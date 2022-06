'Sin límites', la miniserie de aventuras de Amazon Prime con Magallanes y Elcano

En 1519 cinco barcos con más de 200 hombres a bordo y con el portugués Fernando de Magallanes al frente de la expedición se lanzaron al mar rumbo a la tierra de las especias. Tres años después solo unos pocos de ellos y una nave volvían a las costas españolas habiendo completado la que sería la primera vuelta al mundo en barco. Un acontecimiento histórico usado como base por esta miniserie de ficción de seis episodios creada por Patxi Amezcua. Su objetivo: entretener apostando por la aventura y la épica. La primera mitad, vista antes del estreno, se centra en los problemas para arrancar de la expedición, los recelos de algunos de sus componentes una vez en el mar y la existencia de un plan para boicotear a Magallanes.

Sus dos protagonistas, Rodrigo Santoro (Magallanes) y Álvaro Morte (Elcano), hacen hincapié en que se trata de ficción y en que la idea era hacer un producto de entretenimiento. Un aviso previo al estreno del jueves con el que se adelantan a las posibles críticas sobre la falta de rigor histórico o señalamiento de errores que suelen acompañar a este tipo de producciones. "Nosotros no estamos haciendo un documental, estamos haciendo una ficción. Para generar un personaje, para que se vean cosas por fuera, necesitas construir cosas por dentro. Si yo tengo que hacer que estoy borracho, pienso en burbujas que van flotando por el aire y explotan. ¿Eso es que estás borracho? No. Pero eso a mí me ayuda a interpretar esa cosa".

Este ejemplo que pone Álvaro Morte (La casa de Papel) le da pie para exponer que para construir un personaje él, como actor, toma unas decisiones que luego "no vas a verbalizar", pero que sirven para enviar un "mensaje", lo que se quiere hacer llegar al público: "Sufrieron de esta manera, pasaron estos miedos, sufrieron estas tensiones…".

Esa sería una de las partes de la composición de su versión de Elcano. "Por otro lado", continúa, "¿fue una cosa histórica? Sí. ¿Hay vídeos entre Magallanes y Elcano hablando? No. Ojalá los hubiera habido. Entonces, desde ese sitio tú lees todo lo que cae en tus manos. Por ejemplo, de Magallanes hay más que de Elcano. Pero tú te informas y, dentro de todo eso, dices: 'Vale, esto es todo lo que yo puedo entender de cómo era Elcano y, ahora, ¿qué versión estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que queremos nosotros contar? ¿En qué queremos hacer hincapié a la hora de construir el personaje teniendo en cuenta que tenemos seis capítulos de 40 minutos para contar tres años de historia?' Entonces, tú haces hincapié en esto o en aquello. Tomas tus decisiones en base a cómo es el personaje que estoy proponiendo desde la ficción y que, además, a mí me piden desde la dirección y desde la producción".

Y esa petición, que tiene que ver con el propósito de Sin límites de ser una de aventuras, no es que "haga un Elcano absolutamente fidedigno a lo que existe, sino que estamos haciendo un producto de entretenimiento. Luego, con respecto a la época, ni el vestuario es absolutamente fiel, ni el 'acting' es absolutamente fiel, ni la sociedad que estamos mostrando es absolutamente fiel. Se está intentando que sea suficientemente fiel para trasladarlo a que sea una ficción amable para que le pueda interesar al público, que es al final al que queremos llegar. He puesto antes el ejemplo de que Magallanes y Elcano no iban en el mismo barco, pero para que haya cierta ficción entre ellos, para que haya cierto conflicto, los pones en el mismo. Y como eso hay un montón de cosas", resume, durante una conversación con Público, sobre qué es Sin límites y lo que se va a encontrar quien la vea.

Escena de 'Sin límites'. — Amazon Prime Video

Un argumento que compartía, en una conversación previa y por separado, su compañero de rodaje Rodrigo Santoro. En este sentido, el actor brasileño insiste en que "la idea no es hacer un documental, sino tener licencias creativas" y que precisamente por ello "el productor, Miguel Menéndez, creo que eligió a Simon [West], para hacer algo entretenido. Hay mucha acción y aventura. Para que también los jóvenes de hoy puedan verla y no se aburran con algo épico que sea muy lento, por los tiempos de hoy, que todo es muy rápido".

Santoro reconoce que no conocía gran cosa sobre Magallanes antes del proyecto y que la pandemia le ofreció mucho tiempo para empaparse de su historia, su vida y sus logros. Bromea asegurando que estuvo confinado con su mujer, su hija y "el fantasma de Magallanes". Una historiadora le ayudó e incluso le facilitó el testamento del marino portugués. Llegó un punto en el que se había metido tanto en la historia y el personaje que el director, Simon West, le dijo: "Calma, Rodrigo. Esto no es Juego de tronos". La serie de David Benioff y DB Weiss dispuso de ocho temporadas para contarlo todo. Ellos, mucho menos. Concentrar en tan pocos capítulos una misión que duró tres años fue "uno de los desafíos".

La obsesión de Magallanes y la democracia de Elcano

Para la construcción de su Magallanes, y tras devorar toda la documentación que cayó en sus manos, trató de humanizar al personaje, a un hombre que, expone, creció en la Corte y se sintió traicionado por su rey. Su reacción fue llevar su proyecto al monarca vecino en busca de alguien que valorase y respetase sus conocimientos, como se ve en el primer capítulo. El dibujo que hace Santoro de este marino portugués es el de un tipo "obsesionado, muy duro, muy solitario (…) que no sabía lidiar con sus sentimientos, no llegaba muy bien a la gente, lo cual era un obstáculo para él". Y ahí es donde, en la serie, entra en la ecuación Juan Sebastián Elcano. Porque él sí tiene don de gentes y sabe cómo manejar situaciones que a su superior en la expedición se le escapan por su fuerte carácter.

Fotograma de la serie de Amazon Prime Video. — Amazon Prime Video

La química funciona en pantalla. El uno complementa al otro y a la inversa. Dice Morte que lo que han intentado es "jugar al contraste entre los personajes y reflejar el conflicto entre dos personas que "en muchas cosas no se entienden, pero hay otras en las que sí se respetan". Por ejemplo, "Elcano respeta mucho que Magallanes tenga un objetivo tan tremendo y que lo persiga y que no se baje de ahí. Y el otro tiene como cierta envidia de que Elcano pueda manejarse tan bien entre la tripulación mientras él no consigue acceder a la tripulación". Si a Santoro una de las partes que le interesaba de Magallanes era "no romantizarlo, no dejarlo de héroe o villano y humanizarlo", Morte reconoce que a él lo que le llamaba la atención era "esa parte democrática de Elcano". Eso supone que, aún teniendo la posibilidad y la potestad de poder decidir por todos, da la opción a su tripulación de tomar la decisión en grupo.



Además de la aventura, la acción, las licencias creativas y la construcción de personajes, algo que planea sobre la serie, en especial en el caso de Magallanes, es la obsesión por el honor. Por encima incluso de la vida, como comenta quien lo interpreta. Una cualidad y un anhelo presentes y de gran importancia para según quienes en esos tiempos. Una época en la que, explica Santoro, su personaje llevaba a cabo acciones que respondían al contexto histórico en el que se ambienta Sin límites. Eran, dice, "protocolos de la época". Así, en la serie se ve cómo se condena a muerte a quien se salta las reglas, comete un delito o agrede sexualmente a un grumete y la traición se persigue y paga cara. "No estoy defendiéndolo, pero hacía lo que debía y cumplía", apostilla.



Del rodaje, comenta el actor brasileño que dio vida a Héctor en Westwold que fue complicado por la pandemia, los protocolos, los contratiempos, las bajas, el calor… Les hacían un test todas las mañanas y recuerda Santoro que "empezaba el día con una prueba, no estaba despierto y, ¡pum!, al rincón a esperar a ver si pasas o no. La adrenalina, a full. No necesitaba café".

Además de Santoro y Morte, que son los protagonistas principales de esta miniserie, en el reparto figuran Sergio Peris-Mencheta (Capitán Cartagena), Adrián Lastra (Capitán Mendoza), Carlos Cuevas (Martino), Pepón Nieto (Padre Bartolomé), Raúl Tejón (Gómez de Espinosa), Gonçalo Diniz (Duarte Barbosa), Manuel Morón (Cardenal Fonseca) y Bárbara Goenaga (Beatriz). El estreno de este viernes en Amazon Prime video coincide con el quinto centenario de la llegada a puerto de la expedición, que se celebra este 2022.