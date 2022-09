Muere a los 88 años Louise Fletcher, la enfermera tirana de 'Alguien voló sobre el nido del cuco'

Louise Fletcher, la actriz que interpretó a la enfermera tirana Mildred Ratched en 'One Flew Over the Cuckoo's Nest' ('Alguien voló sobre el nido del cuco') ha fallecido a los 88 años de edad, informó este viernes la familia.



Fletcher ganó en 1976 el Oscar a mejor actriz por ese papel, que también le valió reconocimiento internacional tras una carrera cinematográfica que hasta entonces había sido más bien discreta.



Nacida en Birmingham (Alabama, EEUU) en 1934 y la segunda de cuatro hermanos, Fletcher inció sus andanzas en el mundo de la actuación en los años 50 del siglo pasado, participando fundamentalmente en producciones ambientadas en el oeste estadounidense.



En los años 90 y principios de los 2000, la actriz volvió a tener una cierta notoriedad por sus papeles televisivos en 'Star Trek: Deep Space Nine', 'Picket Fences' y 'Joan of Arcadia'.



Fletcher falleció por causas que no han sido reveladas en su residencia de Montdurausse, en Francia, acompañada de su familia.