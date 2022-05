Estrenos en plataformas en junio de 2022: 'La casa de papel: Corea' o el final de 'Peaky Blinders'

Con el verano a la vuelta de la esquina las plataformas han decidido llamar a filas a algunos de sus personajes más queridos y carismáticos para estrenar nuevas temporadas.

A algunos, como los de Borgen, hace tiempo que se les había dado por despedidos. Más allá de la serie de culto nórdica, vuelven The Umbrella Academy y The Boys con sus terceras temporadas, la familia Shelby con la sexta y los habitantes de Solo asesinatos en el edificio con la segunda, como los chicos de Paraíso.

En cuanto a las novedades, Marvel presenta a Kamala Khan.

'Borgen' (2 de junio, Netflix)

Nueve años han pasado desde el final de Borgen. O, mejor dicho, lo que entonces se creyó que sería su cierre. Tras su paso por la televisión danesa, esta serie política europea de culto regresa de la mano de Netflix a España. Quienes vieron las primeras entregas se reencontrarán en esta cuarta con Sidse Babett Knudsen dando vida una vez más a Birgitte Nyborg, que fundó un nuevo partido. Ahora acaba de ser nombrada ministra de Asuntos Exteriores y su primer cometido será hacer frente al descubrimiento de petróleo en Groenlandia. El conflicto internacional está servido.

'The Boys' (3 de junio, Amazon Prime Video)

La serie de superhéroes más crítica, gamberra y políticamente incorrecta regresa con una tercera temporada prometedora. Y no solo por sus brutales escenas (que seguramente habrá), sino porque Butcher y los suyos darán un paso más allá a la hora de plantar cara a unos superhéroes que en realidad son supervillanos tratados casi como dioses. Muchas cosas han cambiado en Vought y Los Siete. Además, Homelander no parte de la posición que a él le gustaría —con todo lo que eso puede conllevar tratándose de él— después de que quedase al descubierto que su última pareja era una nazi. Según se le escucha comentar el tráiler, solo es un hombre que se enamoró "de quien no debía". Eso dice él, aunque ningún espectador le creerá.

Cuatro más: las segundas temporadas de Physical (Apple TV+) y Devils (Movistar Plus+) y los estrenos de Las alas de la ambición (Netflix) y El reto de Summer (Netflix).

'Ms. Marvel' (8 de junio, Disney+)

En Jersey City vive una adolescente de origen musulmán llamada Kamala Khan (Iman Vellani) que se pasa la vida fantaseando con Los Vengadores, jugando a videojuegos y escribiendo fan-fiction. Tiene fama de friki, un buen amigo que la apoya en sus locuras mientras fantasea continuamente con el chico guapo del instituto y con salvar al mundo. Un día adquiere esos superpoderes que tanto admiraba en los componentes de Los Vengadores y tendrá que lidiar con la suma de todos esos factores de su vida, que acaba de complicarse exponencialmente.

Dos más: los estrenos de Magpie Murders (AXN) y Sé dócil: Reza y obedece (Netflix).

'Peaky Blinders' (10 de junio, Netflix)

La familia Shelby o, lo que es lo mismo, los Peaky Blinders vuelven con su sexta temporada, de seis episodios. El tráiler no deja entrever mucho de lo que deparará al espectador esta nueva entrega, que se ha retrasado más de lo normal, como en tantos otros casos, por la pandemia. Thomas Shelby (Cillian Murphy) y su banda se encuentran en un marco político y social realmente complicado, con la Segunda Guerra Mundial a las puertas y el fascismo en ascenso a su alrededor. Está confirmada la vuelta de Sam Claflin como Oswald Mosley, fundador de la Unión Británica de Fascistas.

Tres más: la tercera temporada de Para toda la humanidad (Apple TV+) y los estrenos de Sin límites (Amazon Prime Video) e Intimidad (Netflix).

'Paraíso' (16 de junio, Movistar Plus+)

La primera serie de ciencia ficción de Movistar Plus+, en colaboración con The Mediapro Studio, llega a su fin con una segunda temporada en la que prometen elevar la apuesta por los VFX. Han pasado tres años desde lo sucedido en la anterior entrega y otro grupo de No Muertos anda suelto por Almanzora. Quieren destruir todo el pueblo y, mientras los amigos se enfrentan a ese peligro sobrenatural, el secreto del origen de Javi puede salir a la luz. Se incorporan al reparto, Álvaro Mel, Begoña Vargas, Laura Laprida y Carla Domínguez.

Dos más: las segundas temporadas de Amor y anarquía (Netflix) y el estreno de Helsinki: Unidad de Menores (SundanceTV).



'The Umbrella Academy' (22 de junio, Netflix)

Un complicado y nuevo horizonte se presenta ante los hermanos Hargreeves después de los acontecimientos de la anterior temporada. Sí, evitaron el fin del mundo (otra vez). Pero algo hicieron en su viaje en el tiempo a Dallas en los años sesenta, coincidiendo con el asesinato de JFK, que ha puesto su realidad del revés. A su vuelta a su tiempo, a su casa, se encontraron con que su antiguo hogar ya no albergaba a la Umbrella Academy, sino a la Sparrow Academy, liderada por Ben. De no ser por el recibimiento, Luther, Víctor, Klaus, Allison, Cinco y Diego se habrían alegrado de descubrir a su hermano muerto vivo. Para esta nueva entrega Netflix fichó al español Paco Cabezas como director.

'La casa de papel: Corea' (24 de junio, Netflix)

La sombra de La casa de papel es alargada. Tanto, que ha generado la existencia de un remake coreano. La mascará será diferente y la acción se ambientará en un contexto en el que las dos Coreas están a punto de unir sus territorios tras décadas separadas. Uno de los pasos a dar para esa unificación consiste en imprimir la nueva moneda. Y ahí es donde entra en acción la nueva banda, que, con su propio Profesor a la cabeza, ha planeado el golpe de sus vidas. ¿Acabará su aventura como la de sus precursores? Entre los actores se encuentra Yoo Ji-tae como el cerebro de la operación.

Dos más: los estrenos de Loot (Apple TV+) y Chloe (Amazon Prime Video).

'Westworld' (27 de junio, HBO Max)

Westworld es otro de los grandes regresos de este mes y uno de los que, dado el tiempo pasado entre el final de la tercera temporada (en 2020) y la llegada de la cuarta, quizá merezca revisar algún que otro capítulo antes de enfrentarse a ella. El parque temático ha quedado muy lejos ya y con Dolores (Evan Rachel Wood) en el mundo exterior se desató el caos. Ahora, según el tráiler, puede que vuelva al inicio con la humanidad liberada. Aaron Paul, Thandie Newton, Tessa Thompson, Jeffrey Wright y Ed Harris parece que estarán en esta nueva entrega.

'Solo asesinatos en el edificio' (28 de junio, Disney+)

Los vecinos del Arconia, ese edificio que parece casi un pueblo en sí mismo en una de las zonas más exclusivas de Nueva York, vuelven para resolver un nuevo asesinato. Ahora Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gómez) ya no son solo tres aficionados a los podcast basados en crímenes reales, sino que se han convertido en objetivo de investigación de la Policía tras la muerte del presidente de la comunidad. ¿Saldrán airosos del lío en el que están metidos? Porque en la anterior temporada desenmascararon al o la culpable,pero acabaron metidos de lleno en un nuevo caso.

Una más: el estreno de Todo lo que amas (Filmin).