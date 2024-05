Las mejores series de comedia que se ven de un tirón (y una rareza imprescindible)

Una selección de las mejores series de capítulos cortos revela una obviedad: la mayoría son comedias. Una herencia de la clásica sitcom estadounidense, cuya duración apenas superaba los veinte minutos, de modo que, incluyendo las pausas publicitarias, encajaba en una franja televisiva de media hora. Algunas, incluso, son más breves, como Poquita fe (Movistar Plus+), cuyos quince minutos son canela fina (estas son las razones por las que deberías verla).

También las hay dramáticas, fantásticas, apocalípticas o de animación, aunque muchas de ellas no escapan del tono humorístico, sea negro, satírico, macabro, absurdo, surrealista o británico. Estas son siete de las mejores series de comedia, de diversa temática, pero todas extranjeras. Una de ellas solo tiene una temporada y otra es inencontrable, pero conviene estar atentos a su reestreno en alguna plataforma porque es una maravilla que no escatima carcajadas.

'Fleabag' (Prime Video)

Nadie duda de la vis cómica de Phoebe Waller-Bridge, quien no solo actúa, sino que también escribe e idea series tan buenas y divertidas como Fleabag, donde encarna a una londinense desastrada que atraviesa una crisis existencial.

Alabada por la crítica, los usuarios de Filmaffinity puntúan la serie con unos merecidos 7,8 puntos. Emitida por la BBC y disponible en Prime Video, sus dos temporadas —doce capítulos, cuya duración no supera la media hora— saben a poco.

'Rick y Morty' (HBO Max)

Una serie de animación políticamente incorrecta que conviene ver sobrio, pues la producción de Adult Swim —disponible en HBO Max— va sobrada de enajenación y disparates. Una comedia lisérgica, con incursiones escatológicas y grotescas, protagonizada por un científico chiflado livin' la vida loca con su nieto Morty, trasuntos paródicos de Doc y Marty McFly (Regreso al futuro).

Universos paralelos, viajes intergalácticos y familias disfuncionales —terrícolas y extraterrestres— en una producción descacharrante puntuada con un 8,3 en Filmaffinity. Los fans de Rick y Morty cruzan los dedos para que se estrene cuanto antes la octava temporada.

'After Life' (Netflix)

Ricky Gervais crea, escribe, dirige y protagoniza esta comedia negra de Netflix sobre un sarcástico periodista que pretende suicidarse cuando fallece su mujer, pero que finalmente toma otra decisión. Tres temporadas —dieciocho episodios, de menos de media hora de duración— sobre el duelo, la depresión y el punzante remedio para sobrellevar la ausencia.

De sobra conocido, Ricky Gervais ha firmado otras producciones como Derek, Extras o The Office, aunque la versión estadounidense supera la británica, protagonizada por él. After Life ha recibido un 7,2 en Filmaffinity.

'Lo que hacemos en las sombras' (Disney+ y HBO Max)

Remake de la película homónima dirigida por los neozelandeses Taika Waititi y Jemaine Clement, Lo que hacemos en las sombras es una comedia absurda protagonizada por cuatro compañeros de piso que cuentan —en formato de falso documental— sus quehaceres diarios en Nueva York. Entre ellos, procurarse su dosis diaria de sangre humana, pues son vampiros.

Con cinco temporadas de diez episodios, su puntuación de 7,4 en Filmaffinity supera a la del filme original. Disponible en las plataformas Disney+ y HBO Max.

'Crashing' (Netflix)

Antes de formar parte del elenco de superproducciones hollywoodienses como la última película de James Bond, Sin tiempo para morir, y de Indiana Jones y el dial del destino, Phoebe Waller-Bridge creó, escribió, dirigió e interpretó Crashing. Aunque no está a la altura de Fleabag, todo lo que pasa por sus manos vale la pena.

En este caso, encarna a una veinteañera que vigila, junto a otros jóvenes, un edificio londinense a cambio de un alquiler barato. Emitida en Channel 4 y disponible en Netflix, sorprende que solo se rodase una temporada de seis episodios. Un 6,8 en Filmaffinity.

'Muñeca rusa' (Netflix)

La jo, ¡qué noche! de la marmota: Nadia Vulvokov, una joven pelirroja y un pelín calamidad, es invitada al cumpleaños de una amiga, se muere y vuelve a revivir en el mismo apartamento de Nueva York donde se celebra la fiesta. Protagonizada por Natasha Lyonne y creada, escrita y dirigida por Leslye Headland, la serie de Netflix puede resultar adictiva o cansina, dependiendo de cómo le entre al espectador.

Quizás no merezca más puntos que los 6,7 otorgados por los usuarios de Filmaffinity, aunque algunos seriéfilos la consideran una obra de culto. En todo caso, nunca será una pérdida de tiempo, pues Muñeca rusa (Russian Doll ) solo tiene dos temporadas y quince episodios de menos de media hora.

'Yes Minister' (antes en Filmin)

At last but not least, una serie estrenada en la BBC hace ¡44 años! que sigue siendo una joya. Después de pasar por Filmin, Yes Minister no se emite actualmente en ninguna plataforma, pero conviene estar atentos porque su mordaz retrato de la burocracia británica garantiza la carcajada.

Era la serie favorita de Margaret Thatcher, entonces primera ministra británica, y tuvo una secuela, Yes Prime Minister, a la altura de su predecesora. Los usuarios de Filmaffinity le han concedido 7,7 puntos, aunque los funcionarios del Ministerio de Asuntos Administrativos todavía maquinan para que reciba la matrícula de honor.