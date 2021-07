Por qué 'Mare of Easttown' ha sido la serie más recomendada este año

Todos los años hay una serie que, por equis razones, se convierte en aquella con la que más insisten quienes cubren el mundo seriéfilo. No dejan de aparecer críticas, análisis en profundidad y noticias relacionadas dando de qué hablar semana tras semana. En lo que va de 2021 la que más ha sonado en boca de quienes se dedican a escribir y hablar de series ha sido, sin duda, Mare of Easttown. No se puede decir de ella que sea una revelación (no estando Kate Winslet de por medio), pero sí que es una de las mejores y más comentadas en la primera mitad de año.

Creada y escrita por Brad Ingelsby y dirigida por Craig Zobel, su temporada completa está disponible en HBO. Lo que plantea, de entrada, son los casos de una joven asesinada y otra secuestrada que debe resolver su protagonista, quien hace gala de una vida desastrosa. A favor de Mare of Easttown han jugado muchos factores: su reparto, sus giros de guion, esas vidas atascadas de un pequeño pueblo estadounidense... Eso y el hecho de que los siete capítulos se hayan estrenado de uno en uno alimentado la conversación episodio tras episodio y no quemándola de golpe. Por ser la serie con la que más han insistido críticos y periodistas, preguntamos a algunos de ellos por qué les ha parecido tan buena y por qué la recomendarían a aquellos que aún no conocen a Mare Sheehan.

Marina Such, coordinadora de Serielistas y autora del libro Guía del seriéfilo galáctico, destaca que "lo mejor de Mare of Easttown no es la resolución de su misterio o su atmósfera de pueblo pequeño con pocas oportunidades. Al fin y al cabo, ya hemos visto muchas series de policías de ese estilo, hasta con una protagonista del tipo de Mare. Lo mejor de la serie es su cuidado por el detalle en la construcción de ese pueblo y de esos habitantes. Es el retrato de sus personajes y de la amistad femenina en su centro lo que la eleva".

En el meollo de esa elevación se encuentra Winslet que, como apunta el director de Kinótico (Onda Cero), David Martos, "despliega sus mejores armas. Es una mujer normal, con un cuerpo normal y con una vida normal... y sin embargo lo que hace en la pantalla es extraordinario. Con una mirada a su terapeuta explica todo el dolor que guarda y que no se atreve a compartir". Coincide también en señalar, como Such, la importancia del cuidado a la hora de construir su universo y a quienes lo nutren.

"No es fácil que una serie basada en el mecanismo clásico de la investigación policial atrape al espectador por elementos externos a la propia investigación. La serie te invita a saberlo todo de los habitantes de Easttown, incluso a alquilar una de esas casas desvencijadas para compartir con ellos un cumpleaños infantil o una cerveza en el bar. Siempre esperando que Mare aparezca conduciendo por alguna esquina", añade el responsable de Kinótico.

Raquel Hernández, de HobbyConsolas (Axel Springer), va un paso más allá y, además de destacar la "naturalidad de Kate Winslet" en este "absorbente thriller policial bien rodado", menciona el "carisma de Evan Peters". Suma a su análisis otros puntos fuertes de Mare of Eattown que la hacen tan sumamente atractiva y adictiva como son "la conjugación del drama y el misterio y las reflexiones sobre la complejidad de la familia".

Pese al éxito, hay que reconocer, como apunta Álvaro Onieva, redactor jefe de Fuera de Series, que "Mare of Easttown venía precedida de una premisa poco apetecible y muy vista" y que "sin Kate Winslet y el sello HBO probablemente ni le hubiésemos dado una oportunidad". Dicho esto, continúa, "no era tan importante el qué como el cómo". A su favor, además del "realismo" y de "una protagonista con muchos matices y un drama profundo", Onieva destaca que "no pretende ser una ficción más lista que el espectador. De hecho, es fácil atar los cabos del caso –o al menos la mayoría– antes de la resolución, pero no importa. Lo mejor de Mare of Easttown es la construcción de sus personajes y atmósfera. El caso es, casi, secundario".