Muere el actor Lance Reddick, conocido por sus papeles en 'The Wire' y 'Fringe'

El actor estadounidense Lance Reddick, conocido por encarnar al teniente de policía Cedric Daniels en la serie The Wire (2002), falleció este viernes a los 60 años de edad en su casa de Los Ángeles (EEUU). El cuerpo del intérprete fue hallado sin vida por las autoridades y, aunque no se han especificado las causas, según los medios locales, se trata de una muerte natural.

Reddick se encontraba inmerso recientemente en la promoción de la cuarta entrega de la saga John Wick, donde interpretaba al conserje del Hotel Continental, Charon, y cuyo estreno está previsto para este próximo 24 de marzo.

El actor publicó un mensaje por última vez en sus redes sociales un día antes de su fallecimiento, con un texto y fotografías en Instagram donde expresaba su amor a sus perros.

Comenzó su carrera en la industria del entretenimiento a mediados de la década de 1990, y desde entonces ha trabajado en una gran variedad de películas, series de televisión y videojuegos.

Además de The Wire, Reddick es conocido por sus papel en Fringe, donde interpretó al agente especial del FBI Phillip Broyles. También ha tenido papeles destacados en otras series como Lost, American Horror Story y Bosch. En cuanto a sus créditos cinematográficos, ha aparecido en películas como The Siege, Jonah Hex, John Wick y Godzilla vs. Kong. Además, ha prestado su voz para varios personajes en videojuegos, incluyendo a Sylens en Horizon Zero Dawn y Horizon Forbidden West.