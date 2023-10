La mirada de las mujeres se proyecta en Madrid

Regresa a Madrid el festival Cine por Mujeres con el objetivo, una vez más, de visibilizar su punto de vista en la creación, aunque su codirectora, Carlota Álvarez Basso, insiste en que también busca "destacar la labor de una parte importante de la industria audiovisual que no es conocida ni llega al público". El certamen, pues, como un escaparate de una producción cinematográfica que en demasiadas ocasiones no llega a tener una distribución comercial en España.

"En la competición internacional hay peliculones que, más allá del marco de este evento, no podrán verse. Como los grandes referentes han sido siempre hombres, es difícil que los distribuidores compren las cintas, por no hablar de los problemas inherentes al sector en Europa", se queja Álvarez Basso, convencida de que el festival es un anzuelo para que los profesionales piquen y adquieran los derechos de exhibición en nuestro país.

"Tiene ese efecto y, de hecho, hemos tenido varios aciertos como programadores: en 2022 estrenamos Los reyes del mundo, de Laura Mora, Concha de Oro en San Sebastián, y este año ha sucedido lo mismo con O corno, de Jaione Camborda", recuerda la gestora cultural, quien antes de poner en marcha este proyecto, junto a Diego Mas Trelles, dirigió el MARCO de Vigo y Matadero Madrid.

Aunque prefiere no citar ningún título, en competición internacional figuran la británica How To Have Sex (Reino Unido), de Molly Manning Walker, y los documentales El eco, de Tatiana Huezo (México / El Salvador), y La memoria infinita, de Maite Alberdi (Chile). Y en la española, 20.000 especies de abejas, de Estibaliz Urresola, y O corno, de Jaione Camborda, entre los diez filmes a concurso.

Tres de ellos podrán verse por primera vez en Madrid, que acoge el festival del 24 de octubre al 5 de noviembre: El maestro que prometió el mar, de Patricia Font, ¡Salta!, de Olga Osorio, y el documental La singla, de Paloma Zapata. Además, fuera de la sección oficial y enmarcada en Panorama internacional, se estrena en la capital Anatomía de una caída, dirigida por la francesa Justine Triet y premiada con la Palma de Oro en Cannes.

Carlota Álvarez Basso, codirectora del festival Cine por Mujeres Madrid.

"Esta muestra refleja que las mujeres pueden dirigir todo tipo de géneros y temáticas con calidad", insiste Álvarez Basso, quien subraya que no solo pretenden poner el foco sobre las directoras, sino también sobre todas las profesionales que están delante y detrás de la cámara. "Es una manera de crear referentes en toda la cadena de valor cinematográfica y, así, en esta edición hemos premiado por su trayectoria profesional a Catherine Gautier".

La responsable de programación del Cine Doré (Filmoteca Española) entre 1989 y 2016 toma el testigo de la productora Belén Atienza, la montadora Teresa Font, la sonidista Eva Valiño y las cineastas Cecilia Bartolomé e Isabel Coixet, quien inaugurará el festival en el Palacio de la Prensa con Un amor, protagonizada por Laia Costa y Hovik Keuchkerian, mientras que la clausura correrá a cargo de Paula Ortiz y su Teresa, encarnada por Blanca Portillo.

En total, se proyectarán setenta largometrajes en el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes, en la Sala Berlanga de la Fundación SGAE, en Cineteca Madrid y en otras sedes, como el Goethe Institut, que albergará la sección Focus dedicada a Alemania y, en concreto, a las óperas primas de las cineastas Melanie Lischker, Franka Potente, Lisa Bierwirth, Lena Stahl, Eline Gehring y Alison Kuhn.

Todas ellas, explica la responsable del certamen, ejemplifican las películas que difícilmente se proyectarían en nuestro país si no fuese por la obstinación del festival, que presenta 46 filmes de ficción, 23 documentales y una película de animación procedentes de treinta países. Una notable presencia extranjera que también se plasma en la nómina de 47 expertas que participarán en las mesas redondas y demás actividades, 22 de ellas foráneas.

Carlota Álvarez Basso defiende que un festival de estas características sigue siendo indispensable. "Si no fuera por estos certámenes, que aceleran el proceso de la paridad, muchas de estas películas no se verían". En esa línea, la mesa redonda Hacemos balance: resultados de los incentivos de género en la industria audiovisual en España y Europa abordará estas cuestiones.

¿Qué ha pasado desde que se implantaron las políticas de cuotas y apoyo a las mujeres?, se pregunta la responsable de Cine por Mujeres. "El panorama es más rico, porque ha habido una mayor diversificación de los temas, de las formas de trabajar y de las propuestas. De hecho, en los últimos años, muchas directoras han ganado premios en festivales internacionales".

"Sin políticas de género, el status quo seguiría igual. Ahora, estos cambios deben traspasar las fronteras del sector hasta otros ámbitos de la sociedad", concluye Basso, quien insiste en que, más allá de las cintas a concurso, su intención es "mostrar cine reciente de calidad dirigido por mujeres". Para aumentar su difusión, algunas cintas serán emitidas en 8madrid TV y en Filmin.