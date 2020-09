Se venden como superhéroes y dioses, pero la realidad es que en su mayoría son más villanos consentidos a los que un grupo de parias liderados por un tipo duro con barra libre de violencia física y verbal ha decidido poner en su sitio. Ese era el punto de partida de la primera temporada de The Boys, basada en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson. Hechas las presentaciones el pasado verano, la que puede considerarse una de las mejores series del género heroico del momento regresa con una segunda tanda de episodios más salvaje, más macarra y más divertida aún destinada a explorar sus propios límites y crecer.

En la anterior aventura se destripaba con muy mala baba y crítica mordaz todo el tinglado de marketing y culto creado alrededor de la figura/idea del superhéroe. Sigue habiendo algo de eso. Una empresa, la todopoderosa Vought Corporation liderada por Stan Edgar (Giancarlo Esposito), ostenta en esta realidad alternativa los derechos exclusivos de explotación de la gente con habilidades especiales alquilándolos al mejor postor por intereses, en la mayoría de los casos, nada limpios. Billy Butcher (Karl Urban) y sus chicos descubrieron que los superhéroes se fabrican, como recuerdan el tráiler y una de las frases comerciales de la serie, pero aún manejando esa información no tendrán fácil cumplir su objetivo: hacer caer al establishment.

Los Supers viven arropados por el poder propio y ajeno y por todo un sistema que orbita alrededor de ellos, por lo que poner a la opinión pública de su parte y hacer caer las caretas de cada uno va a suponer muchas batallas, bajas y dolores por todo el cuerpo. Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) y Kimiko (Karen Fukuhara) siguen en el equipo de un desaparecido Butcher. También lo está Hughie (Jack Quaid), cuyo personaje es uno de los de mayor potencial y crecimiento y representa algo así como el punto de vista del ser humano estándar. Es al único al que le afecta la violencia que le rodea y que realmente piensa que quizá el fin no justifica los medios. De su evolución moral tratan en parte los tres primeros episodios facilitados a los medios por Amazon Prime Video antes de su estreno.

Las cartas quedaron al descubierto en la primera temporada, pero no todas. Siempre hay un as en la manga y el de la pandilla humana es Startlight (Erin Moriarty), su agente doble dentro de Los Siete. El dream team de los superhéroes sufrió bajas que ha de cubrir y ahí es donde entra en juego uno de los personajes nuevos más poderosos. Se trata de Stormfront (Aya Cash), una superheroína con un código propio, muchos seguidores en redes sociales y un discurso que dará mucho de qué hablar.

En cuanto al resto de Supers, Queen Maeve (Dominique McElligott) no se prodiga mucho en el arranque; A-Train (Jessie T. Usher) mantiene un perfil bajo por su propio interés; Black Noir (Nathan Mitchell) sigue un poco a lo suyo con una escena inicial brutal y Deep (Chace Crawford) intenta recuperar lo perdido buscándose a sí mismo. Como líder se mantiene el inquietante Homelander (Anthony Starr). Empeñado en ejercer de padre de su recién descubierto hijo y conservar el control, sus actos son cada vez más retorcidos.

Al final, como hacía en su primera temporada, The Boys se plantea sus propias reglas. Esas en las que la salvajada impera, pero sin llegar a sobrepasar la tolerancia del espectador. Algo que intentó hacer después Hunters, también de Amazon, pero con desigual y polémico resultado. Quien llega a ésta ha de saber que lo que se va a encontrar no tiene nada que ver con las series de superhéroes de The CW, sin que esto quiera decir que unas sean más que otras. Son, simplemente, diferentes. Mientras unas apuestan por el héroe del canon, otras como The Boys, The Umbrella Academy, Doom Patrol, Titans y Watchmen le dan una vuelta, cada una a su manera, para adentrarse en lo profundo de las posibilidades del género como se ha hecho mucho antes en las viñetas. Entre unas y otras entrarían Daredevil, Jessica Jones y Luke Cage, fruto de la colaboración entre Netflix y Marvel.

La serie de Eric Kripke vuelve este viernes con tres episodios que dejan ganas de más, mucho más, y de descubrir qué sorpresas deparan los siguientes. El resto de la temporada se completará a razón de uno por semana –siempre los viernes– hasta la emisión del último el 9 de octubre. Es decir, en total, ocho capítulos. La tercera está ya confirmada y hace poco anunciaron la incorporación al reparto de Jensen Ackles, con el que el creador coincidió en Supernatural, como Soldier Boy.