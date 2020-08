Tras un mes de agosto de transición y cierto descanso en cuanto al número de series estrenadas, arranca septiembre con un calendario en el que se agolpan los títulos previstos para el comienzo de este curso y algunos de los que se vieron afectados por los primeros meses de la emergencia por el coronavirus. Entre los primeros, la segunda temporada de The Boys y lo nuevo de Ryan Murphypara Netflix, Ratched. Entre los segundos, la adaptación de Aitor Gabilondo de Patria para HBO y El tercer día, la miniserie protagonizada a medias por Jude Law.

Nota: las fechas de estreno aquí recogidas son las facilitadas por canales y plataformas en el momento de la elaboración del calendario.

'Vagrant Queen' (1 de septiembre, Syfy)

Syfy promete con esta serie una "space opera con tono sarcástico y violento". La cámara seguirá a esta particular heroína espacial, Elida (Adriyan Rae), que se dedica a recorrer la galaxia eliminando a quien toque mientras intenta evitar caer presa de un gobierno que quiere acabar con su especie. Está basada en un cómic, ha sido creada por Jem Garrard y se rodó en Ciudad del Cabo (Sudáfrica). La trama principal se centra en la búsqueda de la madre de un amigo de Elida, Isaac (Tim Rozon), tras descubrir que no estaba muerta como creían.

Una más: la segunda temporada de Brassic (Filmin).



'The Boys' (4 de septiembre, Amazon Prime Video)

Dos bandos. Por un lado, superhéroes que en realidad no son más que mercenarios al servicio de una gran empresa y de sí mismos. Frente a ellos, humanos sin un atisbo de habilidades especiales hartos de que los primeros sean venerados como dioses y siempre salgan impunes de sus tropelías. Butcher (Karl Urban) y Hughie (Jack Quaid) mermaron considerablemente el equipo formado por Los Siete en la primera temporada. Ahora, con Homelander (Antony Starr) más retorcido y sádico si cabe aún, los superhéroes deben intentar recomponerse sin saber que cuentan con el enemigo en casa, Starlight (Erin Moriarty). The Boys vuelve más salvaje y más divertida.

Una más: El estreno de Away (Netflix).



'Power Book II: Ghost' (6 de septiembre, Starzplay)

El poderoso universo de Power, título que ejerce como buque insignia de Starzplay, se expande con una nueva serie que sitúa la acción poco después de lo ocurrido en la original. El personaje de Tariq St. Patrick intenta desviarse del camino marcado por su padre al tiempo que lucha contra el hecho de que su madre, Tasha, haya sido acusada de un crimen cometido por él. Pagar al abogado se con-vertirá en su meta vital. Conseguir el dinero no será fácil y tendrá que recurrir al negocio familiar de la droga enfrentándose para ello a alguien muy poderoso.

'Upright' (7 de septiembre, Sundance TV)

El cómico australiano Tim Minchin protagoniza y coescribe junto a Chris Taylor esta serie en la que da vida a un artista al margen de todo y todos llamado Lucky Flynn con una ocurrencia difícil de llevar a cabo. Su madre está enferma sin solución posible y antes de que muera quiere decirle adiós de una manera un tanto singular que implica el traslado, a través de 4.000 kilómetros de desierto australiano, de un piano. A su aventura se le une una adolescente llamada Meg (Milly Alcock) con la que desarrolla una relación particular. Situaciones rocambolescas para estos dos extraños compañeros de viaje a lo largo de ocho episodios estrenados a finales del pasado año en su país de origen.

'Raised by Wolves' (10 de septiembre, TNT)

Ridley Scott figura en los títulos de crédito como creador, productor y director de los dos primeros episodios de Raised by Wolves, serie de ciencia ficción en la que dos androides cumplen con la misión de proteger y criar a un niño tras la destrucción de la Tierra. Su tarea se complicará cuando des-embarca en el planeta en el que se encuentran una colonia de humanos enfrentada en dos grupos por culpa de sus creencias religiosas. La danesa Amanda Collins y Abubakar Salim dan vida a estos ro-bots. Travis Fimmel (Vikingos) es un soldado que acaba también en el mismo planeta.

Cinco más: los estrenos de Memorias de Idhún (Netflix) y Julie and the Phantoms (Netflix), la segunda temporada de Flack y de The Gift (Netflix) y la tercera de A.P. Bio (Movistar Series).



'Escenario 0' (13 de septiembre, HBO España)

Las actrices Bárbara Lennie e Irene Escolar figuran a la cabeza de este proyecto de HBO en España que acerca al público televisivo seis obras de teatro. Ambas, protagonistas de Hermanas, son creadoras y productoras ejecutivas de esta serie compuesta de seis episodios rodada en distintas ubicaciones de Madrid y que incluye en su listado de títulos Los mariachis, Mammón, Todo el tiempo del mundo, Vania y Juicio a una zorra. Esta última con Carmen Machi en solitario sobre el escenario.

Una más: el estreno de Las élites de la costa (HBO).



'El tercer día' (15 de septiembre, HBO)

La creada por Dennis Kelly y Felix Barrett es una de las series cuyo estreno, previsto para mayo, se vio afectado por la pandemia. Seis capítulos divididos en dos partes, Verano e Invierno, protagonizada cada una de ellas por Jude Law y Noamie Harris. Law es Sam, alguien que ha sufrido una pérdida al que le obsesiona una isla británica donde huir del dolor. Harris da vida a Helen, un mujer en busca de respuestas. El tráiler avanza una trama donde el misterio, la tensión, la violencia y la atmósfera asfixiante predominan.

'Doc' (15 de septiembre, AXN)

¿Cómo hace frente uno de los mejores especialistas de medicina interna al hecho de cruzar la línea y convertirse en paciente? El Dr. Andrea Fanti (Luca Argentero) recibió un disparo y al despertar ha perdido los recuerdos de los últimos 12 años de su vida. Un tipo complicado, de trato frío, que debe afrontar que todos los que antes eran su familia y amigos ahora sean auténticos extraños. Suma a eso la presión de seguir ejerciendo su profesión, de sobrellevar la lástima de algunos e intentar volver a ser el mejor.

Dos más: el estreno de We Are Who We Are (HBO) y de Vernon Subutex (Filmin).



'Alex Rider' (17 de septiembre, Movistar Series)

Las novelas del británico Anthony Horowitz protagonizadas por un huérfano al que fichaban en el MI6 ya vivió una adaptación a la pantalla en 2006. Aquello fue en el cine. La que llega este mes a Movistar+ es en formato serie y con Otto Farrant en el papel de Alex Rider, un adolescente con los problemas típicos de su edad (amigos, instituto, una chica) a los que añade una inteligencia superior a la media y sus habilidades para convertirse en agente. Su tío le ha estado preparando para ello sin que él lo supiese y su futuro lleva tiempo planificado.

Dos más: segunda temporada de Das Boot. El submarino (AMC) y el estreno de La última palabra (Netflix).



'Ratched' (18 de septiembre, Netflix)

Llega la tercera serie prometida de Ryan Murphy para Netflix tras The Politician y Hollywood. Primero fue una sátira sobre el mundo de la política. Después, una suerte de cuento de hadas con final feliz de lo que debería haber sido el Hollywood clásico. Y ahora le toca el turno a un personaje icónico del cine, la enfermera Ratched de Alguien voló sobre el nido del cuco. Ella será Sarah Paulson, en los años cuarenta, en un psiquiátrico californiano donde experimentan con la mente humana. Con esta serie, Murphy, en colaboración con Ian Brennan, le abre de nuevo la puerta al terror. En el re-parto figuran también Cynthia Nixon, Judy Davis y Sharon Stone.

Dos más: los estrenos de Parque Jurásico: Campamento Cretácico (Netflix) y Deputy (Calle 13).



'Patria' (27 de septiembre, HBO España)

Casi dos años después de que HBO anunciase que llevaría a la pantalla Patria, el libro de Fernando Aramburu, llega el estreno de la serie creada por Aitor Gabilondo. Es la historia de Bittori (Elena Irureta) y Miren (Ane Gabarain), dos amigas a las que separó el asesinato del marido de la primera, el Txato (José Ramón Soroiz). Un retrato de la historia reciente del País Vasco, del dolor y la divi-sión generada por el terrorismo a través de dos familias, situadas a un lado y otro de la línea, rotas. En cuanto al resto del reparto, Xabier y Nerea, hijos de Bittori y Txato, están interpretados por Iñigo Aranbarri y Susana Abaitua. Joxian, marido de Miren, es Mikel Laskurain. Y a los tres hijos del ma-trimonio les dan vida Jon Olivares (Joxe Mari), Loreto Mauleón (Arantxa) y Eneko Sagardoy (Gorka).

'Quiz' (28 de septiembre, Movistar Series)

Stephen Frears está al frente de los tres capítulos protagonizados por Michael Sheen y Matthew MacFadyen en los que se cuenta uno de los mayores escándalos de la televisión británica. Se trata de la historia de Charles Ingram, un excomandante del Ejército de Su Majestad acusado en septiembre de 2001 de haber hecho trampas para llevarse el premio de un millón de libras en su participación en el popular concurso ¿Quién quiere ser millonario? MacFadyen es el concursante. Sheen, el presentador.

'Moscow Noir' (29 de septiembre, Filmin)

Serie sueca de 2018 que incluye Filmin en su catálogo de este mes en su continua apuesta por los títulos europeos. En Moscow Noir, Mikael Håfström adapta la primera entrega de la trilogía literaria moscovita firmada por Camilla Grebe y Paul Leander-Engström adentrándose en el mundo empresarial y político en clave de thriller. El detonante de la acción es un acuerdo comercial firmado por Tom Blixen (Adam Pålsson) que hará que se vea envuelto en una complicada red de mafia, empresa-rios, políticos y multimillonarios.