La actriz Kate Winslet, protagonista de la serie de HBO, 'Mare of Easttown', ha protagonizado la actualidad televisiva tras sus declaraciones en la entrevista concedida al New York Times donde afirmó que se tuvo que enfrentar con el director de la serie, Craig Zobel, para que este no eliminara un plano en el que a la actriz se le veía "un trozo de barriga abultada" durante una escena de sexo entre su personaje y el del actor Guy Pearce.

En esa misma entrevista, la actriz ha relatado como tuvo que devolver hasta en dos ocasiones los posters promocionales de la serie debido a que habían retocado demasiado su imagen.

"Me decían 'Kate, de verdad, no puedes', y yo les dije 'Chicos, sé cuántas arrugas tengo al lado del ojo, por favor devuélvanlas todas'", declaró Winslet.

Este incidente no le pilló por sorpresa. La actriz lleva años luchando por conseguir un cambio de mentalidad en la industria. En 2015, Winslet llegó a vetar el retoque digital en un contrato firmado con L'Oreal alegando a su responsabilidad con las generaciones futuras de mujeres y afirmando que "prefería ser la mujer que parece mayor a la retocada".

Desde el principio de la serie, Winslet tenía claro que haría lo que fuera por dar vida al personaje de Mare de una forma realista, con sus imperfecciones y manías. La actriz relata en la entrevista como trabajó largo y tendido con el equipo de vestuario para encontrar prendas poco favorecedoras que reflejaran la complejidad del personaje.

"He interpretado a Mare como la mujer de mediana edad que soy (cumpliré 46 en octubre), supongo que es por eso que la gente se ha conectado con este personaje de la forma en que lo ha hecho, porque claramente no hay filtros", afirma.

"Mare es una mujer imperfecta y en pleno funcionamiento, con un cuerpo y un rostro que se mueven de una manera que es sinónimo de su edad, su vida y de dónde viene. Creo que estamos un poco hambrientos de eso", continuó la actriz británica.

La serie que, por el momento, solo cuenta con una temporada es un thriller creado y escrito por Brad Ingelsby y dirigido por Craig Zobel en el que se plantea la desaparición de una chica y la muerte de otra como los casos centrales (habrá que ver si relacionados o no) que ha de resolver su protagonista, Mare Sheehan (Kate Winslet).