado. Para mí es otra manera de hacer docencia. Es complementario, puedo colgar vídeos cortos que llegan a muchísima gente, entonces es cuando veo que me gusta. Inicialmente era sencillamente porque me gustaba hacerlo. Después ya la cosa se hace grande.

Por qué escoges 'Croqueta de Xocolata'?



Esto es porque como me llamo Laura Zurriaga, siempre nos han llamado Zurri a nuestra familia, y mi perfil era este, Zurri, pero cuando empecé a dedicarme a la cocina buscaba otro nombre. Siempre he sido de hacer un poco lo que me da la gana. Hice una encuesta en Instagram, cuando todavía era con mis amigos y cuatro más y dije: "va, proponedme nombres, a ver qué puedo poner", y alguien que no sé quién es, y que no he sabido nunca encontrar, propuso "Croqueta de Xocolata" y a nadie le gustaba. Pero a mí sí que me gustó. Entonces hice votaciones, no salió, pero dije: "da igual, yo me pongo este nombre".

Primero empiezas a colgar fotos. ¿Tú misma ves que no es suficiente?



Sí, yo colgaba fotos e incluso me compré material para hacer las fotos más chulas pero no se puede explicar todo con una foto, no es lo mismo que ver lo que está pasando. Entonces sí que hay un momento en el que es mucho más trabajo pero creo que lo tengo que enseñar porque no sé cómo explicar con una foto como tengo que doblar un pan, por ejemplo.

¿Qué tipo de recetas ves que tienen más éxito?



Precisamente empiezan a tener éxito las recetas que no son mis preferidas. A mí me gustan las recetas complejas. Me gusta poder explicar todos los procesos y a la gente le gustan las recetas sencillas y que visualmente sean muy golosas: un chocolate que se está deshaciendo, un queso que se está fundiendo y cosas así. Lo compagino con mis recetas preferidas.

Tienes 116.000 seguidores en Instagram. Cuando empiezas a ver el incremento de seguidores, ¿en qué piensas?



No sé si decirte que me ha venido grande porque inicialmente cuando me lo planteo, pienso en llegar a los 10.000 seguidores. Y pienso que cuando llegue a los 10.000 seguidores, miraré a ver si puedo empezar a hacer colaboraciones. Pero realmente, el día que llego a los 10.000 seguidores, el día siguiente tengo 12, el siguiente 15, y al cabo de dos semanas 20.000, y es una cosa que empezó a crecer exponencialmente super rápido, prácticamente hasta los 80.000 crecieron sin cesar. Y no tuve tiempo a asimilarlo. Ahora que ya se ha calmado todo, lo he podido ir digiriendo, ir viendo como funciona todo este mundo porque también es bastante complejo y difícil. Es complicado gestionar un crecimiento así.

¿Has adaptado los contenidos al recibimiento que tienen?



Sí, seguro que sí porque al final soy una persona muy perfeccionista, enfermizamente perfeccionista y esto muchas veces me lleva a que si un vídeo no ha funcionado, no pienso que Instagram me tiene manía. Yo siempre pienso: "¿qué has hecho mal para que no funcione?". Y esto me lleva muchas veces a analizar estos vídeos que no funcionan para ver qué es lo que en otro vídeo sí que ha funcionado y aplicarlo en el siguiente, por lo tanto sí que lo adapto bastante para que funcionen.

Haces recetas en catalán. ¿Te has planteado alguna vez hacerlo en otra lengua?



"Para mí lo más lógico es hacer los vídeos en catalán porque es como puedo aportar más calidad"

No, y realmente muchas veces me dicen que no pasa nada por hacerlo en castellano y ya lo sé que no pasa nada pero, de verdad, no tengo ningún tipo de necesidad y creo que me expreso muy bien en catalán. En castellano no me expreso ni la mitad de bien. De hecho me cuesta bastante expresarme en castellano porque no estoy acostumbrada, quizás si me fuera a vivir a un lugar donde se hablara castellano constantemente no tendría ningún problema, pero al final es la manera como me expreso mejor, es como hablo con absolutamente todo el mundo, como pienso, como todo. Para mí lo más lógico es hacerlo en catalán porque es como puedo aportar más calidad.

¿En qué punto se encuentra el mundo de la cocina?



El mundo de la cocina en general a mí me parece fascinante. Pero yo creo que es un mundo que se puede explorar muchísimo, todo el tema de la alta gastronomía a mí me parece absolutamente mágico. Sí que es cierto que prefiero la cocina tradicional mediterránea de toda la vida. Prefiero una buena escudella a según qué cosas extrañas, pero creo que es maravilloso que se esté creciendo de este modo y estén pasando cosas tan guais en la cocina.

Tú te has especializado en la pastelería. Eres mujer, eres joven... ¿Es fácil?



En el mundo de las redes, sí. En el mundo de la cocina, no. Por el solo hecho de ser mujer, creo que ser joven no afecta mucha. Cuando eres joven y tienes bastante de carácter incluso todavía ayuda bastante porque la gente te da un valor extra. Pero ser mujer es bastante complicado, hay bastante machismo en las cocinas, machismo por incultura, te diría, pero hay bastante y me he encontrado con situaciones bastante desagradables. Que se me machaque por el solo hecho de ser mujer o que no se me dieran oportunidades porque era mujer.

Has recibido el premio Zapping a la mejor iniciativa en la red, Premio Amigos-Tresdeu al mejor creador del año. ¿Hace ilusión recibir premios?



Sí, hace mucha ilusión, la verdad. He recibido estos dos este último año, hace dos años recibí otro, que era el premio Embrió de la Fera. Este año pensaba que si ganaba uno, el otro ya no lo ganaría, porque me parecía un poquito acaparar el panorama. Pero sí que es verdad que creo que tengo una ventaja y es que mi contenido es muy family friendly, por decirlo así, y como que gusta mucho a todo el mundo, y sobre todo gusta mucho al jurado de estos premios. Gusta mucho a gente adulta que ve un contenido de redes educativo y que les gusta.

Te hemos visto también en la televisión, en el programa 'Tot es Mou' de TV3, haciendo colaboraciones. ¿Cuáles son tus proyectos de futuro?



La televisión a mí me gusta muchísimo, me parece un mundo muy divertido y también en el que me puedo expresar mucho y explicar muchas cosas. Es cierto que aquí las oportunidades tienen que venir, se tienen que buscar y se tiene que dar toda una confluencia de cosas que hagan que esto llegue. Pero, vaya, de mientras, tengo mi canal de YouTube, que está abierto desde enero donde me dedico a hacer mi Cuines personal, donde llevo a gente, artistas, otros influencers, cantantes,... Los entrevisto mientras hacemos alguna receta y así también puedo explicar las cosas con más detalle y me siento también más a gusto.

*Aquí pots llegir l'entrevista a Laura Zurriaga en català.