Las 'malditas' drag queens del cine

"Créeme, Bob, hoy en día los caballeros son una especie en peligro de extinción. A diferencia de las malditas drag queens que siguen reproduciéndose como conejos". Se lo decía hace treinta años Bernadette a Bob (Terence Stamp y Bill Hunter) en Las aventuras de Priscilla, reina del desierto, película icono del subgénero drag en el cine, que también se ha multiplicado en todo este tiempo, aunque no siempre con miradas desprejuiciadas hacia sus personajes.

Recién celebrado el aniversario del viaje en autobús que hicieron por el desierto australiano las magníficas Bernadette, Mitzi y Felicia, este verano llegan a las salas nuevos títulos con personajes drags protagonistas. Simon es uno de ellos y es uno de los buenos. Protagonista de Solo, en realidad que este joven sea drag no es definitivo en esta historia, que busca ahondar en las consecuencias de una relación tóxica. Y, sin embargo, la película, dirigida y escrita por Sophie Dupuis, es también una celebración de la comunidad drag. "Es mi carta de amor al drag y quería que fuera glorioso y suntuoso".

Théodore Pellerin es el actor principal de este filme, que presenta a Simon, una joven estrella drag emergente de Montreal, que se enamora apasionadamente de Olivier, el nuevo integrante del espectáculo, con el que inicia una excitante etapa creativa.

Simon vive un torbellino de emociones cuando se desvela la verdadera cara de su amante. "Quería retratar una relación tóxica, explorar su funcionamiento, sus raíces, sus consecuencias y las razones que pueden llevar a una persona a aceptar ser maltratado por alguien a quien quiere", dice la directora.

Con el reparto "más queer" jamás reunido en una producción canadiense, los actores del filme trabajaron con el coreógrafo Gerard X Reyes, fundador de la escena de Kiki Ballroom de Montreal, que ayudó a los intérpretes a "encontrar su propia drag". Solo se alzó con el premio a Mejor Película de Canadá en el Festival de Toronto.

Una secuencia de la película 'Las aventuras de Priscilla, reina del desierto'. — Cedidas

El amor y el arte

Douglas, el nuevo personaje del universo cinematográfico de Luc Besson, es un perfecto marginado, víctima de violencia en su infancia, obligado a vivir en una silla de ruedas, ha encontrado el amor y la protección de una comunidad de perros, que le ayudan a robar joyas en casas de ricos.

Una vez a la semana actúa como drag queen en un club nocturno, lo que otorga una dimensión especial, también un poco caprichosa, al personaje. Dogman se estrenó en el Festival de Venecia solo unas semanas después de que el cineasta fuera absuelto de los cargos de violación en un juicio contra la actriz Sand Van Roy. En el certamen las mejores críticas se las llevó su actor protagonista, Caleb Landry Jones.

Luc Beson: "El sufrimiento es algo que todos tenemos en común, y el único antídoto para eso es el amor"

"El sufrimiento es algo que todos tenemos en común, y el único antídoto para eso es el amor. La sociedad no te ayudará, pero el amor puede ayudarte a sanar. El amor de la comunidad de perros que Dogman ha construido es el sanador y el catalizador", dice Luc Besson, que en la Mostra (festival de cine) repitió ese mantra varias veces: "Las dos únicas cosas que pueden salvarte son el amor y el arte, no el dinero".

Tal vez en esa convicción, en esa sencilla frase, está la clave de los números que interpreta Dogman como drag queen y que arrancan con una fantástica conversión en Edith Piaf con unas piernas ortopédicas sobre el escenario. Una presentación sorprendente, tanto como la primera aparición que hace el personaje en la pantalla, conduciendo un camión lleno de perros, disfrazado de Marilyn Monroe y completamente ensangrentado.

Norbert (a), vestida para atracar

De disfraces y de robos va también Norbert(a), la película de Sonia Escolano y Belén López Albert. No se puede decir que Norberto, en manos del actor Luis Bermejo, sea una drag queen, porque cuando se viste y maquilla como una mujer no lo hace con ninguna intención artística. En realidad, es un traje de faena, cambia su aspecto y aparenta otra identidad sexual para distraer en los robos que comete de vez en cuando con su pareja, María.

En 'Norbert(a)', el protagonista siente que es mucho más real cuando se viste de mujer

Lo que pasa en esta historia, divertida y emocionante, es que Norberto siente que es mucho más real cuando se viste de mujer y ahí aflora toda la bondad y el amor del relato, en el que Bermejo comparte protagonismo con la actriz Adriana Ozores.

"Esta es una película con mucho humor, ternura y, sobre todo, es un canto a la vida, a la esperanza y a la libertad. Una película con la que rendir homenaje a todos los valientes que deciden ser quienes son realmente". Son palabras de las directoras que con Norbert(a) han firmado una comedia familiar LGTBIQ+.

Una secuencia de 'Norbert(a)', de Sonia Escolano y Belén López Albert. — Filmax

Y ahora queda esperar, y ya no será este verano, que llegue a los cines la secuela de Las aventuras de Priscilla, reina del desierto, que no hace mucho anunció su director, Stephan Elliot, y en la que participará el reparto original. Al fin y al cabo "puedes tener una buena vida en un par de tacones".

"La gente me ha estado pidiendo a gritos que haga esto durante 30 años. Y de repente me di cuenta de que todos nos estamos haciendo viejos. Estamos perdiendo gente", dijo el cineasta en una entrevista con The Guardian Australia el pasado mes de abril. "Y con la llegada de Trump ahora, todo está a punto de estallar nuevamente. Alguien me dijo: '¿Es este el momento adecuado para hacer esta película?'. Dije: 'Es el momento perfecto para hacer esta película'".